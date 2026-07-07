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తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎల్‌నినో ప్రభావం.. 2026లో మరింత తీవ్రరూపం..

Elnino Effect: పసిఫిక్‌ మహాసముద్రంలో తీవ్రరూపం దాలుస్తున్న ఎల్‌నినో..తెలుగు రాష్ట్రాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కేంద్రం విడుదల చేసిన రెడ్‌లిస్ట్‌లో రాయలసీమ జిల్లాలున్నాయి. ఇప్పటికే మొదలైన ఎల్‌నినో పరిస్థితులు జూలై–సెప్టెంబర్‌ మధ్య మరింత బలపడతాయని ఐక్యరాజ్యసవిుతికి చెందిన ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ తాజాగా హెచ్చరించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 07, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:45 PM IST
తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎల్‌నినో ప్రభావం.. 2026లో మరింత తీవ్రరూపం..
Image Credit: Elnino Effect (ZEE Telugu News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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