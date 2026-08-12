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అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఏపీలో అతి భారీ వర్షాలు..

Andhra Pradesh Low Pressure: ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఈరోజు వాయువ్య బంగాళ ఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడి ఏపీ లోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 12, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:22 PM IST
అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఏపీలో అతి భారీ వర్షాలు..
Image Credit: AP Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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