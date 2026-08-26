/Andhra Pradesh: మద్యం మత్తులో రెచ్చిపోయిన మహిళలు.. బీర్ సీసాలతో యువకులపై దాడి.. వీడియో వైరల్..

Drunk women attacks on two youths in rajamahendravaram: కొంత మంది రోడ్డుల మీద తప్పతాగి నానా హంగామా చేస్తుంటారు. ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కల్గిస్తారు. దుకాణాలపై దాడులు చేస్తారు. రోడ్ల మీద వచ్చి పోయే వారిని బూతులు తిడుతూ భయాందోళనలకు గురి చేస్తారు. ఇలాంటి మనం రోటీన్గా చూస్తుంటాం. ఇటీవల మగాళ్లకు పోటీగా కొంత మంది మహిళలు తప్పతాగి నానా రచ్చ చేస్తున్నారు.
తప్పతాగి నడిరోడ్డుపై మహిళల వీరంగం
రాజమండ్రి వన్ టౌన్ గుడి సమీపంలో మద్యం మత్తులో ఇద్దరు యువకులతో గొడవకు దిగి, బీరు బాటిళ్లతో వారిపై దాడి చేసిన ముగ్గురు మహిళలు
యువకుల ఫిర్యాదు మేరకు ముగ్గురు మహిళలపై కేసు నమోదు
కోర్టులో హాజరుపరిచిన పోలీసులు.. 14 రోజుల రిమాండ్ విధించిన కోర్టు pic.twitter.com/VWBgjWkldn
— Telugu Feed (@Telugufeedsite) August 26, 2026
అంతే కాకుండా రోడ్లమీద న్యూసెన్స్ కూడా చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు సైతం రోటీన్ గా ఇటీవల రోటీన్ గా జరుగుతున్నాయి. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం ఏపీలోని రాజమహేంద్రవరంలో వెలుగులోకి వచ్చింది.
సోమాలమ్మగుడి ప్రాంతానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి మృతి చెందడంతో అతడిని చూసేందుకు అర్ధరాత్రి విజయ్, దుర్గాప్రసాద్ వెళ్లారు. అయితే.. రాత్రి 12.30 గంటల సమయంలో ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. అక్కడ యువకులపై తుమ్మలోవకు చెందిన ముగ్గురు మహిళలు మద్యం మత్తులో దాడికి పాల్పడ్డారు. బూతులు తిడుతూ నాన రచ్చ చేశారు. అంతే కాకుండా రోడ్డుపై నానా హంగామా చేశారు. ఈ ఘటనలో విజయ్, దుర్గాప్రసాద్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
బీర్ సీసాలతో దాడి చేయడంతో ఇద్దరు యువకులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. యువకుల ఫిర్యాదు మేరకు ముగ్గురు మహిళలపై కేసు నమోదు చేసి, కోర్టులో హాజరుపరిచారు. కోర్టు వారికి 14 రోజుల రిమాండ్ ను విధించింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.