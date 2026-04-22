Nadendla Political Journey: ఆద్యంతం వివాదాస్పదం నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు రాజకీయ ప్రస్థానం..

EX AP CM Nandendla Bhaskar Rao: ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 11వ ముఖ్యమంత్రిగా అతి తక్కువ కాలం పనిచేసిన వ్యక్తిగా నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు చరిత్రలో నిలిచిపోయారు. ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ కోసం అమెరికా వెళ్లినపుడు అదును చూసి ముఖ్యమంత్రి అయి సంచలనం రేపారు. ఈయన రాజకీయ ప్రస్థానం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే మొదలైంది. 1978లో చెన్నారెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయినపుడు ఈయన తొలిసారి మంత్రి అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ తెలుగు దేశం పార్టీ స్థాపించినపుడు అన్ని తానై వ్యవహరించారు. అంతేకాదు అన్నగారి కుడిభుజంగా ఉంటూ తెలుగు దేశం పార్టీ టెక్నికల్ గా తొలి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినపుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లెమ్ లేకుండా చేయడంలో ఈయనదే కీ రోల్. ఈ విషయాలను ఈయన పలు ఇంటర్వ్యూల్లో ప్రస్తావించారు కూడా.
1982లో ఎన్టీఆర్ తెలుగు దేశం పార్టీ పెట్టి తొమ్మిది నెలల్లోనే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అంతేకాదు 1983 జనవరి 9న ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఎన్టీఆర్. అంతేకాదు తొలిసారి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ కాకుండా వేరే పార్టీ అధికారంలో రావడం అదే మొదటిసారి. రామారావు క్యాబినేట్ లో అత్యంత కీలకమైన ఆర్ధిక శాఖను నిర్వహించారు. ఇక ఎన్టీఆర్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ కోసం అమెరికా వెళ్లినపుడు తన వర్గం ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి గవర్నర్ రాంలాల్ కేంద్రం ఆదేశాలతో ఈయన్ని ఉమ్మడి 11వ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. 1984 ఆగష్టు 16 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 వరకు కేవలం నెల రోజులు మాత్రమే ఈయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు.
ఎన్టీఆర్.. అమెరికా నుంచి తిరిగొచ్చిన తర్వాత ధర్మయుద్ధం పేరుతో నాదెండ్లతో పాటు గవర్నర్ రాంలాల్ తో పాటు కేంద్రంపై పోరాడారు. దీంతో జరిగిన పరిణామాలతో నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు తన ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. అంతేకాదు అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాంలాల్ ను గవర్నర్ పదవి నుంచి తెలిగించింది. ఆయన ప్లేస్ లో శంకర్ దయాల్ శర్మను గవర్నర్ గా నియమించింది. ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సీఎం పదవి నుంచి వైదొలిగిన తర్వాత ఈయన తిరిగి తన సొంతగూడు అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. 1998లో ఈయన ఖమ్మం నుంచి 12వ లోక్ సభకు ఎన్నికయ్యారు. ఇక 2019లో ఈయన అప్పటి బీజేపీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా సమక్షంలో బీజేపీ కండువా కప్పుకున్నారు. ఇక వయసు రీత్యా ఈయన గత కొన్ని రోజులుగా రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు. నేనేదో ఎన్టీఆర్ వెన్నుపోటు పొడిచినట్టు తనను తప్పుగా చూపెట్టారు. అపుడు చంద్రబాబు చేసిందే నేను చేసానని చెప్పుకొచ్చారు. నేను చేసింది తప్పు అయింది. చంద్రబాబు నాయుడు చేసింది తప్పు కాదా అని పలు మార్లు ప్రశ్నించారు. అంతేకాదు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్టీఆర్ వంటి మూర్ఖుడిని చూడలేదని పలు మార్లు ప్రస్తావించారు కూడా.
ఈయన దూరంగా ఉన్న.. ఈయన కుమారుడు నాదెండ్ల మనోహర్.. జనసేన పార్టీలోపవన్ కళ్యాణ్ తర్వాత నెంబర్ టూగా కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నారు. 1935 జూన్ 23న గుంటూరులో జన్మించారు. ఈయన అంత్యక్రియలు హైదరాబాద్ లో పంజాగుట్ట శ్మశాన వాటికలో రేపు నిర్వహించనున్నారు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.