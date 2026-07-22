/చంద్రబాబు పాలనలో దళారులదే రాజ్యం.. పొగాకు రైతులకు అండగా ఉంటా: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan With Farmers: 'చంద్రబాబు పాలనలో అంతా దళారులదే రాజ్యం. ఏ పంటకూ గిట్టుబాటు ధర లేదు. ఆక్వాది అదే స్థితి. వ్యాపారులంతా సిండికేట్. ఎక్కడికక్కడ దోపిడీ పర్వం. సీజన్ ముగుస్తున్నా పొగాకు కొనుగోళ్లు లేవు. ఇప్పటి వరకు కొన్నది కేవలం 16.5 శాతమే' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అత్యధికంగా కేజీ రూ.411. 2023–24లో సగటు ధర కేజీ రూ.289 పలికింది. అది అత్యుత్తమ ధర అని నాడు కేంద్రం రిపోర్ట్' అని వైఎస్ జగన్ గుర్తుచేశారు. పొగాకు రైతులకు అండగా, తోడుగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. పొగాకు రైతుల సమస్యలపై గట్టిగా పోరాడుతామని.. ఏపీ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తామని.. పొగాకు రైతులెవరూ ధైర్యం కోల్పోవద్దని రైతులకు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ భరోసా ఇచ్చారు.
తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పొగాకు రైతులతో పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. నెల్లూరు, ప్రకాశం, ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల పరిధిలో పొగాకు సాగు చేస్తున్న ముఖ్య రైతులు రైతుల అభిప్రాయాలు, వారి సమస్యలు తెలుసుకున్న అనంతరం మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. సమస్యలపై పోరాడతామని, అండగా, తోడుగా ఉంటామని ఆయన పొగాకు రైతులకు భరోసా ఇచ్చారు.
రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ తీరుతో పొగాకు రైతులు తీవ్ర నష్టాల్లో ఉన్నారని, వారికి తాము అండగా, తోడుగా నిలుస్తామని, వారి సమస్యలపై పోరాడుతామని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఆ దిశలోనే 10 రోజుల్లో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పర్యటించి.. పొగాకు రైతులను కలుసుకోనున్నట్లు తెలిపారు. సీజన్ ముగుస్తున్నా ఇప్పటికీ పొగాకు కొనుగోళ్లు లేవని ఇప్పటివరకు 20 శాతం కొనుగోళ్లు కూడా జరగలేదని చెప్పారు.
'అసలు టుబాకో బోర్డు ఎందుకు పెట్టారు? రైతులకు మంచి జరగాలి అనే ఉద్దేశంతో వ్యాపారులను ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొచ్చి.. ఆ ప్లాట్ఫామ్లో వివిధ రకాల వ్యాపారులు పార్టిసిపేట్ చేస్తే, ఒక పోటీ వాతావరణం ఏర్పడుతుందని, తద్వారా రైతులకు మేలు జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో టుబాకో బోర్డు ఏర్పాటు జరిగింది' అని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వెఎస్ జగన్ తెలిపారు. 'చంద్రబాబు అధికారంలోకి వస్తూనే సిండికేట్లో అందరికీ కొమ్ములు వస్తాయి. సిండికేట్ మొత్తం ఏకమై చంద్రబాబునాయుడు చెప్పేది చెబుతూ ఉంటాడు. మనం చేసేది మనం చేస్తుంటాం అన్న ధైర్యంతో ఉంటారు. ఈ ఒక్క పంటే కాదు. ఏ పంట పరిస్థితి అయినా అంతే. దళారీలే వ్యవస్థను నడుపుతున్నారు' అని వైఎస్ జగన్ వివరించారు.
వైయస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంలో పొగాకు అమ్మకం సజావుగా జరిగేది. కానీ.. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వంలో అమ్మకం మందగించడంతో పంట నాశనం అవుతోంది. కందుకూరులోని రెండు పొగాకు బోర్డుల్ని మీరు సందర్శిస్తే.. మాకు న్యాయం జరుగుతుంది జగనన్నా!
-వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, కందుకూరు పొగాకు రైతు… pic.twitter.com/SfFMZlSIcC
— YSR Congress Party (@YSRCParty) July 22, 2026
చంద్రబాబు చెప్పిన తర్వాత కూడా రేట్లు ఇంత దారుణంగా ఉన్న పరిస్థితి ఏమిటి? అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు. కంపెనీలపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకుంది? అని నిలదీశారు. ఇంతవరకు ఎన్ని కేసులు పెట్టారు? ఎన్ని లైసెన్సులు సస్పెండ్ చేశారు? ఎంత మందిని బ్లాక్లిస్టులో పెట్టారు? అంటే ఇంతవరకు లైసెన్సులు సస్పెండ్ చేసింది లేదు అని గుర్తుచేశారు. చంద్రబాబు ఏ రకమైన భయాన్ని కలిగించకుండా.. మార్క్ఫెడ్ను రంగంలోకి రానివ్వకుండా మొత్తం అడ్డుకుంటే రైతులకు ఏ రకంగా లాభం జరుగుతుంది? అని ప్రశ్నించారు.
'రైతులు ఎప్పుడు నష్టపోకూడదు. రైతు చల్లగా ఉంటేనే రాష్ట్రం బాగు పడుతుంది. రాష్ట్రం బాగుండాలి అంటే రైతు ముఖంలో చిరునవ్వు ఉండాలి అని చెప్పి.. రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వంగా మనం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మార్పులు జరిగాయి' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. రైతులకు ఆశలు పూర్తిగా సన్నగిల్లిపోయాయి. రైతులకు ఈ ప్రభుత్వం తోడుగా లేదనేది తెలియడంతో దళారీల వ్యవస్థ సిండికేట్గా మారి రైతులందరినీ పూర్తిగా నష్టపరుస్తోంది' అని వివరించారు.
'రైతులకు తోడుగా నిలుస్తాం. ప్రభుత్వాన్ని మేలుకొలిపే కార్యక్రమం చేయగలిగినంత చేస్తాం. రైతులకు నిజంగా మంచి జరగాలన్నా, శాశ్వత మంచి జరగాలన్నా, మనం ఏదైనా చేయాలంటే మూడేళ్లు ఓపిక పట్టాల్సిందే' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. అన్ని రకాలుగా రైతులకు తోడుగా ఉండే కార్యక్రమం చేస్తామని.. ఏయే జిల్లాల్లో రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారో.. అక్కడ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతులకు అండగా నిలబడుతుందని ప్రకటించారు. వారం, పది రోజుల్లో నా పర్యటన కూడా ఉంటుంది. ఈసారి ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గోపాలపురంలో.. జంగారెడ్డిగూడెంలో పర్యటిస్తా' అని ప్రకటించారు. 'చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిద్ర నటిస్తోంది. నిద్రపోయే వాళ్లను లేపొచ్చు. కానీ నిద్ర నటించే వాళ్లను లేపడం కష్టం' అని వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని నిద్ర లేపేందుకు ప్రయత్నిస్తామని హెచ్చరించారు.