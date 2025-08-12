English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YS Jagan: చిన్న ఎన్నికల కోసం గూండాల చంద్రబాబు అరాచకాలు: వైఎస్‌ జగన్‌

Ex CM YS Jagan Fire On Chandrababu Politics In Pulivendula And Ontimitta ZPTC By Poll: జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల కోసం చంద్రబాబు గూండాల అరాచకం సృష్టించారని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో జరిగిన పరిణామాలను తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడ ఉంది? అని ప్రశ్నించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 12, 2025, 09:15 PM IST

YS Jagan: చిన్న ఎన్నికల కోసం గూండాల చంద్రబాబు అరాచకాలు: వైఎస్‌ జగన్‌

ZPTC By Poll: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంచలనంగా మారిన జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ వ్యవహరించిన తీరుపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చిన్న ఎన్నిక కోసం గూండాల చంద్రబాబు అరాచకాలు చేశారని మండిపడ్డారు. పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట ఎన్నికల సందర్భంగా జరిగిన పరిణామాలపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ స్పందించారు. అన్ని ప్రాంతాల్లో జరిగిన అరాచకాలను వివరించారు.

Also Read: APSRTC Free Bus: మహిళలకు ఉచిత బస్సుపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..ఏమిటంటే?

జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్‌ సరళిపై మంగళవారం రాత్రి 'ఎక్స్‌' వేదికగా వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ స్పందించారు. చిన్న జెడ్పీటీసీలను బలవంతంగా చెరబట్టేందుకు ఒక గూండా మాదిరిగా చంద్రబాబు అరాచకాలు చేసి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేశారని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రాన్ని రౌడీల రాజ్యం దిశగా నడిపిస్తున్నారని.. అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ, అధికారులను చెప్పుచేతల్లోకి తీసుకుని, పోలీసులను వాడుకుని, ఈ ఎన్నికను తీవ్రవాదుల మాదిరిగా హైజాక్‌ చేశారని చంద్రబాబు తీరుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ధ్వజమెత్తారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని తీవ్రంగా గాయపరిచిన ఈరోజు నిజంగా ఒక బ్లాక్‌ డేగా ప్రకటించారు. పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలను రద్దు చేయాలని, కేంద్ర బలగాల ఆధీనంలో తిరిగి ఎన్నిక నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ డిమాండ్‌ చేశారు.

Also Read: APSRTC Free Bus: ఆగస్ట్ 15న మహిళలకు ఉచిత బస్సు.. సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు

చంద్రబాబు సీట్లో ఉండగా రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఒక డొల్ల మాత్రమేనని.. ఈ రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగం, చట్టం, న్యాయం, ధర్మం, నిబంధనలు, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు అన్నవి ఒట్టిమాటలేనని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు. వ్యవస్థలనేవి కేవలం అలంకార ప్రాయం మాత్రమేనని మరోమారు రుజువైందని గుర్తుచేశారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వ సిబ్బంది, పోలీసుల చేత ఏకంగా రిగ్గింగ్‌ చేయించారని వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఓట్లను రిగ్గింగ్‌ చేయగలరేమో కానీ ప్రజల హృదయాలను కాదని స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Ram Gopal Varma: మరోసారి పోలీసుల విచారణకు హాజరు. త్వరలో రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ అరెస్ట్‌?

ఓటర్ల నుంచి స్లిప్పులు లాక్కుని.. బయట ప్రాంతాలకు చెందిన తమ టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో ఓట్లేయించారని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆరోపించారు. స్వేచ్ఛగా ప్రజలు ఓట్లేయడానికి కాపలాకాయాల్సిన డీఎస్పీలు, సీఐలు, ఎస్సైలు ఇతర పోలీసులు, చంద్రబాబు తప్పుడు ఆదేశాలకు తలొగ్గుతూ టీడీపీ దాడులు, దౌర్జన్యాలకు దగ్గరుండి కాపలా కాశారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్‌ పచ్చచొక్కా వేసుకుని దగ్గరుండి ఎన్నికల అక్రమాలను ప్రోత్సహించారని ఆరోపించారు. మరి దీన్ని ఎన్నిక అని ఎవరైనా అనగలుగుతారా? మరి ఎందుకు ఈ ఎన్నికలు జరపడం? అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశ్నించారు.

