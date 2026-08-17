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East Godavari Suicide: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం.. నదిలో దూకిన ఏఈ కుటుంబం..ముగ్గురు గల్లంతు!

East Godavari Suicide News: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో తీవ్ర కలకలం రేపిన విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. రోడ్ కం రైల్వే వంతెన పైనుంచి గోదావరి నదిలో దూకి ప్రభుత్వ అధికారి కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో భార్య, భర్తతో పాటు వారి కుమార్తె గల్లంతు కాగా, 10 సంవత్సరాల మనవడిని స్థానికులు సురక్షితంగా కాపాడారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 17, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:30 PM IST
East Godavari Suicide: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం.. నదిలో దూకిన ఏఈ కుటుంబం..ముగ్గురు గల్లంతు!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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