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పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తిపై కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏమన్నారు..? కూటమిలో కలవరం ఎందుకు..?

Polavaram Project: పోలవరం ప్రాజెక్టు వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి  పూర్తి కావడం లేదా..! ప్రస్తుతం బిజెపిలో ఉన్న మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి పోలవరం పూర్తిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు కూటమిలో గ్యాప్ ని బయట పెట్టాయా..! ప్రతిపక్ష వైసీపీకి మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మంచి అస్త్రం అందించారా..! ఇప్పుడు మాజీ సీఎం కామెంట్స్ కూటమి పార్టీల్లో కాకరేపుతున్నాయా..!

Written ByG Shekhar
Published: Aug 05, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:11 PM IST
పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తిపై కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏమన్నారు..? కూటమిలో కలవరం ఎందుకు..?
Image Credit: Kiran Kumar Reddy (Source: File)

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తిపై కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏమన్నారు..? కూటమిలో కలవరం ఎందుకు..?
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