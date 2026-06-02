/YS Jagan: అమరావతి రైతులకు అండగా ఉంటా: మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ భరోసా

Capital MAVIGUN: రాజధాని అమరావతి పేరిట రైతులను బలవంతపెట్టడం మంచి పద్ధతి కాదని కూటమి ప్రభుత్వానికి మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ హితవు పలికారు. ‘రైతుల అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్తాం. రైతులను బలవంతం పెట్టడం మంచిది కాదు. రైతులకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం' అని హామీఇచ్చారు. రైతులకు సంతోష పెట్టేలా చేయాలని.. వారిని కష్ట పెట్టేలా చేయకూడదని చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి సూచించారు.
తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో మంగళవారం రాజధాని రైతులు ఆ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డితో సమావేశమయ్యారు. ఉండవల్లి, పెనుమాక, నిడమర్రు, ఎర్రపాలెం, కుర్రగల్లు గ్రామాలకు చెందిన రైతులు తమ గోడును జగన్ ముందు వెళ్లబోసుకున్నారు. రైతుల సమస్యలు, వారి బాధను సావధానంగా విన్న మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'రాజధాని పేరిట మొదట తీసుకున్న 50 వేల ఎకరాలకే దిక్కులేదు. ఇప్పుడు మళ్లీ 50 వేల ఎకరాలు అంటున్నారు. అందుకే ప్రత్యామ్నాయంగా మావిగన్ను సూచించాం' అని గుర్తుచేశారు.
'విజయవాడలో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు ఉంది. అది ఉండి కూడా మరొక ఎయిర్పోర్టు అంటున్నారు. ఇప్పుడ అక్కడ పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. వచ్చే కొద్ది నెలల్లో పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మచిలీపట్నంలో పోర్టు కూడా వచ్చింది. మన హయాంలో మొదలుపెట్టాం, నిధుల కొరతలేకుండా చూశాం. జాతీయ రహదారులు ఉన్నాయి, రైల్వే స్టేషన్లు ఉన్నాయి. కాని ఇవేమీ చంద్రబాబుకు పట్టదు' అని విమర్శించారు. భవిష్యత్తులో కూడా రాజధాని అనేది లేకుండా చేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
'కనీస మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం ఎకరాకు రూ.2 కోట్లు ఖర్చు చేయాలి. జీవితమంతా రోడ్లు వేయడానికి, డ్రైనేజీ తవ్వడానికి, నీళ్లు ఇవ్వడానికి, కరెంటు ఇవ్వడానికే ఖర్చుపెట్టాలి. దాదాపు రూ.రెండు లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేయాలి' అని రాజధాని పనులపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అమరావతి రాజధానిలో భారీగా అవినీతి జరుగుతోందని ఆరోపించారు. ఏది చూసినా కుంభకోణమే కనిపిస్తోందని తెలిపారు. రాజధాని పేరుతో స్కాములు మీద స్కాములు చేస్తున్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
'మావిగన్ను గ్రోత్ కారిడర్గా ప్రకటిస్తే చాలు వెంటనే అభివృద్ధి. 110 కిలో మీటర్ అటు ఇటూ గ్రోత్ కారిడర్కు అటు ఇటూ.. ఈ డబ్బు పెడితే మొత్తం కారిడర్ అభివృద్ధి చెందుతుంది’ అని రాజధానిపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్యానించారు. అమరావతి ప్రాంత రైతులకు అండగా ఉంటామని, కూటమి ప్రభుత్వ ఆగడాలను అడ్డుకుంటామని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ భరోసా ఇచ్చారు.
ప్రభుత్వం దౌర్జన్యం చేస్తోంది: రైతులు
మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్తో మాట్లాడుతూ రాజధాని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'భూములు ఇవ్వని వారిని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఇబ్బందిపెడుతోంది. భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి దౌర్జన్యం చేస్తోంది. భూములు ఇవ్వని రైతుల పొలాల్లో దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. అభివృద్ధి పేరు చెప్పి మా పొలాలను ధ్వంసం చేస్తోంది' అని రైతులు తెలిపారు. భూసమీకరణకు అంగీకరించకపోతే భూసేకరణకు సిద్ధమవుతున్నారని.. ఈ పరిస్థితుల్లో తమకు మీరే అండ అని జగన్తో రైతులు వాపోయారు. తొలి విడత సమీకరణలో భూములిస్తే ఏ మాత్రం అనుకూలంగా లేని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్లాట్లు చూపారని.. ఇప్పుడు రెండో విడత సమీకరణలో మళ్లీ భూముల కోసం వేధిస్తున్నారని వెల్లడించారు.