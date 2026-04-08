Video Viral: ఏపీలో తప్పతాగి రెచ్చిపోయిన పోలీసు.. నడి రోడ్డు మీద బారికెడ్లను ఢీకొట్టి హల్ చల్. వీడియో వైరల్..

Drunk police man rides his bike in ntr district: సాధారణంగా పోలీసులు తప్పతాగి వాహనాలను నడిపించవద్దని చెప్తుంటారు. ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించాలని తరచుగా చెప్తుంటారు. కానీ కొంత మంది వాహన దారులు మాత్రం తప్పతాగి న్యూసెన్స్ లు చేస్తారు. అంతే కాకుండా ట్రిపుల్ రైడింగ్ లు, రాంగ్ రూట్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. కొంత మంది తప్పతాగి వాహనాలను నడిపిస్తారు. పోలీసులు ఎంత చెప్పిన కూడా తాగి వాహనాలు నడ్పించి వారి నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో వారి ప్రాణాలు మాత్రమే కాకుండా ఇతరుల ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లో వేస్తారు. ఈక్రమంలో పోలీసులు తరచుగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లు నిర్వహిస్తారు. ఈ సమయంలో మోతాదుకు మించి తాగితే వారిపైన కేసుల్ని నమోదు చేస్తారు.
మద్యం మత్తులో పోలీస్ డ్రైవింగ్
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని గుంటుపల్లి హైవేపై ఓ పోలీసు బైక్పై నియంత్రణ కోల్పోయి బారికేడ్లను ఢీకొట్టారు
దీన్ని గమనించిన యువకుడు అడ్డుకొని, పోలీసులు డ్రంకెన్ డ్రైవ్ చేస్తే ఎలా అని ప్రశ్నించాడు
మరో పోలీస్ నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేసినా, మద్యం… pic.twitter.com/x5ZuQ6IZPC
— greatandhra (@greatandhranews) April 8, 2026
అంతే కాకుండా అరెస్ట్ లుచేస్తారు. ఇదంతా రోటీన్ గా మనం చూస్తుంటాం. కానీ కొంత మంది పోలీసులు సమాజంలో విధి నిర్వహణలో అందరికి ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన వారు కూడా చట్టాలను అతిక్రమిస్తున్నారు. వారి హోదా లకు, ఉద్యోగ గౌరవంకు భంగం వాటిల్లేలా పనిచేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీలో ఒక పోలీసు తప్పతాగి వాహనంను నడిపించడమే కాకుండా బారికెడ్లను ఢీకొట్టాడు. ఏపీలో జరిగిన ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని గుంటుపల్లి హైవేపై ఒక పోలీసు తప్పతాగి వాహనం మీద వెళ్తున్నాడు. అతను బైక్ నియంత్రణ కోల్పోయి మత్తులో అక్కడున్న బారికెడ్లను ఢీకొట్టాడు. కింద పడిపోయాడు. అక్కడున్న కొంత మంది గమనించారు . వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని చూడగా పోలీసులు ఫుల్గా తాగినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే తాము తాగి దొరికితే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లు చేస్తారని, ఇప్పుడు ఆయనకు కూడా చేయాలని డిమాండ్ చేశాడు.
Read more: Video Viral: పట్టపగలు ఘోరం.. రైతన్న స్కూటీ నుంచి డబ్బులు చోరీ చేస్తున్న కేటుగాడు.. వీడియో వైరల్..
వెంటనే స్థానిక పోలీసులు రావాలని రచ్చచేశాడు. ఈ ఘటనను వీడియో తీశాడు. ఆ పోలీసు కానిస్టేబుల్ అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు నానాపాట్లు పడ్డాడు. కానీ అక్కడ మరికొంతమంది చేరుకుని పోలీసును నిలదీశారు. చట్టం ఎవరికి చుట్టం కాదని, అందరు చట్టం ముందు సమానమే అని యువకుడు ఆ ఘనటను వీడియో తీశాడు. ఇది కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్గా మారింది. దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
