  • YS Jagan: పల్నాడులో వైసీపీ కార్యకర్త దారుణ హత్య.. చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆగ్రహం

Ex CM YS Jagan Condemns YSRCP Leader Murder In Palnadu District: వరుసగా ఏపీలో తమ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు దారుణ హత్యలకు గురవుతుండడంపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రక్షించాల్సిన పోలీసులు నిందితులకు కాపలా కాస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పల్నాడు జిల్లాలో మరో కార్యకర్త హత్యకు గురవడాన్ని ఖండించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు, పోలీసులపై మండిపడ్డారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 16, 2026, 05:23 PM IST

YS Jagan Condemns: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయని.. దళిత కార్యకర్త మందా సాల్మన్‌ను పొట్టనపెట్టుకున్నారని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏపీలో చట్టబద్ధపాలన లేదని మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్‌సీపీకి చెందిన దళిత కార్యకర్తను అన్యాయంగా టీడీపీ నాయకులు పొట్టనపెట్టుకున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసులు అధికారపార్టీ నాయకులతో కుమ్మక్కయ్యారని, రాష్ట్రంలో వ్యక్తుల భద్రతకు భరోసా లేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

పల్నాడు జిల్లా గురజాల నియోజకవర్గం పిన్నెల్లి గ్రామానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ దళిత కార్యకర్త మందా సాల్మన్‌ హత్యకు గురయ్యారు. ఈ సంఘటన రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం రేపడంతో వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్ స్పందించి ఈ ఘటనను తీవ్రంగా ఖండించారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయని.. చట్టబద్ధపాలన లేదని ఆగ్రహం వ్యక్ తంచేశారు. వైఎస్సార్‌సీపీకి చెందిన దళిత కార్యకర్తను అన్యాయంగా టీడీపీ నాయకులు పొట్టనపెట్టుకున్నారని.. వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తలు, నాయకుల మీద దాడులు పరిపాటిగా మారాయని వివరించారు. బడుగు, బలహీన వర్గాల వారిని కక్ష రాజకీయాలకు బలిచేస్తున్నారని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైనవారిని కచ్చితంగా చట్టంముందు నిలబెడతామని హెచ్చరించారు.

టీడీపీ గూండాల చేతిలో హత్యకు గురైన సాల్మన్‌ సోదరుడితో మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఫోన్‌లో మాట్లాడి పరామర్శించారు. ఘటన వివరాలు తెలుసుకున్న అనంతరం సాల్మన్‌ కుటుంబానికి ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మళ్లీ అధికారంలోకి రాగానే దోషులను కఠినంగా శిక్షించేలా చర్యలు తీసుకుందామని కుటుంబానికి భరోసా ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పిన్నెల్లి గ్రామంలో టీడీపీ నేతల అరాచకాలు, దౌర్జన్యాలను మృతుడు సాల్మన్ సోదరుడు వైఎస్ జగన్‌కు వివరించారు. స్థానిక పోలీసులు అధికార పార్టీ నాయకులకు వంతపాడుతూ.. తమపై తప్పుడు కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్నారని ఏకరువు పెట్టారు. 

వైఎస్సార్సీపీ క్యాడర్‌ ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని.. పార్టీ నుంచి అన్ని విధాలుగా అండగా నిలుస్తామని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ భరోసా ఇచ్చారు. సాల్మన్‌ కుటుంబానికి పార్టీ పూర్తిస్ధాయిలో అండగా నిలుస్తుందని.. ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పారు. చేయకూడని తప్పులు చేస్తున్న వారికి వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే చట్టప్రకారం తగిన చర్యలు ఉంటాయని స్పషటం చేశారు. పిన్నెల్లి గ్రామంలో జరుగుతున్న అక్రమాలు, వైఎస్సార్సీపీ క్యాడర్‌పై జరుగుతున్న అన్యాయాలను పార్టీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌కు గురజాల నియోజకవర్గ పార్టీ ఇంఛార్జ్‌, మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్‌ వివరించారు.

