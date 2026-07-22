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చంద్రబాబు పాలనలో దళారులదే రాజ్యం.. పొగాకు రైతులకు అండగా ఉంటా: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Announces Support To Tobacco Farmers A Head No Price In Market: చంద్రబాబు తీరుతో పొగాకు రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని.. వారికి అండగా తాను ఉంటానని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు. చంద్రబాబు పాలనలో దళారులదే రాజ్యమని.. ఏం పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేదని పేర్కొన్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 22, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:50 PM IST
చంద్రబాబు పాలనలో దళారులదే రాజ్యం.. పొగాకు రైతులకు అండగా ఉంటా: వైఎస్‌ జగన్‌

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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