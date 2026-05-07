Pithapuram Politics: ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనూహ్య పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా పిఠాపురం నియోజకవర్గం ఇన్చార్జ్ ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మకు గుర్తింపు దక్కడం లేదు. వరుస అవమానాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అతడు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురవుతున్నారు. తాజాగా టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ పదవి నుంచి తొలగించడంతో వర్మ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయంతో అతడు భావోద్వేగానికి లోనయి.. కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. పార్టీ అవమానిస్తుండడంతో అతడు తెలుగుదేశం పార్టీని వీడే అవకాశాలు ఉన్నాయని చర్చ జరుగుతోంది.
పిఠాపురం బాధ్యతల నుంచి తొలగింపు
2024లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా టీడీపీ, జనసేన పొత్తు కుదరడంతో పిఠాపురం నియోజకవర్గాన్ని పవన్కల్యాణ్కు దక్కింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా అక్కడి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వర్మను ఏమాత్రం సంప్రదించకుండా జనసేనకు టికెట్ ఇవ్వడంతో తీవ్ర వివాదం రాజుకుంది. ఎన్నికలు ముగిశాక.. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. పవన్ కల్యాణ్ డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం వర్మకు పిఠాపురంలో ప్రాధాన్యం లేకుండాపోయింది. అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లయినా వర్మకు ఎలాంటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదు.
పవన్ కల్యాణ్ కోసం తన సీటును త్యాగం చేసిన ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మకు గౌరవం.. పెద్ద పదవి ఇవ్వాల్సి ఉండగా పట్టించుకోవడం లేదు. సొంత ప్రభుత్వంలో ప్రమోషన్ రావాల్సి ఉండగా.. ఉన్న పదవినే పీకేశారు. పిఠాపురం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ పదవి నుంచి టీడీపీ తొలగించడంతో ఒక్కసారిగా రాజకీయం వేడెక్కింది. నియోజకవర్గంపై నూతన కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకోవడంపై వర్మ కలత చెందారు. తనను పదవి నుంచి తొలగించడంతో వర్మ భావోద్వేగానికి లోనయి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. అయితే పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయానికి తాను కట్టుబడి ఉంటానని ప్రకటించారు. కానీ లోలోపల మాత్రం వర్మ తీవ్ర మనోవేదన చెందుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే త్వరలో టీడీపీని వీడే అవకాశం కూడా లేకపోలేదని చర్చ జరుగుతోంది.
పదవి నుంచి తొలగించిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్న దానికి కట్టుబడి ఉన్నా. రకరకాల సమీకరణాలతో మార్పులు జరుగుతుంటాయి. ఫైనల్గా పార్టీ బాగుండాలనేదే చూడాలి. నారా లోకేష్ నాతో మాట్లాడిన తర్వాతే పిఠాపురం టీడీపీలో నూతన కమిటీ ఏర్పాటు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పార్టీలో నాయకులే ఇక్కడ నిర్వహణ చేస్తారు. పార్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దానికి నేను పూర్తిగా సహకరిస్తా' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ తెలిపారు.
వరుస అవమానాలు
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక వర్మకు ఇంటా బయట ఘోర అవమానాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ పరంగా వర్మకు గుర్తింపు లభించకపోగా.. మిత్రపక్షం జనసేన పార్టీ పవన్ కల్యాణ్ను పట్టించుకోవడం లేదు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటనలో.. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో వర్మకు ప్రాధాన్యం లభించడం లేదు. జనసేన పార్టీ నాయకులు పిఠాపురంలో రెచ్చిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వర్మ పలుమార్లు తన అసంతృప్తిని బహిరంగంగా వ్యక్తం చేశారు. కొన్నిసార్లు తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అయితే పొత్తు ధర్మం ప్రకారం టీడీపీ పిఠాపురం నియోజకవర్గాన్ని జనసేన పార్టీకి పూర్తిగా వదిలేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే వర్మకు నియోజకవర్గంలో పట్టించుకోవడం లేదు. వరుస వివాదాల నేపథ్యంలో వర్మను పక్కనపెట్టారు. ఈ క్రమంలో పదవి నుంచి తొలగించగా.. మనస్తాపానికి లోనయిన వర్మ టీడీపీకి రాజీనామా చేస్తారని చర్చ జరుగుతోంది. తన ఉనికి ప్రశ్నార్థకమైన సమయంలో ఆయన కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
