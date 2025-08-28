YS Jagan: ఫ్రీ బస్సు పేరుతో మహిళలకు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు పొడిచారు: వైఎస్ జగన్

APSRTC Free Bus Scheme: మోసాలతో అక్కాచెల్లెమ్మలకు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు పొడిచారని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మహిళలకు ఫ్రీ బస్సు పేరిట హామీ ఇచ్చి ఆ చిన్నహామీని కూడా సక్రమంగా అమలు చేయడం లేదని ఆరోపించారు. సూపర్-6, సూపర్ -7 అంటూ అద్భుత సన్నివేశాలతో మహిళలను నమ్మించిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు 14 నెలలైనా వాటి ఊసే ఎత్తలేదని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ విమర్శించారు. ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కూడా అన్ని బస్సుల్లో కాకుండా కొన్ని బస్సుల్లోనే చేయడం దారుణంగా పేర్కొన్నారు.
ఆర్టీసలో 11,256 బస్సులు ఉంటే వాటిలో కేవలం 6,700 బస్సుల్లో మాత్రమే ఉచిత ప్రయాణాన్ని పరిమితం చేశారని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. 1,560 ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులు ఉంటే 950 నాన్ స్టాప్ బస్సులకు ఈ పథకం వర్తించదంటూ ఏకంగా బోర్డులు పెడుతున్నారని చెప్పారు. ఇది అక్కచెల్లెమ్మలకు చేసిన మోసం కాదా? దగా కాదా? అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ నిలదీశారు. ఇంత మోసం చేసి కూడా చంద్రబాబు చేస్తున్న ప్రచారాలు విడ్డూరంగా ఉన్నాయని ఎద్దేవా చేశారు.
డ్వాక్రా రుణాల మాఫీ పేరిట మాయచేసి చివరికి వడ్డీ కూడా ఎగ్గొట్టిన రోజులను ఏపీ మహిళలు చర్చించుకుంటున్నారని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. తన ఐదేళ్ల కాలంలో చేసిన మంచిని మహిళలు గుర్తు చేసుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు. అమ్మఒడి పథకాన్ని తొలిఏడాది ఎగ్గొట్టారని.. ఒక్కో పిల్లాడికి రెండేళ్లకు ఇవ్వాల్సిన వాటిలో రూ.13 వేలే ఇచ్చారని ఆరోపించారు. మహిళలను మళ్లీ పేదరికంలోకి నెట్టి, లక్షలాది కుటుంబాలను దెబ్బతీశారని చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. అరకొర బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తే లక్షాధికారులు అయిపోతారంటూ మోసపుచ్చే మాటలు మాట్లాడుతున్నారని.. ఇది మోసం కాదా? దగా కాదా? అని నిలదీశారు.
ఏడాదికి ఇస్తానన్న 3 ఉచిత సిలిండర్ల పథకంలో ఇచ్చింది ఒక్కటేని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ గుర్తుచేశారు. 'మొదటి ఏడాది ఇచ్చింది ఒక్క సిలిండర్. అది కూడా అందరికీ ఇవ్వలేదు' అని తెలిపారు. మిగిలిన 2 సిలిండర్లు ఎగ్గొట్టారని చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మండిపడ్డారు. ఇది మోసం కాదా? దగా కాదా? అని ప్రశ్నించారు. అందుకే బాబు ష్యూరిటీ… మోసం గ్యారంటీ అని పేర్కొన్నారు.
