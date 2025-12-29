English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ernakulam Express: అర్ధరాత్రి ఎర్నాకుళం ఎక్స్ ప్రెస్ లో అగ్ని ప్రమాదం..రెండు బోగీలు దగ్ధం..

Ernakulam - TATA Express: ఈ మధ్య కాలంలో తరచుగా బస్సు ప్రమాదాలు ప్రయాణికులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అర్ధరాత్రి టాటా - ఎర్నాకులం(18189) ఎక్స్ ప్రెస్ ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట నుంచి ఒంటి గంటన్నర మధ్య  అనుకోకుండా అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో రెండు బోగీలు దహనం అయ్యాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 29, 2025, 08:45 AM IST

Ernakulam Express: అర్ధరాత్రి ఎర్నాకుళం ఎక్స్ ప్రెస్ లో అగ్ని ప్రమాదం..రెండు బోగీలు దగ్ధం..

టాటా ఎర్నాకుళం 18189 ఎక్స్ ప్రెస్ రైలు విశాఖపట్నం మీదుగా ఎర్నాకుళం వెళుతున్న సమయంలో యలమంచలి వద్ద మిడ్ నైట్ ప్యాంట్రీ కారు వెంబడే ఉండే B1, M2 ఏసీ బోగీల్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. దీంతో లోకో పైలెట్ ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ గుర్తించి వెంటనే రైలును స్టేషన్ లో ఆపేసారు. అంతేకాదు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వారు వచ్చేలోగా రెండు బోగీలు పూర్తిగా మంటల్లో కాలిపోయింది. ఈ సంఘటనతో భయాందోళనకు గురైన ప్రయాణికులు బోగీల్లో నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. మంటలకు తోడు దట్టమైన పొగ కమ్ముకోవడంతో ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ రైలు నాలుగు గంటలకు పైగా ఆలస్యంతో అనకాపల్లి స్టేషన్ కు వచ్చింది. అక్కడ బ్రేకులు వేయడం బీ1 ఏసీ బోగీ బ్రేకులు వేయడంలో ఒక్కసారిగా అగ్ని ప్రమాదం సంభవించినట్టు చెబుతున్నారు. 

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకుని అగ్ని కీలలను ఆర్పడానికి తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికుల లగేజీ మొత్తం అగ్నికి ఆహూతి అయింది. కొంత మందికి  ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ పూర్తిగా తగలబడిపోయాయి.డాక్యుమెంట్స్ పోయినా.. ప్రాణాలతో బయటపడటంపై ప్రయాణికులు ఈ భీతావహ సంఘటనను గుర్తు చేసుకొని బిక్క బిక్కు మంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా రైల్వే అధికారులు స్టేషన్ కు వచ్చే వరకు ప్రయాణికులందరు చలికి వణికిపోతు గడపాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పైగా మంటలకు సామాన్లు దగ్దమైన బోగిల్లోని ప్రయాణికుల రోదనలు స్టేషన్ లో  మిన్నంటాయి.

ఈ ప్రమాద ఘటన నేపథ్యంలో విశాఖ పట్నం - విజయవాడ మార్గంలో అన్ని రైళ్లని కొన్ని గంటల పాటు నిలిపివేసారు. మిడ్ నైట్ కాలిపోయిన రెండు బోగీలను వేరు చేసిన అనంతరం సామర్లకోటలో రెండు ఏసీ బోగీలను జోడించి అందులోని ప్రయాణికులను మూడు బస్సుల్లో అక్కడికి తరలించి అదనంగా జోడించిన బోగిల్లో ప్రయాణికులకు  అందులో ఎక్కించి ఎర్నాకుళంకు పంపించివేశారు. ఇక ఈ ఘటనలో B1 బోగిలో ఉన్న 70 యేళ్ల వృద్ధుడు చంద్ర శేఖర్ కాలి బూడిదయ్యారు. అందరు కిందికి దిగే ప్రయత్నం చేయగా.. వయసు రీత్యా.. ఆయన వెంట వున్న వాళ్లు పట్టించుకోకపోవడంతో ఆయన ఈ ఘటనలో మృతి చెందినట్టు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. 

