English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Ambati Rambabu: అంబటి రాంబాబుకు వైఎస్‌ జగన్‌ ధైర్యం.. చంద్రబాబుది ఆటవిక రాజ్యం

Ambati Rambabu: అంబటి రాంబాబుకు వైఎస్‌ జగన్‌ ధైర్యం.. చంద్రబాబుది ఆటవిక రాజ్యం

Ex CM YS Jagan Phone Call To Ambati Rambabu: టీడీపీ గూండాల దాడికి గురయిన మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ధైర్యం ఇచ్చారు. ఫోన్‌లో పరామర్శించి.. మీకు అండగా ఉంటామని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 31, 2026, 08:13 PM IST

Trending Photos

Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
5
Indian Railways
Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!
5
Today Horoscope Telugu
Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
6
gold leasing investment
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
7
Actress Trisha
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
Ambati Rambabu: అంబటి రాంబాబుకు వైఎస్‌ జగన్‌ ధైర్యం.. చంద్రబాబుది ఆటవిక రాజ్యం

YS Jagan Phone Call: మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నివాసంపై తెలుగుదేశం పార్టీ గూండాల దాడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్ర సంచలనం రేపుతుండగా.. మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి స్పందించారు. తమ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు ధైర్యం చెప్పారు. ఏపీలో చంద్రబాబు ఆటవిక రాజ్యాన్ని నడుపుతున్నారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టీడీపీ గూండాలు చేసిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

గుంటూరులో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నివాసంపై టీడీపీ మూకలు, గూండాలు రెచ్చిపోయి విధ్వంసం సృష్టించారు. అంబటి నివాసంపై దాడిని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ సందర్భంగా అంబటి రాంబాబుకు ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి స్పందించి ఫోన్‌ చేశారు. టీడీపీ గూండాల హత్యాయత్నానికి గురైన అంబటి రాంబాబుని ఫోన్‌లో పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. ధైర్యంగా ఉండాలని.. పార్టీ అండగా ఉంటుందని ప్రకటించారు.

ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం జంగిల్‌రాజ్‌గా మారిపోయింది. చంద్రబాబు ఆటవిక రాజ్యాన్ని నడుపుతున్నారు. చంద్రబాబు దుర్మార్గాలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోయాయి' అని వైఎస్‌ జగన్‌ మండిపడ్డారు. ఉద్దేశపూక్వకంగానే అంబటి రాంబాబుపై హత్యాయత్నం, దాడులకు దిగారని తెలిపారు. ఇవన్నీ ప్రజలు మొత్తం చూస్తున్నారని.. ఈ అరాచక పాలనను ప్రజలు సహించబోరని వైఎస్‌ జగన్‌ పేర్కొన్నారు. రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసులు ప్రేక్షకుల్లా వ్యవహరించారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. అంబటి రాంబాబుకు వైఎస్సార్‌సీపీ మొత్తం అండగా ఉంటుందని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు.

ఈ సందర్భంగా గుంటూరు జిల్లా వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులకు వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు అంబటి రాంబాబుకు అండగా నిలబడాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక అంబటి రాంబాబు నివాసానికి భద్రత కల్పించాలని.. అంబటికి ప్రాణహానీ పొంచి ఉందని వైఎస్సార్‌సీపీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా డీజీపీకి మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మెయిల్‌ చేశారు. అంబటి రాంబాబుకు తక్షణమే కట్టుదిట్టమైన రక్షణ కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. టీడీపీ గూండాల నుంచి అంబటి రాంబాబుకు ప్రాణహాని పొంచి ఉందని మెయిల్‌లో తెలిపారు. కాగా ఫోన్‌కాల్‌లో ప్రయత్నించగా స్పందన లేదని బొత్స సత్యనారాయణ తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganAmbati RambabuGunturYSR congress partyAndhra Pradesh

Trending News