English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YS Jagan: పండుగ రోజు కూడా చంద్రబాబును వదలని వైఎస్ జగన్.. ఏం చేశారంటే..?

YS Jagan Hot Comments On Chandrababu: పండుగ సమయంలోనూ సీఎం చంద్రబాబును మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ వదలడం లేదు. కృష్ణా నదిపై కర్ణాటక చేస్తున్న ఆల్మట్టి డ్యామ్‌ ఎత్తు పెంపుపై చంద్రబాబును లక్ష్యంగా తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 1, 2025, 08:05 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
6
Schools Holiday
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
7
Motorola G96 5G
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
YS Jagan: పండుగ రోజు కూడా చంద్రబాబును వదలని వైఎస్ జగన్.. ఏం చేశారంటే..?

YS Jagan vs Chandrababu: ఏపీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను చంద్రబాబు పూర్తిగా గాలికొదిలేశారని.. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన హక్కులను కాపాడే ఉద్దేశం ఏ కోశానా కనిపించడంలేదని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆల్మట్టి డ్యాం ఎత్తును పెంచడానికి కర్ణాటక అడుగులేస్తుంటే కనీసం మీకు చీమకుట్టినట్టయినా లేదని విమర్శించారు. సాగునీరు, తాగునీరు లేక ఎడారిగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉన్నాసరే మీరెందుకు పట్టనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబును వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ నిలదీశారు. రాష్ట్ర హక్కులను కాపాడాల్సిన స్థానంలో ఉన్న మీరే, రాష్ట్రాన్ని ఈ రకంగా దెబ్బతీస్తుంటే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడలేకపోతే మీకెందుకు ఆ పదవి అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Tirumala: తిరుమలలో పండుగలే పండుగలు.. అక్టోబర్‌లో 14 రోజులు విశిష్ట పర్వదినాలు

ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంపుపై సీఎం చంద్రబాబు మౌనంగా ఉండడాన్ని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి తప్పుబట్టారు. ఈ వ్యవహారంపై ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో కూడా కృష్ణా జలాల విషయంలో రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. 1995లో ఆల్మట్టి ఎత్తు విషయంలో నాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పని చేదని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ గుర్తుచేశారు. 

Also Read: Shocking Incident: కుంకుమపూజకు వెళ్లిన ప్రియురాలు.. ఆమెను చంపి ఆపై ప్రియుడి ఆత్మహత్య

రెండున్నర దశాబ్దాలుగా వర్షాభావం నెలకొన్న సంవత్సరాల్లో ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంపు ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉందని వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు. కృష్ణాజలాలపై ఆధారపడ్డ ప్రాంతాలు ఎంతగా దెబ్బతింటున్నాయో, తాగునీరు లేక ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారో  చూస్తూనే ఉన్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇవన్నీ మీ వైఫల్యాల పుణ్యమే కదా చంద్రబాబు?.. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆల్మట్టిలో 519 మీటర్ల నుంచి 524.256 మీటర్ల కు పెంచి నీటిని నిల్వ చేయ‌డానికి  కర్ణాటక ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోందని వివరించారు.

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గిఫ్ట్‌.. 3 శాతం డీఏ ప్రకటన

నీటినిల్వ సామర్థ్యాన్ని 129.72 టీఎంసీల నుంచి ఏకంగా 279.72 టీఎంసీలకు పెంచాలని.. దీనికోసం రూ.70వేల కోట్లు ఖర్చు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నా చంద్రబాబులో కదలిక లేదని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్రంలో పెత్తనం చేస్తున్నానని చెప్పుకుంటున్న చంద్రబాబు రాజకీయ బలాన్ని ఉపయోగించి ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంపు పనుల నిలుపుదలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకునేలా కృషి చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. కర్ణాటక దూకుడుగా వెళ్తుంటే ఎందుకు స్పందించడం లేదని చంద్రబాబును ప్రశ్నించారు.

Also Read: YS Sharmila: హిందూ ధర్మానికి నేను వ్యతిరేకం కాదు.. తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు : వైఎస్‌ షర్మిల

కృష్ణా జల వివాద ట్రైబ్యునల్‌ ముందు రాష్ట్రం తరఫున వినిపిస్తున్న వాదనలు అత్యంత బలహీనంగా ఉన్నాయని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడేందుకు వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం 2023 అక్టోబర్‌లోనే పిటిషన్‌ దాఖలు  చేసి న్యాయ పోరాటాన్ని ప్రారంభించిందని వివరించారు. ఇప్పుడు సమర్థవంతంగా వాదనలు వినిపించి.. రాష్ట్ర హక్కులను కాపాడడంలో చిత్తశుద్ధి చూపడం లేదని చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్రంలో ఎంపీలపరంగా మీకున్న బలాన్ని ఉపయోగించుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని సీఎం చంద్రబాబుకు వైఎస్‌ జగన్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంపును అడ్డుకోవడంతోపాటు, బ్రిజేష్‌ ట్రిబ్యునల్‌ విచారణపై దృష్టి పెట్టి సమర్థవంతమైన వాదనలు వినిపించాలని సూచించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Almatti Dam Height RowYS Jaganysrcpchandrababukrishna river

Trending News