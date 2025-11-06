Pawan Kalyan: సాధారణంగా రాజకీయ పార్టీలకు కోట్లాది రూపాయలు వెచ్చించి సలహాదారులను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. కానీ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కు రాజమండ్రి మాజీ ఎంపీ, ఏపీ రాజకీయాల్లో మేధావిగా గుర్తింపు ఉన్న ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ అడగకుండానే సలహాలు ఇస్తున్నారు. చాలాకాలం తర్వాత ఇటీవల మీడియా ముందుకు వచ్చి అయన కూటమి ప్రభుత్వ పనితీరుపై స్పందించారు. 16 నెలల కూటమి పాలన బాగోలేదు అని అర్థం వచ్చేలా పరోక్షంగా వ్యాఖ్యానించారు. చంద్రబాబు ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయినా పెట్టుబడులు ఆకర్షించడం, విపత్తుల్లో పనిచేయడం వంటి ఈవెంట్స్ కే ఎక్కువ ప్రధాన్యత ఇస్తారని, అయితే ప్రభుత్వం ఉన్నది పేద వర్గాలను ఆదుకుని వారిని ఆర్థికంగా పైకి తీసుకువచ్చేందుకే అనేది ఉండవల్లి వాదన. ఈ నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం వెళ్తున్న విధానాన్ని మార్పు చేసేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తేనే రాష్ట్రానికి మంచి జరుగుతుందని ఉండవల్లి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే మీడియా ద్వారా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కు సలహా ఇచ్చారు. దీనిపై అటు రాజకీయ వర్గాల్లోనూ, ఇటు జనసేన సైనికుల్లోనూ చర్చ జరుగుతోంది.
ఇక డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించడం అంటే కూటమి నుంచి బయటికి రావడం కాదని ఉండవల్లి క్లారిటీ ఇస్తున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం బాధ్యతలు చేపట్టిన సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మాట చెప్పారని, అందరూ మర్చిపోయిన తనకు గుర్తు ఉందని ఉండవల్లి అన్నారు. ప్రతిపక్ష పాత్ర కూడా పోషిస్తానని గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పిన మాటలనే మళ్ళీ ఉండవల్లి తెర పైకి తెచ్చారు. ఒక పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరో మూడు సార్లు కూటమి ప్రభుత్వమే అధికారంలోకి రావాలని పవన్ కళ్యాణ్ పదే పదే చెబుతున్నారు. అయితే ఉండవల్లి మాత్రం తనకు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తేనే ఇష్టమని అంటున్నారు.
అయితే డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కు ఉండవల్లి ఇచ్చిన సలహా రాష్ట్రానికి మేలు జరగడం కోసమే అని చర్చ జరుగుతోంది. ఇటీవల రాజధాని అమరావతి కోసం మరో 30 వేల ఎకరాలు భూ సేకరణకు పవన్ కళ్యాణ్ చెక్ పెట్టిన విషయాన్ని ఉదాహరణగా చెబుతున్నారు. పవన్ ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించడం వల్లే రాజధానికి రెండో దశ భూ సేకరణ ఆగిందనేది తెలిసిన విషయమే. అయితే రానున్న రోజుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ మరిన్ని అంశాల్లో ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తారనేది తన అంచనా అంటున్నారు ఉండవల్లి.
ఇదిలా ఉంటే బహిరంగ లేఖలు, లేదా మీడియా సమావేశాల ద్వారా ఉండవల్లి ఇస్తున్న సూచనలను పవన్ కళ్యాణ్ పట్టించుకునే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. వాస్తవానికి ఏడాది క్రితమే పవన్ కళ్యాణ్ కు ఉండవల్లి ఓ బహిరంగ లేఖ రాశారు. కేంద్ర నుంచి రావాల్సిన విభజన హామీల రూపంలో ఇంకా వేల కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు రావాల్సి ఉందని, పవన్ కళ్యాణ్ ఒకరి వల్లే అది సాధించే అవకాశం ఉందని లేఖలో పేర్కొన్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు తనకు ఆ లేఖ విషయమై పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదని ఉండవల్లి స్వయంగా చెప్పారు. దీంతో ఉండవల్లి, పవన్ మధ్య ప్రస్తుతం రాజకీయంగా ఎలాంటి సంబంధాలు లేవని అర్థమవుతుంది. మరోవైపు పవన ప్రతిపక్షపాత్ర పోషించాలని ఉండవల్లి చెబుతున్నారంటే ఆయన కూటమిలో విభేదాలు కోరుకుంటున్నారని విమర్శలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
మరోవైపు వైసీపీ అధినేత జగన్ కి కూడా ఉండవల్లి పరోక్షంగా క్లాస్ పీకారు. అసెంబ్లీకి వెళ్లకపోవడం ఏంటని విమర్శించారు. జగన్ అసెంబ్లీకి వెళ్లకపోతే అక్కడ ప్రతిపక్ష స్థానంలోకి పవన్ వచ్చి కూర్చుంటారని హెచ్చరించారు. వాస్తవానికి ఉండవల్లి గత 12 ఏళ్లుగా రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. అయితే ఆయన ఎప్పటికీ జగన్ మేలు కోరుకునే శ్రేయోభిలాషి అని ఎక్కువగా వినిపించే మాట. ఇటీవల మిథున్ రెడ్డి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్న సమయంలో ములాఖిత్ కి వచ్చిన పలువురు వైసిపి సీనియర్ నేతలు ఉండవల్లి ని కూడా కలిసి వెళ్లేవారు. ప్రస్తుతం ప్రతిపక్షంలో ఉన్న జగన్ కు తన వంతుగా మేలు చేద్దామని ఉండవల్లి ఏదైనా వ్యూహం అమలు చేస్తున్నారా. కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టేందుకు రానున్న రోజుల్లో అస్త్రాలు సిద్ధం చేస్తారా. అడగకుండానే ఉండవల్లి ఇస్తున్న సలహాలను అటు పవన్... ఇటు జగన్ సీరియస్ గా తీసుకొని అమలు చేస్తారా. మొత్తంగా ఈ విషయంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే మాత్రం కొద్దిరోజులు ఆగాల్సిందే..!