YS Jagan: ప్రజాస్వామ్య ఎన్నికలు అని చెప్పేందుకు చంద్రబాబు సిగ్గుపడాలి.. వైఎస్‌ జగన్‌ 8 కీలక ప్రశ్నలు ఇవే!

YS Jagan 8 Questions To Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరుగుతున్న చిన్నపాటి ఉప ఎన్నికలు ప్రధానంగా మారాయి. ఈ ఎన్నికలపై అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య తీవ్ర పోరాటం జరుగుతోంది. ఈ సమయంలో సీఎం చంద్రబాబుకు మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ 8 ప్రశ్నలు సంధించారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 10, 2025, 06:54 PM IST

YS Jagan: ప్రజాస్వామ్య ఎన్నికలు అని చెప్పేందుకు చంద్రబాబు సిగ్గుపడాలి.. వైఎస్‌ జగన్‌ 8 కీలక ప్రశ్నలు ఇవే!

YS Jagan vs Chandrababu: జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల వేళ ఏపీ రాజకీయం వాడివేడీగా సాగుతోంది. అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య  ఒద్ధ వాతావరణం ఏర్పడిన వేళ మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు. పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల వేళ జరుగుతున్న రాజకీయం.. వివాదాలపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏపీలో అప్రజాస్వామిక, అరాచక వాదం.. రౌడీ రాజకీయాలు కొనసాగుతున్నాయని ఆరోపించారు. అంతే తప్ప ప్రజల అభిమానం, ప్రజల మనసును గెలుచుకుని రాజకీయాలు చేయరని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై మండిడ్డారు.

Also Read: Vizag CII Meeting: ‘ఆంధ్రా ఈజ్ బ్యాక్’ అనేలా విశాఖ సదస్సు అదరాలి

జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక రాజకీయంపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆదివారం 'ఎక్స్‌' వేదికగా స్పందించారు. కుట్రలు చేసి, దాడులు, దౌర్జన్యాలు చేసి, అబద్ధాలు చెప్పి, మోసాలు చేసి, వెన్నుపోట్లు పొడిచి కుర్చీని లాక్కోవాలని చూస్తారని చెప్పడానికి మరోమారు కళ్లెదుటే రుజువులు కనిపిస్తున్నాయని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు. పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ స్థానాల ఉప ఎన్నికల్లో ప్రజాస్వామ్యానికి పాతర వేస్తూ చంద్రబాబు చేస్తున్న నిస్సిగ్గు, బరితెగింపు రాజకీయాలే దీనికి సాక్ష్యాలు అని వివరించారు. అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరగనీయకుండా.. కుట్రపూరితంగా, అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరిస్తుందని తెలిపారు. చంద్రబాబు అడుగులకు మడుగులొత్తే కొంతమంది అధికారులు, టీడీపీ అరాచక గ్యాంగులు, ఈ గ్యాంగులకు కొమ్ముకాసే మరి కొంతమంది పోలీసులు వీరంతా ముఠాగా ఏర్పడి అక్కడి ఎన్నికను హైజాక్‌ చేయడానికి దుర్మార్గాలు, దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. చంద్రబాబు అమలు చేస్తున్న కుట్రపూరిత పథకాన్ని ఒక సారి చూస్తే అని 8 ప్రశ్నలు సంధించారు.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే పండుగ.. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్‌ బంద్‌

పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్‌ వచ్చింది మొదలు పోలీసుల అరాచకాలు పెరిగిపోయాయి. వందల మంది వైఎస్సార్‌సీపీ, నాయకులను కార్యకర్తలను బైండోవర్‌ చేశారు. తమ జీవితంలో ఎప్పుడూ పోలీస్‌స్టేషన్‌ గడపతొక్కని వారిని, ఎలాంటి కేసులు లేనివారిని కూడా బైండోవర్‌ చేసి, వైఎస్సార్‌సీపీ తరఫున పనిచేస్తున్నవారిని, ప్రచారం చేస్తున్న వారిని పోలీసులను ఉపయోగించుకుంటూ భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు. ఇది ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది.
 

Also Read: Tubata Restaurant: ఢిల్లీలో రెస్టారెంట్ నిర్వాకం.. సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించారని నో ఫుడ్

ఎన్నికల్లో భయాన్ని నింపడానికి ఆగస్టు 5వ తేదీన పులివెందులలో ఓ వివాహానికి హాజరైన వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై టీడీపీ గ్యాంగులు దాడి చేశాయి. ఈ ఘటనలో అమరేశ్‌రెడ్డి, సైదాపురం సురేశ్‌ రెడ్డి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అడ్డుకోబోయిన పెళ్లివారిని, శ్రీకాంత్‌, నాగేశ్‌, తన్మోహన్‌ రెడ్డి తదితరులపైనా దాడికి దిగారు. ఈ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ తరఫున పనిచేస్తే ఇలానే దాడులు చేస్తామంటూ హెచ్చరికగా దీనికి పాల్పడ్డారు.

ఆగస్టు 6వ తేదీన ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్న బీసీ యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీ రమేశ్‌ యాదవ్‌, వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుడు వేల్పుల రామలింగా రెడ్డిలను హత్య చేయడమే లక్ష్యంగా నల్లగొండువారిపల్లె వద్ద టీడీపీ గ్యాంగులు కర్రలు, రాళ్లు, రాడ్లతో దాడి చేసి వీరిని తీవ్రంగా గాయపరిచారు. కారును బద్దలు కొట్టారు. రమేశ్‌ యాదవ్‌కు గాయాలు కాగా.. తీవ్ రగాయాలతో రక్తం కారుతున్న వేల్పుల రామలింగారెడ్డిని ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. శాంతి భద్రతలు కాపాడాల్సిన పోలీసులు పూర్తిగా ప్రేక్షకపాత్ర వహించారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులెవవరినీ పల్లెల్లో తిరగనీయకూడదని, ఒకవేళ అలా చేస్తే ఈరకంగా దాడులు చేస్తామన్న సంకేతాలు ఇవ్వడానికే టీడీపీ గ్యాంగులతో ఈ దారుణాలకు ఒడిగట్టారు.

తప్పు చేసిన వారిని అరెస్టులు చేయాల్సింది పోయి, ఆగస్టు 6, మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై తప్పుడు కేసు పెట్టారు. ఎమ్మెల్సీ రమేష్‌ యాదవ్‌, వేల్పుల రామలింగారెడ్డిపై దాడిచేసిన వారిలో ఒక్కరిని కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేయకపోగా, జరగని ఘటనను జరిగినట్టుగా ఒక తప్పుడు ఫిర్యాదును సృష్టించి, దాని ఆధారంగా బాధితుడైన వేల్పుల రాముసహా మరొక 50 మందిని నిందితులుగా పేర్కొంటూ ఎస్సీ, ఎస్టీ హత్యాయత్నం కేసు పెట్టారు. ఈ తప్పుడు కేసును వాడుకుని ఇప్పటికే పలు అరెస్టులు చేశారు. పోలింగ్‌ రోజున మరింతమంది వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను నిర్బంధించే కుట్రను అమలు చేస్తున్నారు.

ఆగస్టు 8న వైఎస్సార్‌సీపీకి చెందిన ఒక నాయకుడిని బెదిరించి, భయపెట్టి, ప్రలోభపెట్టి, తమ వైపునకు లాక్కుని, అలా పార్టీ మారిన వ్యక్తి నుంచి తప్పుడు ఫిర్యాదు తీసుకుని, తప్పుడు కేసు పెట్టి, దాని ఆధారంగా వైఎస్సార్‌సీపీకి చెందిన రాఘవరెడ్డి, గంగాధరరెడ్డి, వైఎస్‌ భాస్కర్‌రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకరరెడ్డిలకు నోటీసులు జారీ చేశారు.

ఆగస్టు 8: అధికార పార్టీతో చేతులు కలిపిన అధికారులు, వైఎస్సార్‌సీపీ ఓట్లను తగ్గించేందుకు పల్లెల పోలింగ్‌ బూత్‌లను ఆ గ్రామాల్లో కాకుండా పక్క గ్రామాలకు మార్చారు. ఓటు వేయాలంటే రెండు గ్రామాల ప్రజలు 2 కి.మీ, మరో రెండు గ్రామాల ప్రజలు 4 కి.మీ దూరం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. పులివెందుల జెడ్పీటీసీలో 10,601 ఓట్లు ఉంటే అందులో దాదాపు 4 వేల మంది ఓటర్లను, పక్కా వైఎస్సార్‌సీపీకి చెందిన గ్రామాలకు చెందినవారిని ఈ రకంగా ఇబ్బందిపెట్టి, వీళ్లు ఓటేయడానికి వెళ్లే క్రమంలో వారిని వెళ్లనివ్వకుండా బెదిరించడం, భయపెట్టడం, భౌతిక దాడులకు దిగడం, ఓటు వేయనీయకుండా అడ్డుకుని, తద్వారా ఓటింగ్‌ను తగ్గించడం, బూత్‌లను ఆక్రమించుకుని రిగ్గింగ్‌కు పాల్పడడం, చంద్రబాబు ఈ మాదిరి కుట్ర చేస్తున్నారు.

ఆగస్టు 8 రాత్రి, నల్లగొండువారిపల్లెవద్ద టీడీపీ గ్యాంగుల దాడిలో గాయపడ్డ వేల్పుల రామలింగారెడ్డిపైనే తప్పుడు ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు పెట్టిన ఘటనలో 12 మందిని అరెస్టు చేశారు. ఇందులో కొంతమంది, ఆ ఘటన జరిగినట్టుగా పోలీసులు చెప్తున్న సమయంలో వాళ్లు బైండోవర్‌ ప్రక్రియలో భాగంగా అదే పోలీస్‌స్టేషన్‌లో.. పోలీసుల సమక్షంలోనే ఉన్నారు. అయినా వారి మీద కూడా ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు పెట్టారు. సాక్ష్యాలు, రుజువులు చూపించడంతో తప్పని పరిస్థితుల్లో వీరిని పోలీసులు వదిలిపెట్టాల్సి వచ్చింది. మిగిలిన 8 మందిని ఈ తప్పుడు కేసులో రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఈ తప్పుడు కేసులోనే టీడీపీ వాళ్లు ఎవరు కోరితే వారిని నిర్బంధించే పనిలో పోలీసులు ఉన్నారు. విచిత్రం ఏమిటంటే టీడీపీ కండువా కప్పుకోగానే ఒకర్ని ఈ కేసులో నిందితుల జాబితా నుంచి తప్పించారు.

ఎన్నికల పోలింగ్‌ రోజున, ఓటింగ్‌ తగ్గించేందుకు, తాము చేసే దాడులు, దౌర్జన్యాలు, బూత్‌ ఆక్రమణలు, రిగ్గింగ్‌లు కనిపించకుండా ఉండేందుకు, అక్కడ వాస్తవాలేమీ బయటకు తెలియనీయకుండా ఉండేందుకు మీడియాను కట్టడి చేస్తున్నారు. వారిపై దాడులకూ సిద్ధమవుతున్నారు. లైవ్‌ వాహనాలను, వాటికి సంబంధించిన కిట్లను ధ్వంసం చేయడానికి టీడీపీ గ్యాంగులు ఇప్పటికే తిరుగుతున్నాయి. ఇవి ప్రజాస్వామ్య ఎన్నికలు అని చెప్పుకునేందుకు సిగ్గుపడాలి. అయినా దేవుడిమీద నమ్మకం ఉంది. ప్రజలమీద నమ్మకం ఉంది. అంతిమంగా ధర్మమే గెలుస్తుంది.

YS Jagan Mohan ReddyYSR congress partyChandrababu NaiduPulivendulaOntimitta

