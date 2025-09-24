Earth Quake in Ap: ఏపీలో భూకంపం.. భయంతో పరుగులు పెట్టిన ప్రజలు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Earth quakes have occurred at ongole and prakasam: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వరుణుడు కుండపోతగా వానలు కురిపిస్తున్నాడు. భారీ వర్షాలతో సామాన్య జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. రోడ్లల్ని చెరువుల్నితలపిస్తున్నారు.
లోతట్టు ప్రాంతాలలో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో వర్షాలతో ఒకవైపు సతమతం అవుతున్నజనాలకు భూకంపం కంటి మీద కునుకులేకుండా చేసింది. ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూమి స్వల్పంగా కంపించింది. దీంతో ప్రజలు భయాందోళనతో బైటకు పరుగులు పెట్టారు.
ఒంగోలులో నిన్న అర్ధరాత్రి సమయంలో స్వల్పంగా కంపించింది. అర్ధరాత్రి 2:53కు రెండు సెకండ్ల పాటు నగరంలో భూమి కంపించింది. ముఖ్యంగా.. భాగ్యనగర్, శర్మా కాలేజీ, దేవుడు చెరువు ప్రాంతాల్లో భూమి కదలడంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
అంతే కాకుండా నిద్రల్లోంచి లేచీ బైటకు పరుగులు పెట్టారు. భూమి కొన్నిసెకన్ల పాటు కంపించడంతో అసలు ఏమౌతుందో అని ప్రకాశం, ఒంగోలు ప్రాంతాల వాసులు భయంతో వణికిపోయారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై సమాచారం అందుకున్న అధికారులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. అంతేకాకుండా స్థానికుల నుంచి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఇటీవల తరచుగా భూకంప ఘటనలు జరుగుతుండటంతో ప్రజలు భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
