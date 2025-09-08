English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

eel Fish Price: చేపల వేటకు వెళ్తే వల నిండా పెద్దపెద్ద పాములు? కాకినాడలో వింతైన రూపం చూసి అవాక్కైన ప్రజలు!

Bommidayalu Chepalu Price: కాకినాడ తీరంలో మత్స్యకారుల వలలో కొన్ని వింతైన పాములు చిక్కాయి. ఆ పాములు గుట్టులుగా ఉండడం వల్ల చేపలు పట్టే వాళ్లు కూడా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. అయితే అంతటి గుట్టలుగుట్టలుగా ఉన్న పాములను కాకినాడ ఫిషింగ్ హార్బర్‌లో వేలానికి ఉంచారు. పాములు వేలం ఏంటని అనుకుంటున్నారా? అవును అండి, వాటికి అమ్మకానికి పెట్టిన మాట వాస్తవమే.. కానీ, అవి పాములు కావు. ఇంతకీ అవేంటో వాటి విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 8, 2025, 02:05 PM IST

eel Fish Price: చేపల వేటకు వెళ్తే వల నిండా పెద్దపెద్ద పాములు? కాకినాడలో వింతైన రూపం చూసి అవాక్కైన ప్రజలు!

Bommidayalu Chepalu Price: కాకినాడ తీరంలో మత్స్యకారుల వలలో కొన్ని వింతైన పాములు చిక్కాయి. ఆ పాములు గుట్టులుగా ఉండడం వల్ల చేపలు పట్టే వాళ్లు కూడా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. అయితే అంతటి గుట్టలుగుట్టలుగా ఉన్న పాములను కాకినాడ ఫిషింగ్ హార్బర్‌లో వేలానికి ఉంచారు. పాములు వేలం ఏంటని అనుకుంటున్నారా? అవును అండి, వాటికి అమ్మకానికి పెట్టిన మాట వాస్తవమే.. కానీ, అవి పాములు కావు. ఇంతకీ అవేంటో వాటి విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

కాకినాడలో అరుదైన చేపలు బయటపడ్డాయి. చూడడానికి చేపల్లా కనిపించే ఈ జీవులు కూడా చేపలే. కానీ, వీటిని నల్ల బొమ్మిడాయిలు లేదా పాము చేపలు అని పిలుస్తారు. సముద్రంలో లోతైన ప్రదేశాల్లో ఇవి జీవిస్తాయి. చాలా అరుదుగా ఇవి వలకు చిక్కుతాయి. అందుకే ఇవి వలకు చిక్కడం పట్ల అక్కడున్న వారు షాక్ అవుతున్నారు. 

ఏం జరిగిందంటే?
ఆదివారం (సెప్టెంబరు 7) తెల్లవారుజామున ఎప్పటిలాగే మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లారు. వారు వేసిన వలకు అనేక రకాల చేపలు చిక్కాయి. తిరిగి వారంతా కాకినాడలోని కుంభాభిషేకం రేవుకు చేరుకున్నారు. అయితే వారు వేసిన వలలో చేపల కంటే పాముల ఆకారంలో ఉన్న జలచరాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వాటిని చక్కగా పరిచి అమ్ముతున్నారు. చూసిన వాళ్లంతా వాటిని పాములు అని భ్రమపడుతూ.. వాటి దగ్గరకు కూడా వెళ్లేందుకు సహసం చేయలేదు. కానీ, కొద్దిసేపటి తర్వాత తెలిసింది. అవి పాములు కాదు పాము రూపకం కలిగిన నల్ల బొమ్మిడాయిలు అని. దీంతో వాటిని కొనేందుకు చేప ప్రియులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. 

నల్ల బొమ్మిడాయిలు సైజు ఆధారంగా కిలో రూ. 180 నుంచి రూ. 250 వరకు ధర పలికింది. వీటిలో పెద్ద సైజు కలిగిన బొమ్మిడాయిలను ఎక్కువ ధరకు.. చిన్న సైజు వాటిని తక్కువ ధరకు విక్రయించారు. వీటి మాంసం చాలా రుచిగా ఉంటుందని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. ఇవి సముద్రంలో దొరికే అరుదైన చేప రకంగా చెప్పుకొచ్చారు. 

అయితే నల్ల బొమ్మిడాయిలు డిమాండ్ కారణంగా మత్స్యకారుల పంట పండింది. ఎంతో లాభంతో వీటిని విక్రయించారు. వీటిని తినేందుకు చాలా మంది పోటాపోటీగా కొన్నారు. అయితే ఇవి పాముల రూపకంతో ఉండడం వల్ల వాటిని చూసేందుకు అక్కడికి ఎక్కువ మంది రావడం గమనార్హం.

kakinadarare fisheel-like fishblack bommidalupaamu chepalu

