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బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం.. నేడు, రేపు వర్షాలు..

AP Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాన కాలం ప్రారంభమై నెలన్నర గడుస్తున్న ఎల్‌నినో ప్రభావంతో సరైన వర్షాలు పడటం లేదు. అపడెపుడో 2004. 2005లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర కరువు తాండవించింది. ప్రస్తుతం అదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఒకటి రెండు ప్రాంతాలు మినహా అన్ని ఏరియాల్లో సగటు వర్షపాతం కూడా నమోదు కాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌కు వాతావరణ శాఖ గుడ్ చెప్పింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 16, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:42 PM IST
బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం.. నేడు, రేపు వర్షాలు..
Image Credit: Bay Of Bengal (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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