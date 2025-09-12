AP Cabinet Ministry: పిఠాపురం వర్మకు చంద్రబాబు దసరా గిఫ్ట్‌? ఏమిటో తెలుసా?

Cabinet Ministry: పిఠాపురంలో పవన్ కల్యాణ్ పోటీ చేసి గెలిచారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పథంలో పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. కానీ సీటు త్యాగం చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ పిఠాపురం రీజినల్ కో ఆర్డినేటర్ ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ మాత్రం దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు. కూటమి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన 15 నెలల్లో ఆయన ఎన్నో అవమానాలు, ఎన్నో అనుమానాలు ఎదుర్కొన్నారనే ప్రచారం ఉంది. ఆయన వైసీపీలో చేరిపోతారంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. మరోపక్క పిఠాపురంలో జనసేన ఎమ్మెల్యే, కాకినాడ పార్లమెంటులో జనసేన ఎంపీ ఉండడంతో వర్మకు ఊపిరి సలపకుండా చేస్తున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం తన నియోజకవర్గ పర్యటనకు వస్తే పోలీసులు వర్మను అడ్డుకుంటున్నారు. ఆయనకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా ఎంపీ ఉదయ శ్రీనివాస్ దూసుకుపోతున్నారు. దీంతో వర్మ రోజురోజుకు తన మాటల వేడి పెంచారు. పిఠాపురంలో పరిపాలన బాగోలేదు. ఇసుక, మట్టి అక్రమ రవాణా జరుగుతోంది. చెరువులు తవ్వే స్తున్నారు. పోలీసుల పనితీరు అద్వానంగా ఉంది. దోపిడీలు జరుగుతున్నాయి అంటూ ఆరోపణలు చేశారు.
ప్రస్తుతం కూటమి సర్కార్ లో తనకు పదవి రాకపోవడానికి పవన్ కళ్యాణే కారణమని అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. ఇప్పుడు ఇదే విషయమై కూటమి పార్టీల నేతలే గుసగుస లాడుకుంటున్నారు. అయినా వారిని అధిష్టానం కంట్రోల్ చేయడం లేదు. ముఖ్యంగా మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ఎమ్మెల్సీ అయ్యాక వర్మకు మరిన్ని కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. పిఠాపురం ప్రజలు, ఓటర్లు, అభిమానులు పవన్ ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించారు. ఎవరైనా పవన్ గెలుపుకు తామే కారణమని అనుకుంటే అది వారి ఖర్మ అంటూ నేరుగా వర్మను నాగబాబు టార్గెట్ చేశారు. వర్మ కుతకుతా ఉడికిపోయారు. ఇది జరిగాక పిఠాపురం పరిపాలన బాగోలేదంటూ పెద్ద ఎత్తున వర్మ ఆరోపణలు చేశారు. పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులను ఎప్పటికప్పుడు టార్గెట్ చేస్తున్నారు. మరోపక్క టిడిపి, జనసేన మధ్య వివాదాలతో పనిచేయలేక పలువురు అధికారులు పిఠాపురం ని వదిలేస్తున్నారు. కొత్తగా అధికారులు రావడం లేదు.
ఈ నేపథ్యంలో ఎంపీతో నేరుగా గొడవలు, పిఠాపురం జనసేన ఇంచార్జి మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్తో మరిన్ని గొడవలు. వెరసి తనకు ప్రాణభయం ఉందంటూ ఇటీవల ఆయన పార్టీ అధినేత చంద్రబాబును కలిసి విన్నవించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనకు వన్ ప్లస్ వన్ సెక్యూరిటీని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఇంకేముంది వర్మ అనుచరులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఆయనకు క్యాబినెట్ పదవి వస్తుంది. అందుకే ముందుగా సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశారంటూ పూజలు చేశారు. సంబరాలు జరిపారు. కేకులు కట్ చేసారు. వర్మ కూడా తన వెంట గన్ మెన్ లను పెట్టుకునిరిని ఎక్కడికి అక్కడ హైలెట్ చేస్తున్నారు. వారితో ఫోటోలు దిగి సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం కూటమి పార్టీల్లో చర్చగా మారింది. ఆయనకు నిజంగా ప్రాణభయం ఉందా.. అందుకే గన్మెన్లను కేటాయించారా.. లేక భవిష్యత్తులో ఇవ్వబోయే పదవి కోసం ముందుగానే ఈ గన్ మెన్లను ఇచ్చారా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. వాస్తవానికి ఇప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయి కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు కొన్ని మాత్రమే ఖాళీగా ఉన్నాయి. అవి వర్మ హోదాకు సరిపోవని ఆయన అనుచరులు చెబుతున్నారు. ఇప్పట్లో రాజ్యసభ, ఎమ్మెల్సీ సీట్లు ఖాళీగా లేవు. అలాగే ఎవరైనా ఎమ్మెల్యేతో రాజీనామా చేయించి వర్మను పోటీ చేయించేందుకు వీలుందా అంటే వర్మకు అంత సీను లేదని తెలుగు తమ్ముళ్లు చెబుతున్నారు. అసలు పెద్ద పదవులే లేనప్పుడు.. గన్మెన్లను ఎందుకు ఇచ్చారని నేతలు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు.
ఇక్కడే మరో టాక్ సైతం వినిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం వర్మ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో ఉన్నారు. హైదరాబాదులోనూ వర్మ వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. అంతకుమించి ఆయనకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు. గత వైసిపి ప్రభుత్వంలో పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు చేసినప్పటికీ ఆయనపై పెద్దగా కేసు పెట్టిన దాఖలాలు లేవు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత ఎంపీ అనుచరులు తనపై దాడి చేశారంటూ ఆయన అనుచరులు హైడ్రామా చేశారు. అంతకుమించి ఆయనకు శత్రువులు లేరని అందరినీ కలుపుకొని పోతారని పిఠాపురం ప్రజలు చెబుతారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గన్మెన్లను ఇంత అర్జెంట్గా ఎందుకు ఇచ్చారని జనసేనలో పెద్ద చర్చే జరుగుతోంది. మొత్తంగా పిఠాపురం తెలుగు తమ్ముళ్లు తమ నాయకుడు క్యాబినెట్ హోదాలో రానున్నారని అందుకే ఇది సంకేతమని చెబుతుంటే.. ఇదంతా రాజకీయాల్లో మామూలే అంటూ జన సైనికులు తీసి పడేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పిఠాపురం జనసేన ఇంచార్జ్ గా ఉన్న మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్కు ఎలాంటి పదవి లేకపోయినా ప్రోటోకాల్ గౌరవం దక్కుతోంది. కనీసం గన్ మెన్లను పెడితే ఆయనకు అవమానం జరగకుండా ఉంటుంది అందుకే కేటాయించారని కూడా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఏదైతేనేం వర్మ మరోసారి రాజకీయ పార్టీల్లో చర్చగా మారారు. పిఠాపురంలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా మారిపోయారు.
