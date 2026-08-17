/East Godavari Suicide: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం.. నదిలో దూకిన ఏఈ కుటుంబం..ముగ్గురు గల్లంతు!

East Godavari Suicide News: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో అత్యంత హృదయవిదారకమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. రోడ్ కం రైల్వే వంతెన పైనుంచి గోదావరి నదిలోకి దూకి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కుటుంబం సామూహిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ దుర్ఘటనలో భార్య, భర్తతో పాటు వారి కుమార్తె నదిలో గల్లంతు కాగా, కేవలం 10 సంవత్సరాల చిన్నారి మనవడిని మాత్రం స్థానికులు సకాలంలో స్పందించి ప్రాణాలతో కాపాడగలిగారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన వారు పిఠాపురం పంచాయతీరాజ్ శాఖలో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్గా (ఏఈ) విధులు నిర్వర్తిస్తున్న నూకరాజు కుటుంబ సభ్యులుగా గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, గజఈతగాళ్ల సహాయంతో గోదావరి నదిలో గాలింపు చర్యలను ముమ్మరంగా చేపట్టారు. గల్లంతైన వారి కోసం రెస్క్యూ టీమ్స్ తీవ్రంగా గాలిస్తున్నాయి.
సూసైడ్ లెటర్లో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి..
కుటుంబంతో సహా ఏఈ నూకరాజు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గల కారణాలను వివరిస్తూ రాసిన సూసైడ్ లెటర్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ లేఖలో ఆయన పేర్కొన్న అంశాలు స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం రేపాయి. తన అల్లుడు మరణించినప్పటి నుంచి కుమార్తెను షేక్ సాదిక్ అనే వ్యక్తి వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడని నూకరాజు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ను ఉద్దేశించి రాసిన తన మరణ వాంగ్మూలంలో.. ఆ వ్యక్తి వేధింపుల కారణంగా తన కుమార్తె ప్రాణాలకు, అలాగే తన మనవడి భద్రతకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లుతోందని ఆయన వాపోయారు. ఆ నిరంతర వేధింపులు, మనస్తాపం భరించలేకే తాము ఈ దారుణ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు లేఖలో స్పష్టంగా రాశారు.
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. షేక్ సాదిక్ వేధింపుల కోణంపై లోతుగా ఆరా తీస్తున్నారు. పవిత్రమైన గోదావరి నది ఒడ్డున జరిగిన ఈ విషాద ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, కలకలాన్ని రేపింది.
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