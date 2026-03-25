YS Jagan Padayatra: 'ఎన్నికల్లో ఏ హామీ నిలబెట్టుకోని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలను మోసం చేసింది. జగన్ పథకాలన్నింటినీ రద్దు చేశారు. సూపర్సిక్స్, సూపర్సెవెన్ పథకాల్లోనూ పచ్చి మోసం. ఉన్న పలావూ పోయింది. బిర్యానీ మాట ఒట్టిదైంది' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఎద్దేవా చేశారు. 'రెండేళ్లలోనే రాష్ట్రం మొత్తం అప్పుల కుప్ప. రూ.3.37 లక్షల కోట్లకు పైగా అప్పులు చేసి పథకాలు మాత్రం అమలు చేయలేదు. సంక్షేమం అంతకన్నా లేదు' అని చంద్రబాబు పాలనను విమర్శించారు. తెచ్చిన అప్పంతా ఏమై పోతోంది? అని సందేహం వ్యక్తం చేశారు.
అద్దంకి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ వైయస్సార్సీపీ స్ధానిక సంస్ధల ప్రజా ప్రతినిధులు, నాయకులు, ముఖ్య కార్యకర్తలతో తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో వైఎస్ జగన్ సమావేశమయ్యారు. భవిష్యత్ కార్యాచరణపై దిశానిర్దేశం చేసిన మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ అనంతరం కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'చూస్తుండగానే చంద్రబాబు పాలన రెండేళ్లు పూర్తయ్యింది. ఇంకా మూడేళ్లు ఉంది. ఒకటిన్నర సంవత్సరం ఎలాగోలా ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత నా పాదయాత్ర ప్రారంభమవుతుంది. పాదయాత్రలో ప్రతిరోజూ చంద్రబాబుకు సినిమా చూపిద్దాం' అని వైఎస్ జగన్ ప్రకటించారు. రెడ్ బుక్కు,అన్యాయ పాలనకు టైమ్ దగ్గరపడింది! చంద్రబాబుకు భయపడే రోజులు లేవు' అని స్పష్టం చేశారు.
'ప్రభుత్వానికి ఆదాయం రావడం లేదు. ఎక్కడికక్కడ యథేచ్ఛ దోపిడీ పర్వం సాగుతోంది. లిక్కర్ మాఫియా, ఇసుక, మట్టి, ల్యాటరైట్ ఇలా దేన్నీ వదిలి పెట్టడం లేదు. అంతా దోపిడి. ఈ ప్రభుత్వంలో పాలన అనేది లేకుండా పోయింది' అని చంద్రబాబు పాలనపై వైఎస్ జగన్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చిందని.. అన్ని వ్యవస్థలూ నిర్వీర్యమయ్యాయని ఆరోపించారు. విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం నాశనమైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పిల్లలు చదువులకు దూరమవుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 'గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో గణనీయంగా తగ్గిన పిల్లలు. ఆరోగ్యశ్రీలో వైద్యం నిలిపివేసిన నెట్వర్క్ ఆస్పత్రులు. గిట్టుబాటు ధరల్లేక రైతుల, వ్యవసాయం విలవిల. కూటమి ప్రభుత్వానికి ఓటమి తప్పదు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ జోష్యం చెప్పారు.
మళ్లీ వచ్చే అధికారంలో జగన్-2లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఉంటుందని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రకటించారు. నియోజకవర్గాల పెంపు శుభవార్త అని సీట్ల పెంపుపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలు, మహిళలకు సీట్లు గణనీయంగా పెరుగుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీ, ఎంపీ సీట్ల పెంపుతో ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తాయని ప్రకటించారు. గట్టిగా పని చేసే వారికి, పటిమ ఉన్న వారికి ప్రోత్సాహం. నాయకులుగా ఎదిగేందుకు కార్యకర్తలకు అవకాశం. వారికి పూర్తి ప్రోత్సాహకారిగా ఉంటాం. అవకాశం ఇస్తాం' అని పార్టీ శ్రేణులకు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ భరోసా ఇచ్చారు.
