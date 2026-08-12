/అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఏపీలో అతి భారీ వర్షాలు..

AP Weather Update: అల్ప పీడన ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కోనసీమ,నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది. పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరకాలు జారీ చేసింది. పిడుగులు పడే సమయంలో చెట్ల కింద ఉండరాదని సూచించింది. అటు కరెంట్ స్తంభాల దగ్గర, హోర్డింగులకు సమీపంలో ఉండరాదని తెలిపింది. అంతే కాకుండా నిన్న రాత్రి ఏపీలో నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాల్లో అర్ధరాత్రి వర్షాలు బాగా కురిసాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు తెలిపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుతం భిన్నమైనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. బంగళా ఖాతంలో ఉపరతల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఈరోజు వాయువ్య బంగాళ ఖాతంలో ఎక్కువగా అల్పపీడనం ఏర్పడేందుకు అవకాశం అయితే ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఏపీలోని ఏడు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు..
ఏడు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యేందుకు అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. చేపలు వేటకు వెళ్లేవద్దరి సూచించింది. ప్రస్తుతం చూసుకుంటే ఏపీలో గత నాలుగు ఐదు రోజులుగా కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తుండగా మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురువనున్నాయి.కొన్ని ప్రాంతాల్లో చూసుకుంటే చెదురుమదురు వర్షాలు కూడా నమోదవుతున్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చూసుకుంటే మాత్రం తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి ప్రాంతాల్లో కూడాఎక్కువగా వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం అయితే ఉందని వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు.
ఏలూరు జిల్లా పోలవరంలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు..
ఏల్లూరు జిల్లా పోలవరం జిల్లాలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విజయవాడ వంటి ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఒక్కసారిగా కూడా కుండపోత వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మరోవైపు గోదావరి పరివాహాక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. ఎందుకంటే గతంలో చూసుకుంటే మాత్రం గత ఏడాది కురిసినటువంటి భారీ వర్షాల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వరదలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ ఏడాది మాత్రం చూసుకుంటే ప్రస్తుతం అక్కడక్కడ మాత్రమే వర్షాలు అయితే నమోదవుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. దీంతో గతేడాది నాటి పరిస్థితులు పునారావృతం అయ్యే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
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