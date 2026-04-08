YS Jagan Padayatra: చంద్రబాబు పాలనలో ఏపీ మొత్తం తిరోగమనం: వైఎస్‌ జగన్‌

Ex CM YS Jagan Announces Padayatra 3.0 At 2027: ఏపీ రాజధానిపై మరోసారి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను చేసిన మావిగన్‌ ప్రతిపాదన చాలా మంచి నిర్ణయం అని ప్రకటించారు. ఇక చంద్రబాబు పాలనలో ఏపీ తిరోగమనం పట్టిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. త్వరలోనే తన పాదయాత్ర ప్రారంభమవుతుందని.. ఆ పాదయాత్రలో చంద్రబాబుకు చుక్కలు చూపిస్తామని ప్రకటించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 8, 2026, 07:20 PM IST

YS Jagan Speech: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చంద్రబాబు పాలనతో విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, సుపరిపాలన, శాంతిభద్రతలు, సంక్షేమం, అభివృద్ధి.. ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు తిరోగమనంలో కనిపిస్తున్నాయని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి విమర్శించారు. ఎక్కడా కూడా పలాన మంచి చేశామనే చెప్పుకునే పరిస్థితి పోయి ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కూడా తిరోగమనమే కనిపిస్తోందని ఆరోపించారు.  'ఏ వ్యవస్థ చూసినా ఎక్కడా మంచి కనిపించడం లేదు. అంతా తిరోగమనమే కనిపిస్తోంది. రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం బాధ్యతగా చేయాల్సినది ఏదీ నిర్వహించడం లేదు' అని చంద్రబాబు పాలనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

తాడేపల్లిగూడెం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రజా ప్రతినిధులు, నాయకులు, ముఖ్య కార్యకర్తలతో బుధవారం తాడేపల్లిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేసిన అనంతరం ఆ పార్టీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక ప్రసంగం చేశారు. చంద్రబాబు పాలనపై తీవ్ర ఆరోపణలు, విమర్శలు చేస్తూనే ఈ ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. అన్నింటికీ తాను ఉన్నానని భరోసానిచ్చారు. తాను పాదయాత్ర త్వరలో ప్రారంభించబోతున్నట్లు ప్రకటించారు.

ప్రజలకు తోడుగా ఉన్నామని గర్వంగా చెబుతున్నారని పార్టీ శ్రేణులను వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందించారు. 'విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రజల తరఫున పోరాటం చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ జెండాను చేత బట్టుకుని ప్రజలకు అండగా.. తోడుగా మేం ఉన్నామని గర్వంగా చెబుతున్ను. కళ్లు మూసుకుని తెరిచేలోపు ఐదేళ్లలో సగం కాలం అయిపోయింది. ఇక మిగిలింది సగం కాలమే' అని గుర్తుచేశారు. 'కూటమి పాలనకు సగం టర్మ్‌ అయిపోయింది. మిగిలింది ఒక సగం టర్మ్‌ మాత్రమే. ఇంకో సంవత్సరం దాటితే నా పాదయాత్ర కూడా ప్రారంభం‌ అవుతుంది. దాని తర్వాత నేను రోడ్డు మీదకు వచ్చి ఒకటిన్నర సంవత్సరం ప్రజలతోనే నియోజకవర్గాల్లో తిరుగుతూ ఉంటా' అని వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు. పాదయాత్ర స్టార్ట్‌ అయిన తర్వాత చంద్రబాబుకు ప్రతి రోజు సినిమా చూపిస్తామని పునరుద్ఘాటించారు.

'మనం 5 సంవత్సరాల కాలంలో రూ.3.31 లక్షల కోట్లు అప్పులు చేస్తే.. వాటిలో రూ.2.73 లక్షల కోట్లు నేరుగా బటన్లు నొక్కడం నా అక్కాచెల్లెమ్మల కుటుంబాల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు వెళ్లిపోవడం చూశాం. ఆ రూ.2,73 లక్షల కోట్లు ఎవరి అకౌంట్లలోకి పోయాయని వారి ఆధార్‌ నంబర్లు ఏమిటి అనేది కూడా మనం ఇవ్వగలుగుతాం. అంతగా మనం రూ.3.31 లక్షల కోట్లు అప్పు తెస్తే రూ.2,73 లక్షల కోట్లు ఈ మాదిరిగా మనం జమా ఖర్చు కూడా ఇవ్వగలుగుతాం. ఆధార్‌ నంబర్లతో సహా' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వెల్లడించారు.

'మెడికల్‌ కాలేజీలు అమ్మేస్తున్నారు. ముఖ్యమైన రాయలసీమ లిఫ్టు వంటివి ప్రాజెక్టులు చేయకుండా ఆపేసిన కార్యక్రమాలు కనిపిస్తున్నాయి. రైతులు, పిల్లలు, అక్కాచెల్లెమ్మల గురించి పట్టించుకునేవాడే లేడు. పథకాల కథ దేవుడెరుగు. పొదుపు సంఘాల అక్కాచెల్లెమ్మలకు కనీసం సున్నా వడ్డీ రుణాలు కూడా ఇవ్వని పరిస్థితి. డ్వాక్రా సంఘాలన్నీ నిర్వీర్యం అయిపోయిన పరిస్థితి' అని వైఎస్‌ జగన్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 

'ప్రభుత్వ భూములు పప్పులూ, బెల్లాలకు అమ్మేస్తున్నారు. రూపాయికి షాపులో చాక్లెట్‌ వస్తుందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రూపాయికి కోట్ల విలువ చేసే భూములు మాత్రం వస్తున్నాయి' అని చంద్రబాబు పాలనా తీరుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. 'కళ్ల ఎదుటే రుషికొండకు ఎదురుగా 50 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి చంద్రబాబు తన సమీప బంధువు, విశాఖపట్నం ఎంపీకి రూ.5 వేల కోట్లు విలువజేసే భూమిని ఉచితంగా ఇచ్చాడు. ఊరికే రెగ్యులరైజేషన్‌ చేశారు. అంత దారుణంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన భూములు కాజేస్తున్నారు' అని ఆరోపించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

