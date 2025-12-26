Midday Meal Egg: స్కూల్ విద్యార్థులకు షాక్..మధ్యాహ్న భోజనంలో గుడ్లు బంద్! కొండెక్కిన కోడిగుడ్ల ధరలు!

Egg In Mid Day Meal: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చికెన్, కోడిగుడ్ల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. సామాన్యుడికి భారంగా మారిన ఈ ధరల పెరుగుదల ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని మధ్యాహ్న భోజన పథకంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. గత నెలలో 6 రూపాయలుగా ఉన్న గుడ్డు ధర ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 10 వరకు చేరడంతో విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందించడం సవాలుగా మారింది.
కొండెక్కిన ధరలు.. కారణమేంటి?
గత కొద్దిరోజులుగా కోడిగుడ్లు, చికెన్ ధరలు విపరీతంగా పెరగడానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు అని మార్కెట్ వర్తకులు అంటున్నారు. కార్తీక మాసం ముగియడం, వరుస పండుగలు రావడంతో మాంసాహారానికి ఒక్కసారిగా గిరాకీ పెరిగింది. డిమాండ్కు తగ్గట్లుగా పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తి లేకపోవడంతో సరఫరా దెబ్బతింది. వచ్చే నెలలో సంక్రాంతి ఉండటంతో ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందే తప్ప తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. గుడ్ల ధరలు పెరగడంతో మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ప్రభుత్వం ఒక్కో గుడ్డుకు కేవలం రూ. 6 మాత్రమే చెల్లిస్తోంది. కానీ మార్కెట్లో హోల్సేల్ ధర రూ. 7.50 ఉండగా, రిటైల్ ధర రూ. 10 పలుకుతోంది. ధరల భారాన్ని భరించలేక కొన్ని చోట్ల వంట కార్మికులు గుడ్డుకు బదులు అరటిపండు ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల విద్యార్థులు ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే కోడిగుడ్డుకు దూరమవుతున్నారు.
వంట కార్మికుల డిమాండ్లు
తమకు వస్తున్న అరకొర గౌరవ వేతనంతో (నెలకు రూ. 3,000) ధరల పెరుగుదలను తట్టుకోవడం సాధ్యం కాదని వంట కార్మికులు వాపోతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వం నేరుగా గుడ్లను సరఫరా చేస్తున్నట్లుగానే, తెలంగాణలో కూడా ప్రభుత్వం ద్వారానే గుడ్ల పంపిణీ జరగాలని కోరుతున్నారు. నిత్యావసర సరుకుల ధరలు పెరిగినందున, ప్రభుత్వం ఇచ్చే నిధులను పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన బిల్లులు సకాలంలో రాకపోవడంతో వడ్డీలకు తెచ్చి వంట చేయాల్సి వస్తోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అల్పాహారం అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలోనే మధ్యాహ్న భోజన బడ్జెట్ను కూడా పెంచి, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఆహారం అందేలా చూడాలని తల్లిదండ్రులు, కార్మికులు కోరుతున్నారు.
