Eluru Married Woman Commits Suicide With Lover: సోషల్ మీడియా కొంత మందికి వరంగా మారితే మరి కొంత మంది కుటుంబాల పట్ల శాపంగా మారుతుంది. పరిచయాలు అక్కడి వరకే ఆగితే ఫర్వాలేదు కానీ.. అది పరిమితులను దాటితే విషాదంగా మారుతోంది. ఇలాంటి దారుణ ఘటనే ఏలూరులో చోటుచేసుకుంది. ఉంగుటూరు మండలం నాచుగుంట గ్రామం ఎర్రమళ్ళ చెందిన సత్యనారాయణ వీరమ్మ దంపతులకు చిన్న కుమారుడు మావుళ్లయ్య(25) ఉన్నాడు. అతడు చేపల ప్యాకింగ్ పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. అయితే శ్రీకాకుళం జిల్లా సింగపురానికి చెందిన రమతో అతడికి ఇంస్టాగ్రామ్ లో పరిచయం ఏర్పడింది. ఇది కాస్త ప్రేమకు దారితీస్తుంది. అయితే భర్తకు తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకున్నారు. అసలు విషయం భర్తకు తెలియడంతో తల్లిదండ్రులతో పాటు యువకుడి కుటుంబంలో గొడవకు దిగారు. దీంతో రమను తీసుకొని స్వగ్రామానికి వెళ్లిపోయారు.
ఈనెల 24వ తేదీన ఉన్నట్టుండి మావుళ్లయ్య తన అన్న కొడుకైన సతీష్కు ఫోన్ చేసి రమ కూడా ఉంగుటూరులో ఉంటుందని చెప్పాడు. సతీష్ ని కూడా నాచుకుంటకు రమ్మని ఫోన్ చేశాడు. దీంతో అక్కడికి వెళ్ళే సరికి కాలువ గట్టుపై చిన్న మావుళ్లయ్యకు సంబంధించిన వస్తువులు కనిపించాయి. దీంతో అతడు కాలువలోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకునే ఉంటాడని భావించి వెంటనే సతీష్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి వచ్చి కాలువలో వెతికారు. మావుళ్లయ్య మృతదేహం కనిపించింది. అయితే రమ కూడా అతనితో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండవచ్చని పోలీసులు భావించారు. వెంటనే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను రంగంలోకి దించి కాలువలోకి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. దీంతో చేబ్రోలు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి కాలువలో రమ మృతదేహం పోలీసులు గుర్తించారు. ఇక ఇద్దరి మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. సోషల్ మీడియాలో జరిగిన పరిచయం అనైతిక సంబంధానికి దారితీస్తుంది. ఇలా ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు చనిపోవడంతో ఇద్దరు పిల్లలు అనాథలుగా మారారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు మరింత దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.
Also Read: Viral Video: నెల్లూరు టీడీపీ నేత రాసలీలలు.. వైరల్ వీడియో!
Also Read: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్తున్న బస్సును ఢీకొన్న టిప్పర్.. 10 మంది సజీవదహనం..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి