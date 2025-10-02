English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijayawada Indrakeeladri: దసర పండగ ఎఫెక్ట్.. ఇంద్రకీలాద్రిపై పొటెత్తిన భక్తులు.. దేవస్థానం సంచలన నిర్ణయం..

Dussehra Navratri 2025: దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలలో భాగంగా విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ ఆలయంకు భారీగా భక్తులు పొటెత్తారు. ఈ క్రమంలో దుర్గమ్మ తల్లి ఈ రోజున రాజరాజేశ్వరీ అమ్మవారి రూపంలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 2, 2025, 12:37 PM IST
  • ఇంద్రకీలాద్రిపై భారీగా భక్తులు..
  • కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న అధికారులు..

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Vijayadashami
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
Vijayawada Indrakeeladri: దసర పండగ ఎఫెక్ట్.. ఇంద్రకీలాద్రిపై పొటెత్తిన భక్తులు.. దేవస్థానం సంచలన నిర్ణయం..

Dussehra navaratri utsavalu 2025 huge crowd at Vijayawada: దేశవ్యాప్తంగా దేవీ శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ రోజున ప్రజలంతా కూడా భక్తితో దసరా పండగను జరుపుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా అమ్మవారి ఆలయాలు అన్ని  భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. కుంకుమార్చనలు, లలిత పారాయణ పూజలు,చండీ హోమాలతో ప్రత్యేకంగా పూజలు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఆధ్యాత్మిక శోభ ఉట్టిపడుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు సెప్టెంబర్ 22న ప్రారంభమైన దేవీ నవరాత్రులు నేడు అంటే.. అక్టోబరు 2 తో ముగియనున్నాయి. ఈక్రమంలో 11 రోజుల పాటు అమ్మవారు వివిధ రూపాల్లో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు.  చివరి రోజున దుర్గమ్మ తల్లి రాజరాజేశ్వరీ అవతారంలో దర్శనం ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ఆలయంలో మహా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంను వేద పండితులు నిర్వహించారు.

దసరా పండగ నేపథ్యంలో దుర్గమ్మతల్లిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు పొటెత్తారు. ఈ క్రమంలో ఆలయ అధికారులు నేడు.. వీఐపీ దర్శనంను పూర్తిగా రద్దు చేశారు. అదేవిధంగా దర్శనంకు వచ్చిన ప్రతి భక్తుడికి ఒక లడ్డు ప్రసాదంను ఇచ్చేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. నిన్న రాత్రి నుంచి  భక్తులు దసరా రోజు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు క్యూలు కట్టారు.

ఈ క్రమంలో భక్తులతో, దుర్గమ్మ నామస్మరణతో ఇంద్రకీలాద్రి మార్మొగిపోతుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గమ్మ అమ్మవారి దసరా ఉత్సవాలలో ముగింపు విజయ దశమి రోజున అమ్మవారికి ప్రతి ఏటా తెప్పొత్సవనం నిర్వహిస్తారు.

Read more: Dussehra 2025 Teppotsavam: రేపే దసరా నవరాత్రుల ముగింపు.. విజయవాడలో తెప్పొత్సవం రద్దు.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

 ప్రస్తుతం భారీగా కురుస్తున్న వర్షాలతో కృష్ణానదికి భారీగా వరద తాకిగి పెరిగింది. ఈ క్రమంలో తెప్పొత్సవనం నిర్వహించడం అసాధ్యమని అధికారులు తెలిపారు. ఈక్రమంలో నదీ ఒడ్డున దుర్గాఘాట్ వద్ద హంసవాహనంపై పూజలు చేయడానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Dussehra Navratri 2025VijayawadaIndrakeeladri templeVijayawada dasara celebrationsVijayawada Durga Temple

Trending News