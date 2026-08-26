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Andhra Pradesh: మద్యం మత్తులో రెచ్చిపోయిన మహిళలు.. బీర్ సీసాలతో యువకులపై దాడి.. వీడియో వైరల్..

Drunk women nuisance in ap: రాజమహేంద్రవరంలో మద్యం మత్తులో ఉన్న ముగ్గురు మహిళలు రెచ్చిపోయారు. అంతే కాకుండా.. ఇద్దరు యువకులపై బీర్‌ సీసాలతో దాడి చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా రచ్చగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 26, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:28 PM IST
Andhra Pradesh: మద్యం మత్తులో రెచ్చిపోయిన మహిళలు.. బీర్ సీసాలతో యువకులపై దాడి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: andhrapradeshnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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