Ambati Rambabu: వైఎస్సార్‌ సమాధి వేదికగా అంబటి రాంబాబు సంచలన శపథం

YSR Ghat: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు శపథం బూనారు. వైఎస్ జగన్ను మళ్లీ అధికారంలోకి తీసుకువచ్చేందుకు తాను పోరాటం చేస్తానని శపథం చేశారు. ఈ పోరాటంలో తనపై ఎన్ని కుట్రలు, దాడులు, కేసులు, జైళ్లు ఎదురైనా తాను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటానని ప్రకటించారు. తాము వైఎస్సార్ వారసులం అని.. వైఎస్ జగన్ వెంట నడిచేవాళ్లమని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్ సమాధి వద్ద అంబటి రాంబాబు ప్రతిజ్ఞ చేశారు.
కడప జిల్లా వేంపల్లిలోని ఇడుపులపాయలో ఉన్న వైఎస్సార్ ఘాట్ను అంబటి రాంబాబు సందర్శించారు. వైఎస్సార్ ఘాట్ను సందర్శించి మాజీ సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేసిన కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో కూలుస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. వైఎస్ జగన్ను మళ్లీ అధికారంలోకి తెచ్చే వరకూ అలుపెరగని పోరాటం చేస్తామని అంబటి రాంబాబు ప్రతిజ్ఞ పూనారు. ఈ పోరాటంలో ఎన్ని కుట్రలు, దాడులు, కేసులు, జైళ్లు ఎదురైనా ధైర్యంగా పోరాడతామని స్పష్టం చేశారు.
'వేంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో రామ మునిరెడ్డి అనే తెలుగుదేశం నాయకుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నాపై కేసు పెట్టారు. ఒకే అంశంపై చట్టవిరుద్ధంగా 36 కేసులు నమోదు చేయడం దారుణం' అని అంబటి రాంబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నారా లోకేష్ ఆదేశాలతోనే పోలీసులు కక్షపూరిత చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు. 'వైఎస్సార్ వారసులం. వైఎస్ జగన్ వెంట నడుస్తున్న వాళ్లం. అక్రమ కేసులకు ఎవరికీ భయపడే ప్రసక్తే లేదు. వచ్చేది జగన్ ప్రభుత్వమే.. అరాచక పాలనకు చరమగీతం పాడుతాం' మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
'చట్ట వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించే పోలీస్ అధికారులను వదిలిపెట్టేది లేదు. నిబంధనలు అతిక్రమించే అధికారులను భవిష్యత్తులో చట్టం ముందు నిలబెడతాం. రాష్ట్రంలో సాగుతున్నది కక్షసాధింపు రాజకీయాలే తప్ప.. ప్రజాస్వామ్య పాలన కాదు. ప్రభుత్వ అరాచకాలపై న్యాయపోరాటం చేస్తాం' అని అంబటి రాంబాబు ప్రకటించారు. ఇటీవల గుంటూరులోని సత్తెనపల్లిలో జరిగిన పరిణామాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. అతడు అరెస్టయి జైలు జీవితం గడిపారు.
