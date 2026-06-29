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ఉద్యోగుల ఫ్రెండ్లీగా ఏపీ ప్రభుత్వం.. సీఎం చంద్రబాబుతో ఉద్యోగ సంఘాలు భేటీ

Employees Friendly Govt In Andhra Pradesh: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న కూటమి ప్రభుత్వానికి ఏపీ ఉద్యోగులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఉద్యోగులతో ఫ్రెండ్లీగా తమ ప్రభుత్వం ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగ సంఘాలతో ఆయన కొద్దిసేపు సమావేశమయ్యారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 29, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:55 PM IST
ఉద్యోగుల ఫ్రెండ్లీగా ఏపీ ప్రభుత్వం.. సీఎం చంద్రబాబుతో ఉద్యోగ సంఘాలు భేటీ
Image Credit: AP Govt EmployeesSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఉద్యోగుల ఫ్రెండ్లీగా ఏపీ ప్రభుత్వం.. సీఎం చంద్రబాబుతో ఉద్యోగ సంఘాలు భేటీ
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