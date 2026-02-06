English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Jagan: మూడేళ్లలో వచ్చేది మా ప్రభుత్వమే.. ఎవరినీ వదలి పెట్టబోం: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan: మూడేళ్లలో వచ్చేది మా ప్రభుత్వమే.. ఎవరినీ వదలి పెట్టబోం: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Warns To Officials We Will Punish And Teach After 3 Years: 'తిరుమల లడ్డూ విషయంలో తప్పు చేయకపోయినా ముగ్గురు కలిసి అబద్ధాలు చేస్తున్నారు. ఇక వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై హత్యాయత్నం.. ఇళ్లపై దాడులు జంగల్‌రాజ్‌ను తలపిస్తోంది' అని కూటమి ప్రభుత్వంపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ నిప్పులు చెరిగారు. మూడేళ్లలో వచ్చేది తమ ప్రభుత్వమేనని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 6, 2026, 10:22 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్.. మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధర.. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ గురువారం ధరలు ఇవే..!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్.. మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధర.. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ గురువారం ధరలు ఇవే..!
Nora Fatehi: 34 ఏళ్ల వయసులో కూడా నాజూకుగా ఉండడానికి కారణం ఆ 5 పనులే అని ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ బయటపెట్టిన హీరోయిన్..!
5
Nora Fatehi Fitness Secret
Nora Fatehi: 34 ఏళ్ల వయసులో కూడా నాజూకుగా ఉండడానికి కారణం ఆ 5 పనులే అని ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ బయటపెట్టిన హీరోయిన్..!
Star Actress: కాబోయే భర్త విషయంలో వింత కండీషన్.!. బిగ్ బాస్ బ్యూటీ షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Divi Vadthya
Star Actress: కాబోయే భర్త విషయంలో వింత కండీషన్.!. బిగ్ బాస్ బ్యూటీ షాకింగ్ కామెంట్స్..
8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్తా..వేతనం 50,000కు పైగా పెంపు..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్తా..వేతనం 50,000కు పైగా పెంపు..?
YS Jagan: మూడేళ్లలో వచ్చేది మా ప్రభుత్వమే.. ఎవరినీ వదలి పెట్టబోం: వైఎస్‌ జగన్‌

Jogi Ramesh Residence: 'అరాచకాలు ప్రశ్నిస్తే భౌతిక దాడులు చేస్తారా? నాగరిక సమాజం తల దించుకునేలా చంద్రబాబు చర్యలు ఉన్నాయి' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయం కోసం దేవుణ్ని వాడుకున్న వ్యక్తి చంద్రబాబు అని మండిపడ్డారు. 'అబద్ధాన్ని సృష్టించి రెక్కలు కట్టి దుష్ప్రచారం చేశారు. చంద్రబాబువి అబద్దాలని సీబీఐ ఛార్జ్‌షీట్‌ తేల్చేసింది. తిరుమలలో వాడిన నెయ్యిలో జంతుకొవ్వు లేనే లేదు. దాన్నే ఎన్‌డీఆర్‌ఐ, ఎన్‌డీడీబీ ల్యాబ్‌లు నిర్థారించాయి' అని వెల్లడించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: YS Jagan Tour: వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనలో అపశ్రుతి.. ఇద్దరు మృతి

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో టీడీపీ గుండాల దాడిలో ధ్వంసమైన మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్‌ ఇంటిని వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సందర్శించారు. టీడీపీ గూండాల దాడిలో విధ్వంసమైన వస్తువులు.. పెట్రోల్‌ బాంబు వేయడంతో దగ్ధమైన ప్రాంతాన్ని చూశారు. అనంతరం జోగి రమేష్‌ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి.. వారికి ఓదార్పునిచ్చారు. ఏ మాత్రం అధైర్య పడొద్దని, పార్టీ పూర్తి అండగా ఉంటుందని జోగి రమేశ్‌ కుటుంబానికి మజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ భరోసా ఇచ్చారు.

Also Read: World Cup 2026: చిచ్చరపిడుగులా చిరుతపులుల్లా.. అండర్‌ 19 ప్రపంచకప్‌ చాంపియన్‌ భారత్‌

అనంతరం మాజీ సీఎం జగన్‌ మాట్లాడుతూ చంద్రబాబుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేష్‌ ఇళ్లపై దాడులు హేయం. అందరూ చూస్తుండగా గంటలకొద్దీ సర్వం విధ్వంసం
అంబటి ఇంట్లో 5 కార్లు ధ్వంసం చేశారు. అన్నీ పగలగొట్టారు. అంబటి రాంబాబుపై ఏకంగా హత్యా ప్రయత్నం చేశారు. జోగి రమేష్‌ ఇంటిపై ఏకంగా పెట్రోల్‌ బాంబులు, యాసిడ్‌ బాటిళ్లు కూడా విసిరేశారు. నిప్పు పెట్టారు. ఇది కూడా హత్యా ప్రయత్నం కాక మరేమిటి?' అని వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశ్నించారు.

Also Read: KT Rama Rao: తెలంగాణకు కాంగ్రెస్‌, బీజేపీలు చేసిందేమీ లేదు: కేటీఆర్‌

'పోలీసుల సమక్షంలోనే రెండు చోట్ల దాడులు. గుంటూరు, ఇబ్రహీంపట్నం ఘటనల్లో వారి ప్రమేయం ఉంది. టీడీపీ గుండాలకు కొందరు పోలీసులు సహకరించారు. మరి ఇది జంగిల్‌రాజ్‌ కాదా?' అని వైఎస్‌ జగన్‌ నిలదీశారు. 'వైవీ సుబ్బారెడ్డి, భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి తప్పు చేయలేదు. అందుకే వారి పేర్లు ఛార్జ్‌షీట్‌లో పెట్టలేదు. అరెస్టు చేయలేదు. అయినా చంద్రబాబు, లోకేష్, పవన్‌ అదే తప్పుడు ప్రచారం. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో సీబీఐ పని చేసి రిపోర్టు ఇచ్చింది. వాస్తవాంశాలు, ల్యాబ్‌ల నివేదికలతో సిట్‌ ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు. అయినా చేసిన తప్పు ఒప్పుకోకుండా ఎదురుదాడి' అని వివరించారు.

'తిరుమల నెయ్యి వివాదంపై ఇప్పుడు వన్‌మ్యాన్‌ కమిషన్‌తో అనుకూల నివేదిక కుట్ర. ఏ మాత్రం విలువ ఉండని ఆ వన్‌మ్యాన్‌ కమిషన్‌' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ స్పష్టం చేశారు. 'తప్పు చేసిన, చేస్తున్న ఎవ్వరినీ వదలి పెట్టబోం సుప్రీంకోర్టు తలుపు కూడా తడుతాం. రాష్ట్రంలో జంగిల్‌రాజ్‌ను ఎండగడతాం. మరో మూడేళ్లలో వచ్చేది మా ప్రభుత్వమే' అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 'ఇప్పుడు తప్పు చేస్తున్న పోలీసులు, అధికారులు. నాయకులు, గుండాగిరి చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ అందరినీ బోనులో నిలబెడతాం. వారికి శిక్ష తప్పదు' అని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ హెచ్చరించారు.

'అబద్ధాన్ని సృష్టించి రెక్కలు కట్టి దుష్ప్రచారం చేశారు. కానీ చంద్రబాబువి అబద్దాలని సీబీఐ ఛార్జ్‌షీట్‌ తేల్చేసింది. తిరుమలలో వాడిన నెయ్యిలో జంతుకొవ్వు లేదని, దాన్నే ఎన్‌డీఆర్‌ఐ, ఎన్‌డీడీబీ ల్యాబ్‌లు నిర్థారించాయి' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ గుర్తు చేశారు. రాజకీయం కోసం దేవుణ్ని వాడుకున్న వ్యక్తి చంద్రబాబు అని మండిపడ్డారు. చేసిన తప్పు ఒప్పుకోకుండా ఎదురుదాడి చేస్తున్నారని, ఇప్పుడు వన్‌మ్యాన్‌ కమిషన్‌తో అనుకూల నివేదిక కోసం చంద్రబాబు కుట్ర చేస్తున్నారని, అయితే ఆ కమిషన్‌కు ఏ మాత్రం విలువ ఉండదని తేల్చి చెప్పారు. తప్పు చేసినవారిని.. చేస్తున్న వారిని ఎవరినీ వదలి పెట్టబోమని ప్రకటించారు. సుప్రీంకోర్టు తలుపు కూడా తడుతామని తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganysrcpJogi RameshJaggaiahpetIbrahimpatnam

Trending News