Video Viral: ఓర్నాయనో.. క్వాటర్ మందు కావాలంటూ బస్సు ముందు మహిళ నానా హంగామా.. వీడియో వైరల్..

Drunk woman creates nuisance Infront of rtc bus in prakasam: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఉచితబస్సు ప్రయాణంను అమలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మహిళలు తరచుగా గొడవలు పడుతు వార్తలలో ఉంటున్నారు. కొంత మంది సీట్ల విషయంలో గొడవలు పడుతున్నారు. మరికొంత మంది అవసరంలేకున్న కూడా బస్సుల్లో ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ప్రభుత్వాలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన ఉచిత బస్సు పథకంను అభాసుపాలు చేస్తున్నారు.
ప్రకాశం జిల్లాలో క్వాటర్ మందు కావాలంటూ ఆర్టీసీ బస్సు ముందు అడ్డంగా కూర్చున్న మహిళ
యర్రగొండపాలెంలోని పుల్లల చెరువు రోడ్డులో ఘటన
క్వాటర్ మందు కావాలంటూ మద్యం మత్తులో అరగంటకు పైగా వీరంగం సృష్టించిన మహిళ
విస్తుపోయి, చివరకు ఆమెను రోడ్డు పక్కకు లాగేసి వెళ్ళిపోయిన డ్రైవర్ pic.twitter.com/xmEyln7jqM
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) December 27, 2025
బస్సులలో ప్రయాణిస్తు కొంత మంది మహిళలు జుట్టుపట్టుకుని కొట్టుకుంటున్నారు. బూతులు తిట్టుకుంటున్నారు. కొంత మంది అయితే మరీ ఘోరంగా మగాళ్లమీద కూడా దాడులు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. దీంతో కొంత మంది బస్సు ఎక్కాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు.
ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని ప్రకాశంజిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలోని పుల్లల చెరువు రోడ్డులో ఒక మహిళ నడి రోడ్డు మీద బస్సు ముందు కూర్చుని హల్ చల్ చేసింది.
అంతే కాకుండా అసలు తనకు క్వాటర్ మందు ఇవ్వందే బస్సును కదలనివ్వనని రచ్చ చేసింది. మద్యం మత్తులో మహిళ నానా హంగామా చేసింది. దీంతో నడి రోడ్డు మీద బస్సును ఆపేశారు. ఆమెను ఎంతగా చెప్పిన కూడా అక్కడి నుంచి జరగలేదు.
చివరకు స్థానికులు రోడ్డు మీద నుంచి మహిళను పక్కకు లాక్కెళ్లి కూర్చొబెట్టారు.ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
