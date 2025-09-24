English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Earth Quake in Ap: ఏపీలో భూకంపం.. భయంతో పరుగులు పెట్టిన ప్రజలు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Minor earth quake in ap: ముఖ్యంగా ఏపీలోని ఒంగోలు, ప్రకాశంజిల్లాలో భూమి స్వల్పంగా కంపించింది. దీంతో ప్రజలు భయంతో ఇంట్లో నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టారు.  దీనిపై అధికారులు రంగంలోకి దిగి ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 24, 2025, 10:26 AM IST
  • ఏపీలో స్వల్ప భూకంపం..
  • అప్రమత్తమైన అధికారులు..

Trending Photos

Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
7
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
6
OG first Review
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
6
Vivo T4X
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
Post Office: కేవలం రూ. 565. పెట్టుబడితో రూ.10 లక్షలు లాభం! పేదోళ్లకు అదిరిపోయే స్కీమ్..
5
Post Office
Post Office: కేవలం రూ. 565. పెట్టుబడితో రూ.10 లక్షలు లాభం! పేదోళ్లకు అదిరిపోయే స్కీమ్..
Earth Quake in Ap: ఏపీలో భూకంపం.. భయంతో పరుగులు పెట్టిన ప్రజలు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Earth quakes have occurred at ongole and prakasam: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వరుణుడు కుండపోతగా వానలు కురిపిస్తున్నాడు. భారీ వర్షాలతో సామాన్య జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. రోడ్లల్ని చెరువుల్నితలపిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

లోతట్టు ప్రాంతాలలో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో వర్షాలతో ఒకవైపు సతమతం అవుతున్నజనాలకు భూకంపం కంటి మీద కునుకులేకుండా చేసింది.  ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూమి స్వల్పంగా కంపించింది. దీంతో ప్రజలు భయాందోళనతో బైటకు పరుగులు పెట్టారు.

ఒంగోలులో నిన్న అర్ధరాత్రి సమయంలో స్వల్పంగా కంపించింది. అర్ధరాత్రి 2:53కు రెండు సెకండ్ల పాటు నగరంలో భూమి కంపించింది. ముఖ్యంగా.. భాగ్యనగర్, శర్మా కాలేజీ, దేవుడు చెరువు ప్రాంతాల్లో భూమి కదలడంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

Read more: Video Viral: విజయవాడ దుర్గమ్మ సన్నిధిలో మహా అపచారం.. మండి పడుతున్న భక్తులు.. ఏంజరిగిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

అంతే కాకుండా నిద్రల్లోంచి లేచీ బైటకు పరుగులు పెట్టారు. భూమి కొన్నిసెకన్ల పాటు కంపించడంతో అసలు ఏమౌతుందో అని ప్రకాశం, ఒంగోలు ప్రాంతాల వాసులు భయంతో వణికిపోయారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై సమాచారం అందుకున్న అధికారులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. అంతేకాకుండా స్థానికుల నుంచి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఇటీవల తరచుగా భూకంప ఘటనలు జరుగుతుండటంతో ప్రజలు భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

EarthquakeAndhra PradeshOngole EarthquakeOngole Earthquake TodayOngole Earthquake News

Trending News