  Couple Suicide: తన కంటే చిన్నవాడితో ఇద్దరు బిడ్డల తల్లి ప్రేమాయణం.. కట్ చేస్తే రెండు నిండు జీవితాలు బలి

Couple Suicide: తన కంటే చిన్నవాడితో ఇద్దరు బిడ్డల తల్లి ప్రేమాయణం.. కట్ చేస్తే రెండు నిండు జీవితాలు బలి

Couple Suicide: ఈరోజుల్లో నీతి నియమాలు, సమాజపు కట్టుబాట్లు అన్నింటిని వదిలేసి.. ఎవరికి నచ్చినట్లు వారు బ్రతుకుతున్నారు. ఏమైనా అంటే తిరిగి చంపడమో, చావడమో చేస్తున్నారు. తాజాగా అలాంటి ఘటనే ఏపీ రాష్ట్రంలోని ఏలూరు జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 27, 2026, 07:00 PM IST

Eluru Couple Suicide: ఈరోజుల్లో నీతి నియమాలు, సమాజపు కట్టుబాట్లు అన్నింటిని వదిలేసి.. ఎవరికి నచ్చినట్లు వారు బ్రతుకుతున్నారు. ఏమైనా అంటే తిరిగి చంపడమో, చావడమో చేస్తున్నారు. తాజాగా అలాంటి ఘటనే ఏపీ రాష్ట్రంలోని ఏలూరు జిల్లాలో జరిగింది.పెళ్లై, ఇద్దరు బిడ్డలకు తల్లయ్యిన మహిళను ప్రేమించిన ఓ యువకుడు.. ఆమెను ఎవరికి తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అయితే ఈ విషయం గురించి మహిళ మొదటి భర్త, కుటుంబ సభ్యులకు తెలియడంతో వారు రంగంలోకి దిగారు. ఈ క్రమంలో సదరు ప్రేమ జంట ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.

ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం యర్రమళ్ల గ్రామంలో నివాసం ఉంటున్న గుండుగొలను సత్యనారాయణ, వీరమ్మ దంపతులకు ఐదుగురు మగ సంతానం. వీరిలో చివరి వాడైన చిన మావుళ్లయ్య.. చేపల ప్యాకింగ్ పనికెళ్తూ జీవనం సాగిస్తుండేవాడు. ఈ క్రమంలో కొన్నాళ్ల క్రితం అతడికి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో శ్రీకాకుళం జిల్లా సింగుపురానికి చెందిన ఇర్రి రమ(34)తో అనే వివాహితతో పరిచయం ఏర్పడి, అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. అయితే రమకు వివాహం కావడం మాత్రమే కాక.. ఇద్దరు బిడ్డలు కూడా ఉన్నారు.

అయినప్పటకీ రమ, మావుళ్లయ్య పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకొన్నారు. ఇటీవలే ఇద్దరూ వివాహం కూడా చేసుకున్నారు. వీరి వివాహం విషయం రమ భర్త, తల్లిదండ్రులకు తెలిసింది. దీంతో వారు యర్రమళ్ల వచ్చి.. మావుళ్లయ్య కుటుంబంతో గొడవకు దిగారు. ఆపై రమను తీసుకుని వారి స్వగ్రామానికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో మార్చి 24న మావుళ్లయ్య తన అన్న కొడుకు సతీశ్ అనే యువకుడికి కాల్ చేశాడు. రమ వచ్చిందని.. తనని ఆ రాత్రికి ఉంగటూరులో ఉంచి.. బుధవారం ఉదయమే మాట్లాడదామని అన్నాడు. ఈలోపు సతీష్‌ని నాచుగుంట రమ్మని కోరాడు.

మావుళ్లయ్య చెప్పిన ప్రకారం నాచుగుంట గ్రామానికి వెళ్లిన సతీష్‌కు అక్కడ ఎవరూ కనిపించలేదు.. కాలువ గట్టున చిన మావుళ్లయ్య వస్తువులు ఉండటంతో.. కాలువలోకి దూకి ఉండొచ్చని భావించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు అదృశ్యం కేసు నమోదు చేశారు. ఆపై తాడేపల్లిగూడెం అగ్నిమాపక సిబ్బంది కాలువలో దిగి మావుళ్లయ్య కోసం గాలించారు. బుధవారం రాత్రి ఉంగుటూరు వద్ద కాలువలో మావుళ్లయ్య మృతదేహం వెలుగు చూసింది.

అయితే రమ కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉండవచ్చని భావించిన పోలీసులు మంగళగిరి నుంచి ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాన్ని గురువారం రప్పించి గాలింపు చేపట్టారు. ఈక్రమంలో వారికి చేబ్రోలు పోలీస్‌ స్టేషన్‌ సమీపంలో కాలువలో రమ మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. వీరిద్దరూ చేసిన పనికి ఓ తల్లికి గర్భశోకం మిగలగా.. ఇద్దరు చిన్నారులు తల్లిలేని బిడ్డలయ్యారు. రెండు గ్రామాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Eluru Couple SuicideEluruEluru Couple Commits SuicideEluru CoupleAndhra Pradesh

