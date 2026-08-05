/పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తిపై కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏమన్నారు..? కూటమిలో కలవరం ఎందుకు..?

Polavaram Project: ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవనాడి పోలవరం ప్రాజెక్టు వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి పూర్తి చేస్తామంటూ సీఎం చంద్రబాబు పదే పదే చెబుతున్నారు. గోదావరి పుష్కరాలకు ముందు ప్రారంభ ముహూర్తం నిర్ణయించారు. మరోవైపు పోలవరం ఏపీకి ప్రధాని మోదీ వరం అటు రాష్ట్ర బిజెపి నేతల సైతం తమ ప్రచారం ప్రారంభించారు. ఇటీవల ప్రాజెక్టు వద్ద బీజేపీ జెండాలతో ర్యాలీ చేసి క్రెడిట్ కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం బిజెపిలో ఉన్న ఆ పార్టీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కీలకమైన అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును అసంపూర్తిగా ప్రారంభించ కూడదు అనే వాదన తీసుకువచ్చారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును అనుకున్న ప్రకారం 45 పాయింట్ 72 మీటర్లు పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యంతో పూర్తి చేస్తేనే 960 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరిగి అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరుతుందని అన్నారు.
అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ప్రకారం చూస్తే ఏపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తే తప్ప పోలవరం పూర్తిస్థాయిలో నిర్మించడం సాధ్యం కాదనీ.. కూటమి ధర్మం కోసం చూడకుండా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం సీఎం చంద్రబాబు ఈ విషయంలో అవసరమైతే కేంద్రంతో పోరాడాలనీ.... కూటమిలో ఉన్నప్పటికీ పార్టీలు వేరు కేంద్ర , రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేరు అని సూచించారు. రాజమండ్రిలోని బిజెపి సీనియర్ నేత సోము వీర్రాజు, తదితర సీనియర్ నేతల సమక్షంలోనే కేంద్రంపై సీఎం చంద్రబాబు పోరాటం చేయాల్సిందే అని మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్పడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ప్రస్తుతం పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఎత్తు ఎంత ముఖ్యమో... నిర్వాసితులకు పరిహారం ఇచ్చి గ్రామాలు ఖాళీ చేయించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. 2014 విభజన సమయంలో తెలంగాణలోని ఏడు మండలాలను ఏపీలో విలీనం చేయడంతో పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులను ఖాళీ చేయించడంలో ఏపీ ప్రభుత్వానికి ప్రధాన అవాంతరం తొలగింది. వచ్చే ఏడాది పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభం నేపథ్యంలో మిగిలిన నిర్వాసితులకు పరిహారం పూర్తి చేస్తామని చెప్తున్నారు. అయితే ఏపీ భూభాగం మాత్రమే కాకుండా ప్రాజెక్టు కోసం ఇంకా ఒడిస్సా లోని ఎనిమిది గ్రామాలు.... చత్తీస్ ఘడ్ లోని నాలుగు గ్రామాలు ఖాళీ చేయించాల్సి ఉంది.
ఇందుకోసం ఒడిస్సా, ఛత్తీస్ ఘడ్ రాష్ట్రాలతో ఏపీ సంప్రదింపులు చేపట్టాల్సి ఉంది. అక్కడివారికి అవసరమైతే 10 నుంచి 15 రెట్లు అధికంగా పరిహారం ఇచ్చి పోలవరం ప్రాజెక్టుకు అవాంతరాలు లేకుండా చూడాలని మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సూచిస్తున్నారు. ఒడిశా, ఛత్తీస్ ఘడ్ లలో బిజెపి ప్రభుత్వాలే ఉండడంతో కేంద్రం ద్వారా సంప్రదింపులు త్వరగా జరుగుతాయనేది ఆయన అభిప్రాయం. ప్రస్తుతం బిజెపిలో ఉన్న తాను కేంద్రం పెద్దల దృష్టికి తీసుకువెళ్లాననీ... సీఎం చంద్రబాబుతో కూడా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడిన తర్వాత పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడంలో వాస్తవాలను ప్రజలకు వివరిస్తున్నానని మాజీ సీఎం కిరణ్ చెప్తున్నారు.
ఇటీవల ఏపీ బీజేపీ నాయకులు పోలవరం వద్దకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రాజెక్టును పూర్తిస్థాయిలోనే నిర్మిస్తామని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ సహా బీజేపీ నేతలు ప్రకటించారు. అయితే పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి చేసేందుకు అవసరమైన కార్యచరణ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి కనిపించడం లేదు. ప్రస్తుతం ఒడిస్సా, ఛత్తీస్గడ్ రాష్ట్రాల్లో బిజెపి ప్రభుత్వాలే అధికారంలో ఉండటంతో పోలవరం నిర్వాసితుల సమస్య పరిష్కారం కేంద్రానికి మరింత సులువు అవుతుంది. అయితే ఈ విషయంలో ఎవరి చొరవ కనిపించడం లేదని మాజీ సీఎం కిరణ్ వ్యాఖ్యలు ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే... బిజెపిలో ఉంటూ కేంద్రంపై ఒత్తిడికి తీసుకురావాలని సీఎం చంద్రబాబుకు మాజీ సీఎం కిరణ్ బహిరంగంగా సూచించడమే కొత్త చర్చగా మారింది. బిజెపిలో ఉన్నారు మీరే సాధించవచ్చు కదా అనే కామెంట్స్ సైతం ఆయనపై వస్తున్నాయి.
మరోవైపు పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి కాబోతుందంటూ ఇప్పటి నుంచే ప్రచారం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో పూర్తిస్థాయిలో పూర్తి కావడం లేదనే వాదన రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ విషయంలో ప్రతిపక్ష వైసిపి ఇప్పటికైతే పెద్దగా స్పందించడం లేదు. దీంతో ఏపీ కాంగ్రెస్ నేతలు మాజీ సీఎం కిరణ్ చేసిన కామెంట్స్ ను సపోర్ట్ చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది. వాస్తవాలు మాట్లాడారంటూ మాజీ ఎంపీ హర్ష కుమార్ ఇప్పటికే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని అభినందించారు. దీంతో రానున్న రోజుల్లో పోలవరం పూర్తిస్థాయిలో నిర్మించాలని నినాదాన్ని ఏపీ కాంగ్రెస్
ఎన్నికల అస్త్రంగా మార్చుకుంటుందా.. లేదా చూడాలి మరి.