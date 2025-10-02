Vijayawada Indrakeeladri: దసర పండగ ఎఫెక్ట్.. ఇంద్రకీలాద్రిపై పొటెత్తిన భక్తులు.. దేవస్థానం సంచలన నిర్ణయం..

Dussehra navaratri utsavalu 2025 huge crowd at Vijayawada: దేశవ్యాప్తంగా దేవీ శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ రోజున ప్రజలంతా కూడా భక్తితో దసరా పండగను జరుపుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా అమ్మవారి ఆలయాలు అన్ని భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. కుంకుమార్చనలు, లలిత పారాయణ పూజలు,చండీ హోమాలతో ప్రత్యేకంగా పూజలు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఆధ్యాత్మిక శోభ ఉట్టిపడుతుంది.
మరోవైపు సెప్టెంబర్ 22న ప్రారంభమైన దేవీ నవరాత్రులు నేడు అంటే.. అక్టోబరు 2 తో ముగియనున్నాయి. ఈక్రమంలో 11 రోజుల పాటు అమ్మవారు వివిధ రూపాల్లో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. చివరి రోజున దుర్గమ్మ తల్లి రాజరాజేశ్వరీ అవతారంలో దర్శనం ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ఆలయంలో మహా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంను వేద పండితులు నిర్వహించారు.
దసరా పండగ నేపథ్యంలో దుర్గమ్మతల్లిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు పొటెత్తారు. ఈ క్రమంలో ఆలయ అధికారులు నేడు.. వీఐపీ దర్శనంను పూర్తిగా రద్దు చేశారు. అదేవిధంగా దర్శనంకు వచ్చిన ప్రతి భక్తుడికి ఒక లడ్డు ప్రసాదంను ఇచ్చేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. నిన్న రాత్రి నుంచి భక్తులు దసరా రోజు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు క్యూలు కట్టారు.
ఈ క్రమంలో భక్తులతో, దుర్గమ్మ నామస్మరణతో ఇంద్రకీలాద్రి మార్మొగిపోతుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గమ్మ అమ్మవారి దసరా ఉత్సవాలలో ముగింపు విజయ దశమి రోజున అమ్మవారికి ప్రతి ఏటా తెప్పొత్సవనం నిర్వహిస్తారు.
Read more: Dussehra 2025 Teppotsavam: రేపే దసరా నవరాత్రుల ముగింపు.. విజయవాడలో తెప్పొత్సవం రద్దు.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?
ప్రస్తుతం భారీగా కురుస్తున్న వర్షాలతో కృష్ణానదికి భారీగా వరద తాకిగి పెరిగింది. ఈ క్రమంలో తెప్పొత్సవనం నిర్వహించడం అసాధ్యమని అధికారులు తెలిపారు. ఈక్రమంలో నదీ ఒడ్డున దుర్గాఘాట్ వద్ద హంసవాహనంపై పూజలు చేయడానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.
