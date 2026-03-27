English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Eluru: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ప్రేమ విషాదాంతం.. యువకుడితో కలిసి కాలువలోకి దూకి వివాహిత ఆత్మహత్య..!

Eluru Married Woman Commits Suicide With Lover: ఇంస్టాగ్రామ్ ప్రేమ చివరకు విషాదంగా మారిన ఘటన ఏలూరులో చోటుచేసుకుంది. యువకుడితో ప్రేమాయం నడిపిన వివాహిత చివరకు ఇద్దరు పిల్లలు, భర్తను వదిలేసి లవర్ తో కలిసి కాలువలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ దారుణ ఘటన బుధవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనపై పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 27, 2026, 01:57 PM IST

Trending Photos

Eluru Married Woman Commits Suicide With Lover: సోషల్ మీడియా కొంత మందికి వరంగా మారితే మరి కొంత మంది కుటుంబాల పట్ల శాపంగా మారుతుంది. పరిచయాలు అక్కడి వరకే ఆగితే ఫర్వాలేదు కానీ.. అది పరిమితులను దాటితే విషాదంగా మారుతోంది. ఇలాంటి దారుణ ఘటనే ఏలూరులో చోటుచేసుకుంది. ఉంగుటూరు మండలం నాచుగుంట గ్రామం ఎర్రమళ్ళ చెందిన సత్యనారాయణ వీరమ్మ దంపతులకు చిన్న కుమారుడు మావుళ్లయ్య(25) ఉన్నాడు. అతడు చేపల ప్యాకింగ్ పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. అయితే శ్రీకాకుళం జిల్లా సింగపురానికి చెందిన రమతో అతడికి ఇంస్టాగ్రామ్ లో పరిచయం ఏర్పడింది. ఇది కాస్త ప్రేమకు దారితీస్తుంది. అయితే భర్తకు తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకున్నారు. అసలు విషయం భర్తకు తెలియడంతో తల్లిదండ్రులతో పాటు యువకుడి కుటుంబంలో గొడవకు దిగారు. దీంతో రమను తీసుకొని స్వగ్రామానికి వెళ్లిపోయారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ఈనెల 24వ తేదీన ఉన్నట్టుండి మావుళ్లయ్య తన అన్న కొడుకైన సతీష్‌కు ఫోన్ చేసి రమ కూడా ఉంగుటూరులో ఉంటుందని చెప్పాడు. సతీష్ ని కూడా నాచుకుంటకు రమ్మని ఫోన్ చేశాడు. దీంతో అక్కడికి వెళ్ళే సరికి కాలువ గట్టుపై చిన్న మావుళ్లయ్యకు సంబంధించిన వస్తువులు కనిపించాయి. దీంతో అతడు కాలువలోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకునే ఉంటాడని భావించి వెంటనే సతీష్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి వచ్చి కాలువలో వెతికారు. మావుళ్లయ్య మృతదేహం కనిపించింది. అయితే రమ కూడా అతనితో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండవచ్చని పోలీసులు భావించారు. వెంటనే ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలను రంగంలోకి దించి కాలువలోకి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. దీంతో చేబ్రోలు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి కాలువలో రమ మృతదేహం పోలీసులు గుర్తించారు. ఇక ఇద్దరి మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. సోషల్ మీడియాలో జరిగిన పరిచయం అనైతిక సంబంధానికి దారితీస్తుంది. ఇలా ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు చనిపోవడంతో ఇద్దరు పిల్లలు అనాథలుగా మారారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు మరింత దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News