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Elnino Effect: ఏపీ, తెలంగాణ ఎల్‌నినో బారి నుంచి బయటపడినట్టేనా? రైతులు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి!

Elnino Effect In Andhra Pradesh Telangana: రుతుపవనాల నిరాశ, ఎల్‌ నినో ప్రభావం కారణంగా ఈ ఏడాది వర్షాకాలంలో ఆశించిన స్థాయిలో వానలు కురవకపోవడంతో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. అయితే వాతావరణంలో వచ్చిన అనూహ్య మార్పులతో ఏపీ, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మళ్లీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో రైతుల్లో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 02, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:30 PM IST
Elnino Effect: ఏపీ, తెలంగాణ ఎల్‌నినో బారి నుంచి బయటపడినట్టేనా? రైతులు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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