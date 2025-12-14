Undavalli Arun Kumar: బీజేపీపై ఉండవల్లి విమర్శల యుద్ధం.. తెరపైకి కొత్త వాదన

Undavalli Arun Kumar: రాజమండ్రి మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ కొత్త పంథాలో వెళ్తున్నారు. అటు ఆర్ఎస్ఎస్ ఇటు బీజేపీపై పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలా విమర్శలు చేస్తున్నారు. రెండు నెలల క్రితం ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జరిగిన సమయంలో ఎన్డీఏ అభ్యర్థి రాధాకృష్ణన్ ఓటమిని కోరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతాలపై ఉండవల్లి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. భారతదేశంలో హిందువులు మాత్రమే ఉండాలి అనేది సంఘ్ మూల గ్రంథంలోని సిద్ధాంతం అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. తాజాగా డిసెంబర్ 6 సందర్భంగా 1992 లో జరిగిన బాబ్రీ మసీదు ఘటన గుర్తు చేస్తూ బిజెపి హిందుత్వ విధానం పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మోదీ ప్రధాని అయ్యాక రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం దేశంలో ఇతర మతాల వారిని వేరు చేస్తున్నారనీ... అసలు సనాతన ధర్మాన్ని బిజెపి యే చెడగొడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇక మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ 2004 నుంచి 2014 వరకు రాజమండ్రి కాంగ్రెస్ ఎంపీగా పనిచేశారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత రాజకీయాలకు గుడ్ బై చెప్పారు. పార్లమెంట్ లో ఏపీని అన్యాయంగా విభజించారని సుప్రీంకోర్టులో ఇప్పటికీ న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నారు. మేధస్సు, వాక్ చాతుర్యంతో పాటు గణాంకాలు, పాత రికార్డులు కలిగి ఉండడం ఉండవల్లి ప్రత్యేకత. అందుకే ఆయన ఒక అంశాన్ని పదేపదే తెరపైకి తీసుకొస్తారు. తాజాగా బిజెపి విధానాలను ఎండగడుతున్నారు. తాను బిజెపికి వ్యతిరేకం అని ఎప్పటి నుంచో చెబుతున్నప్పటికీ ఇటీవల ఉండవల్లి విమర్శల్లో హిందుత్వం, ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతాలను వ్యతిరేకించడం మరింత లోతుగా కనిపిస్తోంది. ఇది పరోక్షంగా కాంగ్రెస్ కు మద్దతు ఇవ్వడమే అవుతుంది. దీంతో ఉండవల్లి మరోసారి తన సొంత గూటికి దగ్గరయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అయితే తనకు మరోసారి రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ఉద్దేశం లేదని ఇప్పటికీ అనేకసార్లు స్పష్టం చేయడంతో ఉండవల్లి తిరిగి కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లరు అనే అనుకోవాలి.
ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీడీపీ, వైసిపి, జనసేన పార్టీలు కీలకంగా ఉన్నాయి. కానీ ఈ మూడు పార్టీలు కేంద్రంలో బిజెపి పెద్దల కంట్రోల్ లో ఉన్నాయని ఉండవల్లి తరచూ చెబుతారు. దీంతో ఆ మూడు పార్టీలు ఎటూ మాట్లాడి లేవు కాబట్టి తానే స్వయంగా ఇకపై ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బిజెపి విధానాలను గట్టిగా ఎండగట్టే బలమైన పాత్రను పోషించాలని ఉండవల్లి డీసైడ్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. అందుకే బీజేపీ పై సిద్ధంత పరమైన విమర్శలు చేస్తున్నారనీ అనుకోవాలి. మరోవైపు ఉండవల్లి తన ఉనికిని చాటుకునేందుకు ఇలా బిజెపి సిద్ధాంతాలపై విమర్శలు చేస్తున్నారని కూడా అనుకోవచ్చు. ఇప్పటికే ఉండవల్లి పై సోషల్ మీడియాలో బిజెపి శ్రేణులు ఘాటుగా స్పందిస్తున్నారు.
మరోవైపు తమ పార్టీ సిద్ధాంతాలపై పదే పదే విమర్శలు చేస్తున్న ఉండవల్లి విషయంలో ఏపీ బీజేపీ నేతలు ఎలా స్పందిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల సందర్భంగా ఆర్ఎస్ఎస్ పై ఉండవల్లి చేసిన వ్యాఖ్యలకు రాజమండ్రి కి చెందిన బిజెపి ఎమ్మెల్సీ సీనియర్ నేత సోము వీర్రాజు కౌంటర్ ఇచ్చారు. బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమని సవాల్ విసిరారు. దీనికి ఉండవల్లి కూడా సై అనడంతో ఇరువురి మధ్య బహిరంగ చర్చ జరగాల్సి ఉంది. వేదిక ఎక్కడ ఖరారు చేయాలి అని ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు ప్రయత్నాలు కూడా చేశారు. అయితే చర్చ మాత్రం జరగలేదు. తాజాగా ఉండవల్లి మరోసారి తీవ్ర విమర్శలు చేయడంతో బహిరంగ చర్చకు ఇక ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు రంగంలోకి దిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మొత్తంమీద ఇద్దరు సీనియర్ నేతల మధ్య బహిరంగ చర్చ జరిగే అవకాశాలు ఎంత వరకూ ఉన్నాయి. మతపరమైన అంశాలు కావడంతో పోలీసుల అనుమతి ఇస్తారా లేదా అనేది చూడాల్సింది. అయితే రాజమండ్రి నుంచి బిజెపి సిద్ధాంతాలపై ఉండవల్లి చేస్తున్న విమర్శలు కొత్త రాజకీయ రగడకు దారితీసేలా ఉన్నాయనే టాక్ సైతం వినిపిస్తోంది. చూడాలి మరి ఇద్దరు నేతల మధ్య సవాళ్లు ఇంకెంత దూరం వెళ్తాయో..!
