Eluru devotee Hundi letter: వామ్మో.. దేవుడితో రూ. 20 లక్షల ప్యాకేజీ డీల్.. వైరల్గా మారిన హుండీలోని లేఖ..

Eluru student letter in Hundi goes viral: చాలా మందికి దైవ భక్తి ఉంటుంది. అందుకే చేసే ప్రతిపనికి ముందు ఆదేవుడ్ని ధ్యానించుకుంటారు. పూజలు చేస్తారు. ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తి కావాలని కోరుకుంటారు. మానవ ప్రయత్నంతో పాటు దైవబలం కూడా తోడైతే ఎంతటి కఠమైన ఆ పని అయిన వెంటనే జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. అందుకే చాలా మంది మొక్కులు మొక్కుకుంటారు.
ఎగ్జామ్ లో పాసైతే, జాబ్ లు వస్తే కొబ్బరికాయలు, స్వీట్లు, వారి శక్తను సారం, కొంత మంది నిలువు దోపిడి ఇస్తామని రకారకాలుగా మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఇదంతా మనం చూస్తాం. కానీ కొంత మంది మరీ వెరైటీగా ఉంటారు. గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడా నీదే భారమంటారు. అంతటితో ఆగకుండా ఆదేవుడికి ఆఫర్ ఇస్తారు.ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ఏపీలోని ఏలూరులో సంభవించింది.
ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం తాడువాయి గ్రామంలోని శ్రీ భద్రకాళి వీరేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం ఉంది . ఇటీవల శివరాత్రి ఉత్సవాలు ఇక్కడ ఘనంగా జరిగాయి. ఉత్సవాలు ముగియడంతో హుండీ లెక్కింపును ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒకలేఖ వెలుగులోకి వచ్చింది. దానిలో ఒక స్టూడెంట్.. తన కోరికల చిట్టా రాసి పెట్టాడు. తాను ఇటీవల రాసిన పరీక్షల్లో 9 CGPA 95 శాతం మార్కులు రావాలని, ఏడాదికి రూ. 20 లక్షల ప్యాకేజీతో కూడిన ఉద్యోగం కూడా కావాలని కోరాడు.
Read more: CM Revanth Reddy: రంజాన్ వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. ఫుల్ ఖుషీలో ముస్లిం సోదరులు..
అంతే కాకుండా.. తన రెండు కోరికలు నెరవేరితేనే.. స్వామివారికి అభిషేకంతో పాటు, నూతన వస్త్రాలు సమర్పిస్తానని ఒక పేపర్పై రాసి ఆ హుండీలో వేశాడు. దీన్ని చూసిన ఆలయ అధికారులు, భక్తులు ఇదేం వింతరా అంటూ నవ్వుకున్నారు. కష్డపడితే ఏదైన జరుగుతుంది. దేవుడి అనుగ్రహం ఉంటుంది. ఇలా లేఖలు రాయడం, అది కూడా మొక్కులు తీరుస్తానని దేవుడితో బేరాలు ఏంటని నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook