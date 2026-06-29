/ఉద్యోగుల ఫ్రెండ్లీగా ఏపీ ప్రభుత్వం.. సీఎం చంద్రబాబుతో ఉద్యోగ సంఘాలు భేటీ

AP Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఇటీవల ఏపీ ప్రభుత్వం కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. పదవీ విరమణ వయస్సు 60 నుంచి 62 ఏళ్ల వరకు పెంచడంతోపాటు కొన్ని శాఖల ఉద్యోగులకు సీపీఎస్ స్థానంలో పాత పింఛన్ విధానం అమలు తదితర నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో పలు ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబును కలిసి ధన్యవాదాలు చెప్పారు. కొద్దిసేపు సీఎం చంద్రబాబుతో చర్చించారు.
ఉద్యోగులకు మేలు చేసేలా ఇటీవల ఏపీ మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ఉద్యోగుల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. 2004 సెప్టెంబర్ ముందు వివిధ నోటిఫికేషన్ల ద్వారా నియమితులైన ఉద్యోగులకు పాత పింఛన్ విధానం (ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీం) వర్తింపచేయడం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా కార్పొరేషన్లకు చెందిన సంస్థలు, గురుకులాలకు చెందిన ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ వయస్సును 62 ఏళ్లకు పెంచడం వంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే.
గత మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు సీఎం చంద్రబాబును కలుస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా సోమవారం రాష్ట్ర సచివాలయంలో వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలకు చెందిన ప్రతినిధులు సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మాజీ ఎమ్మెల్సీ రామకృష్ణ నేతృత్వంలో ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు సీఎం చంద్రబాబును కలిసి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రభుత్వం చేసిన మేలును మరువలేమని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రికి ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు చెప్పారు.
కూటమి ఉద్యోగుల ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వంగా ఉంటోందని.. తాము ఉద్యోగులకు సహకరించినట్టే... ఉద్యోగులు కూడా ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు. ఏపీఆర్ఈఐ సొసైటీతోపాటు వివిధ సంక్షేమ శాఖల పరిధిలోని రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ సంస్థల సొసైటీలు, డీఎస్సీ 2003 టీచర్ల ఫోరమ్కు చెందిన ప్రతినిధులు సీఎం చంద్రబాబును కలిసిన వారిలో ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గురుకులాల జేఏసీ నాయకులు దామచర్ల మధుసూదన రావు, ప్రభాకర్, రామ్మోహన్ రావు, రమేష్, డీఎస్సీ 2003 ఫోరం ప్రతినిధులు మోపిదేవి శివ శంకర్రావు, గురు బ్రహ్మం, రాజేష్ ఉన్నారు.