YS Jagan: జోగి రమేశ్‌ అరెస్ట్‌ డైవర్షన్‌ పాలిటిక్స్‌.. చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఫైర్‌

YS Jagan vs Chandrababu: 'నకిలీ మద్యం ఫ్యాక్టరీలు బయటపడ్డ వ్యవహారంలో అడ్డంగా చంద్రబాబు దొరికిపోయి.. దీని నుంచి తప్పించుకోవడానికి నిస్సిగ్గుగా కుట్రలకు పాల్పడుతూ మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ను అన్యాయంగా అరెస్టు చేశారు' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు. ముమ్మాటికీ ఇది అక్రమ అరెస్టు అని ప్రకటించారు. జోగిరమేష్ అరెస్టును తీవ్రంగా ఖండించారు. జోగి రమేశ్ అరెస్ట్పై 'ఎక్స్' వేదికగా వైఎస్ జగన్ స్పందించారు.
'18 నెలలుగా ప్రభుత్వం మీది.. పాలన మీది. పట్టుబడ్డ నకిలీ మద్యం మీ హయాంలోనిది. పట్టుబడిన వారిలో మీ పార్టీనుంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మొదలు.. మీతోనూ, మీ కొడుకుతోనూ, మీ మంత్రులతోనూ, మీ ఎమ్మెల్యేలతోనూ, అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నవారే. మీరు తయారు చేసిన మీ నకిలీ మద్యాన్ని అంతా అమ్మేది, మీరు తీసుకు వచ్చిన మీ ప్రైవేటు లిక్కర్ షాపుల్లోనే, మీ కార్యకర్తలు, నాయకులు నడిపే బెల్టుషాపుల్లోనే, పర్మిట్ రూముల్లోనే. మరి తయారీ మీది, చేసిన వారు మీవారు, అమ్మేదీ మీరే, కాని బురదజల్లేది, అక్రమ అరెస్టులు చేసేది మాత్రం మావాళ్లని' అని చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'కాశీబుగ్గ ఆలయంలో తొక్కిసలాటకు కారణమైన ప్రభుత్వ వైఫల్యాల నుంచి దృష్టి మళ్లించడానికి.. మోంథా తుపాను కారణంగా కుదేలైన రైతు గోడును పక్కదోవ పట్టించడానికి జోగి రమేశ్ను అక్రమ అరెస్టు చేశారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆరోపించారు. బీసీ నాయకుడు జోగి రమేశ్ అరెస్ట్తో దుర్మార్గానికి ఒడిగట్టారని చంద్రబాబుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నకిలీ మద్యం వ్యవహారంపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలంటూ జోగిరమేష్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసిన మరుసటిరోజే అరెస్టుకు దిగారంటే చంద్రబాబు ఎంతగా భయపడుతున్నారో అర్థం అవుతోందని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
'నకిలీ మద్యం వ్యవహారంలో చంద్రబాబు ప్రమేయం, వారి మనుషుల ప్రమేయం లేకపోతే సీబీఐ విచారణకు భయమెందుకు' అని చంద్రబాబును మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు. ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారని నిలదీశారు. మీ జేబులో ఉన్న సిట్ మీరు ఏం చెబితే అది చేస్తుందని.. సిట్ అంటే సిట్.. స్టాండ్ అంటే స్టాండ్ అని ఎద్దేవా చేశారు. మాఫియా వ్యవహారాల మీద విచారణ చేయించడం హాస్యాస్పదం కాదా? ఇలాంటి రాక్షస పాలనలో మీ నుంచి ఏమి ఆశించగలమని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు.
