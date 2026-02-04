English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Jagan: ఏపీలో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ.. చంద్రబాబుది జంగల్ రాజ్ పాలన: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan: 'ఏపీలో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ.. చంద్రబాబుది జంగల్ రాజ్ పాలన': వైఎస్‌ జగన్‌

Ex CM YS Jagan Slams To Chandrababu: ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ అయ్యింది.. జంగల్ రాజ్ పాలన రాష్ట్రంలో నడుస్తోందని చంద్రబాబుపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గట్టిగా ప్రశ్నిస్తే దాడులకు పాల్పడడాన్ని ఖండించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబును ప్రశ్నించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 4, 2026, 06:56 PM IST

YS Jagan: 'ఏపీలో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ.. చంద్రబాబుది జంగల్ రాజ్ పాలన': వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Press Meet: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ అయ్యిందని.. జంగల్ రాజ్ పాలన రాష్ట్రంలో నడుస్తోందని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. పాలన వైఫల్యాలను ప్రశ్నిస్తున్న విడుదల రజనీ, బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ఇప్పుడు అంబటి రాంబాబుపై జరిగిన దాడి విషయంలో జంగల్ రాజు పాలన కనిపిస్తోందని మండిపడ్డారు. బిహార్‌లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కానీ ఏపీలో అలా జరుగుతోందని విమర్శించారు.

Also Read: Revanth Reddy: రైతులకు రేవంత్‌ రెడ్డి శుభవార్త.. ఎన్నికలు ముగియగానే రైతు భరోసా డబ్బులు

గుంటూరులో టీడీపీ గూండాల దాడికి గురయిన మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నివాసాన్ని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా అంబటి రాంబాబు కుటుంబాన్ని పరామర్శించి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. అనంతరం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుతోపాటు పవన్‌ కల్యాణ్‌, పోలీసుల వైఖరిని తప్పుబడుతూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'అంబటి రాంబాబు చేసిన తప్పేంటి? ఎందుకు దాడి చేశారు? అరెస్ట్‌ చేశారు?' అని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశ్నించారు.

Also Read: YS Sharmila: 'నరేగా పథకం పేదల పొట్ట నింపే పథకం.. గ్రామ్‌ జీ పేదల పొట్ట కొట్టే పథకం'

తిరుమల లడ్డూ వివాదం బెడిసికొట్టడంతో తమ పార్టీ నాయకులపై దాడి చేస్తున్నారని వైఎస్ జగన్ ధ్వజమెత్తారు. చంద్రబాబుని ఎవరైనా గట్టిగా ప్రశ్నిస్తే అంబటి రాంబాబు మాదిరి దాడి చేశారని మండిపడ్డారు. తప్పుడు సమాచారాలతో తప్పుడు కేసులు నమోదు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతి లడ్డూలో  పంది మాంసం కొవ్వు ఉందని చంద్రబాబు అండ్ కో దుష్ప్రచారం చేస్తుంది. జంతు మాంసం కొవ్వు ఉందని మన వెంకటేశ్వర స్వామి పేరుని చెడగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. టీటీడీ నెయ్యి కల్తీపై ఎన్ డి ఆర్ ఐ కేంద్రానికి చెందిన ల్యాబులు టెస్టు శాంపిల్‌పై విశ్లేషణ చేశారు. ఇచ్చిన వివరణలో నెయ్యిలో ఎలాంటి జంతువుల కొవ్వు లేదని నిర్ధారించారు' అని వైఎస్‌ జగన్‌ వివరించారు. తప్పు చేసి ఉంటే సీబీఐ ఛార్జ్‌షీట్‌లో కరుణాకర్ రెడ్డి పేరు, వైవీ సుబ్బారెడ్డి పేరు ఎందుకు చేర్చలేదని ప్రశ్నించారు. తప్పు చేసినట్లు ఆధారాలు ఉంటే వీళ్లని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని నిలదీశారు.

Also Read: Arava Sridhar: ఇది నాకు, వీణకు మధ్య వ్యక్తిగత సంబంధం: జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌

'సీబీఐ క్లీన్‌చీట్ ఇస్తుంది. ఎన్‌బీడీబీ, ఎన్డీఆర్ఐ ల్యాబులు క్లీన్‌చీట్ ఇస్తున్నాయి. వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఈ కేసుపై సుప్రీంకోర్టుని ఆశ్రయించగా సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించింది. వాళ్లు విచారణ చేపట్టి ఎవరూ తప్పు చేయలేదని నిర్ధారించారు. చంద్రబాబు, నారా లోకేష్, పవన్ కల్యాణ్ అనే వ్యక్తులు చేసిన తప్పులకు ప్రజలను క్షమాపణ కోరాలి' అని చంద్రబాబును వైఎస్‌ జగన్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. 'తప్పుడు సమాచారాలతో తప్పుడు కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. తప్పుడు సమాచారంతో ఫ్లెక్సీలు పెట్టే అధికారం ఎవరికైనా ఉందా? ఇదే సమాచారంతో మేము ఫ్లెక్సీలు పెడితే ఒప్పుకుంటారా?' అని ప్రశ్నించారు.

Also Read: Wild Tiger: రాజమండ్రి ప్రజలకు బిగ్‌ అలర్ట్.. జనారణ్యంలో చిరుతపులి సంచారం

'అబద్దాలు చెబుతూ మోసం చేస్తూ ప్రజలను వక్రీకరిస్తున్నారు. చంద్రబాబుని ఎవరైనా గట్టిగా ప్రశ్నిస్తే అంబటి రాంబాబుపై దాడి చేశారు. చంద్రబాబుకి జ్ఞానం రావాలని గుడిలో పూజ చేసి వస్తున్న సమయంలో ఏకంగా కట్టలు పట్టుకొని దాడులు చేశారు. పోలీసుల సమక్షంలోనే దాడులు చేసిన పరిస్థితి ఉంది' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'బూతులు తిడుతూ అంబటి రాంబాబు కారుపై దాడులు చేస్తే.. ఒక్కరిపై ఎంతమంది దాడి చేస్తే రాంబాబు వాళ్లు తిట్టిన బూతులకు ప్రతిస్పందించారు. ప్రతిస్పందించే సమయంలో ఒక్కడే ఉండడంతో సహనం కోల్పోయారని వివరించారు.

'మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ప్రతిస్పందించే క్రమంలో బూతులు తిట్టారు. ఇంట్లో జరిగినదంతా మీడియా ముందు అంబటి రాంబాబు వివరించారు. సంస్కారం ఉన్న వ్యక్తిగా అంబటి రాంబాబు నేను తిట్టకుండా ఉండాల్సిందని వివరణ కూడా ఇచ్చారు. ఆయన చూపించిన సంస్కారానికి నిజంగా పొగడాలి. చాతనైతే పొగడాల్సిన వాళ్లు దానిని వక్రీకరిస్తూ ఇంటిపై దాడి చేశారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వివరించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

