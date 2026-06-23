/East Godavari: వడిశలేరు వద్ద ఘోర ప్రమాదం.. టాటాఏస్ బోల్తా పడి ముగ్గురు మృతి, 8 మందికి గాయాలు!

Vadisaleru Accident News: కాసేపు అయితే ఇంటికి చేరుకుంటాం.. అనుకునే సమయంలోనే ఇలాంటి ఊహించని ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఇటీవలే వరుసగా జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అర్ధరాత్రి వేళ రహదారిపై నిశ్శబ్దాన్ని చీల్చుకుంటూ ఒక వాహనం దూసుకువచ్చింది. నెల రోజులుగా బయట పనులు చేసి, తీవ్ర అలసటతో ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న ఆ కార్మికులు, ఈ ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. రంగంపేట మండలం వడిశలేరు వద్ద జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదం మూడు కుటుంబాల్లో తీరని చీకటిని నింపింది. మృతులందరూ సామర్లకోట, పిఠాపురం ప్రాంతాలకు చెందినవారని గుర్తించారు. మొత్తం 11 మంది కూలీలు జీవనోపాధి కోసం బాపట్ల జిల్లాలోని కొల్లూరులో కొన్ని వారాలుగా రెడీమిక్స్ వాల్స్ పనులకు వెళ్లారు. పనులు ముగించుకుని తిరుగు ప్రయాణమయ్యే సమయంలో వారు ఒక టాటా పికప్ ఆటోను మాట్లాడుకొని బయలుదేరారు. గమ్యస్థానానికి చేరువయ్యే సమయానికి మలుపు వద్ద ఒక దారుణం జరిగింది.
రహదారి మలుపు వద్ద పంక్చర్ అవ్వడంతో వాహనం అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతమంతా ఆర్తనాదాలతో నిండిపోయింది. ఆటో కింద నలిగిపోయి సామర్లకోటకు చెందిన మసకబాబు, మురమరల రాజు, కాకడ రాజు అనే ముగ్గురు కూలీలు అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో ఏడుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే స్థానికులు, వాహనదారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రక్తపు మడుగులో ఉన్న క్షతగాత్రులను పోలీసులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతివేగం లేదా పంక్చర్ అవ్వడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. నాలుగు పైసలు కూడబెట్టుకుని ఇంటికి తిరిగి వస్తారని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. సామర్లకోట ప్రాంతమంతా విషాద ఛాయలు అలుముకోగా, కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు కన్నీటి పర్యంతమయ్యేలా చేశాయి.
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