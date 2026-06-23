Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /East Godavari: వడిశలేరు వద్ద ఘోర ప్రమాదం.. టాటాఏస్ బోల్తా పడి ముగ్గురు మృతి, 8 మందికి గాయాలు!

East Godavari: వడిశలేరు వద్ద ఘోర ప్రమాదం.. టాటాఏస్ బోల్తా పడి ముగ్గురు మృతి, 8 మందికి గాయాలు!

Vadisaleru Accident News: తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంగంపేటలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వడిశలేరు వద్ద టాటా పికప్ ఆటో బోల్తా పడటంతో ముగ్గురు మృతి చెందారు. తమ పనులు ముగించుకుని తిరిగి ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో అర్థరాత్రి ఈ ఊహించని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మృతులను మసకపల్లి బాబు, మురమరల రాజు ,కాకడ రాజుగా గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో ఏడుగురు గాయపడ్డారు, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 23, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:05 AM IST
East Godavari: వడిశలేరు వద్ద ఘోర ప్రమాదం.. టాటాఏస్ బోల్తా పడి ముగ్గురు మృతి, 8 మందికి గాయాలు!
Image Credit: Vadisaleru Accident News:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఖతార్‌ గ్యాస్‌ ప్లాంట్‌లో భారీ పేలుడు.. 12 మంది భారతీయులు దుర్మరణం..!!
13 dead0 min ago
2
East Godavari Road Accident2 min ago
3
Gold Price Today22 min ago
4
parawada pharma city fire accident31 min ago
5
basara temple theft59 min ago