English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Video Viral: ఓర్నాయనో.. క్వాటర్ మందు కావాలంటూ బస్సు ముందు మహిళ నానా హంగామా.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఓర్నాయనో.. క్వాటర్ మందు కావాలంటూ బస్సు ముందు మహిళ నానా హంగామా.. వీడియో వైరల్..

Drunk woman creates nuisance on road on prakasam:  రన్నింగ్ బస్సు ముందు మహిళతప్పతాగి రచ్చచేసింది.  అంతేకాకుండా తనకు ఇంకా క్వార్టర్ కావాలంటూ  నడి రోడ్డు మీద హల్ చల్ చేసింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 27, 2025, 03:48 PM IST
  • బస్సుముందు మహిళ రచ్చ
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Jayshree Ullal: టెక్ దిగ్గజాలను పక్కకు నెట్టి..రిచ్ లిస్టులో ఫస్ట్ ప్లేసులో నిలిచిన జయశ్రీ ఉల్లాల్..ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
7
Hurun India Rich List
Jayshree Ullal: టెక్ దిగ్గజాలను పక్కకు నెట్టి..రిచ్ లిస్టులో ఫస్ట్ ప్లేసులో నిలిచిన జయశ్రీ ఉల్లాల్..ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
Schools Holiday: సంక్రాంతికి ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని రోజులు స్కూళ్ల సెలవులు తెలుసా?
6
School Holiday
Schools Holiday: సంక్రాంతికి ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని రోజులు స్కూళ్ల సెలవులు తెలుసా?
Ketu Effect: 2026లో కేతువు గ్రహం మొదటి కదలిక.. పేదవారైన ఈ రాశులు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
6
Ketu Effects
Ketu Effect: 2026లో కేతువు గ్రహం మొదటి కదలిక.. పేదవారైన ఈ రాశులు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
Shani Dev Effect: 2026లో శని శక్తివంతమైన ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి వరాల జల్లు.. డబ్బుకు లోటు ఉండదు!
6
Shani Dev
Shani Dev Effect: 2026లో శని శక్తివంతమైన ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి వరాల జల్లు.. డబ్బుకు లోటు ఉండదు!
Video Viral: ఓర్నాయనో.. క్వాటర్ మందు కావాలంటూ బస్సు ముందు మహిళ నానా హంగామా.. వీడియో వైరల్..

Drunk woman creates nuisance Infront of rtc bus in prakasam: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఉచితబస్సు ప్రయాణంను అమలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మహిళలు తరచుగా గొడవలు పడుతు వార్తలలో ఉంటున్నారు. కొంత మంది సీట్ల విషయంలో గొడవలు పడుతున్నారు. మరికొంత మంది అవసరంలేకున్న కూడా బస్సుల్లో ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ప్రభుత్వాలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన ఉచిత బస్సు పథకంను అభాసుపాలు చేస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

బస్సులలో ప్రయాణిస్తు కొంత మంది మహిళలు జుట్టుపట్టుకుని కొట్టుకుంటున్నారు. బూతులు తిట్టుకుంటున్నారు. కొంత మంది అయితే మరీ ఘోరంగా మగాళ్లమీద కూడా దాడులు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. దీంతో కొంత మంది  బస్సు ఎక్కాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు.

ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని ప్రకాశంజిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలోని పుల్లల చెరువు రోడ్డులో ఒక మహిళ నడి రోడ్డు మీద బస్సు ముందు కూర్చుని హల్ చల్ చేసింది.

అంతే కాకుండా అసలు తనకు క్వాటర్ మందు ఇవ్వందే బస్సును కదలనివ్వనని రచ్చ చేసింది. మద్యం మత్తులో మహిళ నానా హంగామా చేసింది. దీంతో  నడి రోడ్డు మీద బస్సును ఆపేశారు. ఆమెను ఎంతగా చెప్పిన కూడా అక్కడి నుంచి జరగలేదు.

Read more: Python Video: వామ్మో.. వ్యక్తి ప్రైవేటు పార్ట్ ను కసితీరా పట్టుకున్న కొండ చిలువ.. షాకింగ్ వీడియో...

చివరకు స్థానికులు రోడ్డు మీద నుంచి మహిళను పక్కకు లాక్కెళ్లి కూర్చొబెట్టారు.ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video ViralPrakasam districtDrunk woman nuisancesocial mediafree bus effect

Trending News