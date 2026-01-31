Ambati Rambabu: అంబటి రాంబాబుకు వైఎస్‌ జగన్‌ ధైర్యం.. చంద్రబాబుది ఆటవిక రాజ్యం

YS Jagan Phone Call: మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నివాసంపై తెలుగుదేశం పార్టీ గూండాల దాడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీవ్ర సంచలనం రేపుతుండగా.. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి స్పందించారు. తమ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు ధైర్యం చెప్పారు. ఏపీలో చంద్రబాబు ఆటవిక రాజ్యాన్ని నడుపుతున్నారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టీడీపీ గూండాలు చేసిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
గుంటూరులో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నివాసంపై టీడీపీ మూకలు, గూండాలు రెచ్చిపోయి విధ్వంసం సృష్టించారు. అంబటి నివాసంపై దాడిని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ సందర్భంగా అంబటి రాంబాబుకు ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్రెడ్డి స్పందించి ఫోన్ చేశారు. టీడీపీ గూండాల హత్యాయత్నానికి గురైన అంబటి రాంబాబుని ఫోన్లో పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. ధైర్యంగా ఉండాలని.. పార్టీ అండగా ఉంటుందని ప్రకటించారు.
ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం జంగిల్రాజ్గా మారిపోయింది. చంద్రబాబు ఆటవిక రాజ్యాన్ని నడుపుతున్నారు. చంద్రబాబు దుర్మార్గాలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోయాయి' అని వైఎస్ జగన్ మండిపడ్డారు. ఉద్దేశపూక్వకంగానే అంబటి రాంబాబుపై హత్యాయత్నం, దాడులకు దిగారని తెలిపారు. ఇవన్నీ ప్రజలు మొత్తం చూస్తున్నారని.. ఈ అరాచక పాలనను ప్రజలు సహించబోరని వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు. రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసులు ప్రేక్షకుల్లా వ్యవహరించారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. అంబటి రాంబాబుకు వైఎస్సార్సీపీ మొత్తం అండగా ఉంటుందని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రకటించారు.
ఈ సందర్భంగా గుంటూరు జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు వైఎస్ జగన్ కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అంబటి రాంబాబుకు అండగా నిలబడాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక అంబటి రాంబాబు నివాసానికి భద్రత కల్పించాలని.. అంబటికి ప్రాణహానీ పొంచి ఉందని వైఎస్సార్సీపీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా డీజీపీకి మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మెయిల్ చేశారు. అంబటి రాంబాబుకు తక్షణమే కట్టుదిట్టమైన రక్షణ కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. టీడీపీ గూండాల నుంచి అంబటి రాంబాబుకు ప్రాణహాని పొంచి ఉందని మెయిల్లో తెలిపారు. కాగా ఫోన్కాల్లో ప్రయత్నించగా స్పందన లేదని బొత్స సత్యనారాయణ తెలిపారు.
