YS Jagan: ప్రజాస్వామ్యానికి చంద్రబాబు వైఖరి అత్యంత ప్రమాదకరం: వైఎస్‌ జగన్‌

Ex CM YS Jagan Fire On Chandrababu A Head Ambati Rambabu TDP Goons Attack: తిరుమల ప్రసాదంపై చేసిన కుట్ర విఫలం కావడంతో వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై దాడి చేస్తున్నారని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు. అందులో భాగమే మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై దాడి అని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 31, 2026, 09:58 PM IST

Ambati Rambabu vs TDP Goons: దుర్మార్గాలను ప్రశ్నిస్తే హత్యాయత్నాలు, దాడులు చేస్తారా చంద్రబాబు? అని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశ్నించారు. 'తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని మీరు చేసిన కుట్ర విఫలం కావడంతో భంగపడి మావారిపై దాడులు చేస్తారా? ఇన్నాళ్లుగా భక్తుల మనోభావాలతో ఆడుకున్న మీరు, ఇప్పుడు  ప్రశ్నిస్తున్నవారిని మీ గూండాలతో చంపాలని చూస్తారా? నిజాలు బయటకు వచ్చాయని తట్టుకోలేక హింసకు దిగుతారా?' అని ప్రశ్నించారు. 'చంద్రబాబు పాలనలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా కూలిపోయి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం జంగిల్‌రాజ్‌గా మారిపోయింది. చట్టం, న్యాయం అనే పదాలకు అర్థం లేకుండా, ఆటవిక రాజ్యాన్ని చంద్రబాబు సృష్టించారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ విమర్శించారు. 

గుంటూరులో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నివాసంపై జరిగిన దాడికి వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా అంబటి రాంబాబు నివాసంపై టీడీపీ గూండాలు దాడి చేసిన వీడియోను పోస్టు చేసి చంద్రబాబుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'అంబటి రాంబాబు అన్నపై మీ గూండాలు హత్యాయత్నం చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా. టీడీపీ గూండాలు కర్రలు, రాడ్లతో దాడికి యత్నించినప్పటికీ తగిన రక్షణ కల్పించడంలో పోలీసులు ఘోరంగా విఫలమయ్యారు' అని మండిపడ్డారు. 'చంద్రబాబు ఆదేశాలతోనే టీడీపీ రౌడీలు రాంబాబు ఇంటిపైకి వెళ్లి హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. ఈ దుర్మార్గాన్ని అడ్డుకోవాల్సిన పోలీసులు దాడులకు కాపలా కాసినట్టుగా ప్రవర్తించడం అత్యంత దారుణం, అత్యంత భయంకరం' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు.

'తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదానికి వాడే నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు, పశువుల కొవ్వు, పందికొవ్వు కలిసిందంటూ చంద్రబాబు చేసిన భారీ కుట్ర, దేశంలోని ప్రతిష్ఠాత్మక ఎన్‌డీడీబీ, ఎన్‌డీఆర్‌ఐ ల్యాబులు ఇచ్చిన నివేదికలతో పూర్తిగా భగ్నమైంది. భక్తుల మనోభావాలను గాయపరచడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చంద్రబాబును చీదరించుకుంటున్నారు. క్షమాపణ చెప్పాల్సిన స్థితిలో ఉండి కూడా తప్పులను దాచిపెట్టేందుకు మళ్లీ కొత్త కుట్రలకు తెరలేపుతున్నారు. దాంట్లో భాగమే ఈ హేయమైన దాడులు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు.

'ల్యాబుల నివేదికలను అపహాస్యం చేస్తూ ఫ్లెక్సీలు కట్టించడం.. తప్పుడు ప్రచారం చేయడం మాత్రమే కాకుండా భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి, విడదల రజిని, బొల్లా బ్రహ్మనాయుడులపై దాడులు చేయించారు. అక్కడితో ఆగకుండా అంబటి రాంబాబును లక్ష్యంగా చేసుకుని హత్యాయత్నం చేయించడమే చంద్రబాబు నియంత స్వభావానికి, దుర్మార్గానికి   నిదర్శనం' అని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు. కరుడుగట్టిన గూండాగా.. ఓ నియంతగా చంద్రబాబు తయారయ్యారని మండిపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్యానికి, రాజ్యాంగ వ్యవస్థలకు ఈ వైఖరి అత్యంత ప్రమాదకరం అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై జరుగుతున్న దాడులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో భయానక పరిస్థితులకు నిదర్శనంగా నిలిచాయని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గవర్నర్ జోక్యం చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. దాడులను అడ్డుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైన డీజీపీ, గుంటూరు డీఐజీ, ఎస్పీ సహా బాధ్యత వహించాల్సిన అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులకు భద్రత కల్పించాలంటూ కేంద్ర హోంశాఖను కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎంపీలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వినతిపత్రం అందిస్తారని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు.

