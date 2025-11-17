English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Tirumala Darshan: తిరుమలలో బైటపడ్డ మరో ఘోరం.. ఏకంగా మంత్రి పేరుతో సిఫారసులు.. టీటీడీ ఏంచెప్పిందంటే..?

fake recommendation letters intha name of satya kumar Yadav: ఏకంగా మంత్రిపేరుతో సిఫారసులు వస్తుండటంతొ టీటీడీ అలర్ట్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై విచారణకు ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటన ఏపీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 17, 2025, 09:57 PM IST
  • ఏపీ మంత్రి పేరుతో నకిలీ సిఫారసులు..
  • టీటీడీ కీలక హెచ్చరిక..

Fake Tirumala Darshan recommendation letters in the name of satya kumar Yadav: తిరుమల శ్రీవారిని ప్రతిరోజు వేలాదిగా భక్తులు తరలి వచ్చి దర్శనాలు చేసుకుంటారు. ఎన్నిగంటలైన క్యూలైన్ లలో నిలబడి స్వామి వారి దర్శనం కోసం పరితపిస్తుంటారు. కొంత మంది దర్శనం టికెట్లు, మరికొంత వివిధ సేవల టికెట్లు, మెట్ల మార్గం ఇలా ఎవరికి ఎలా వీలైతే అలా వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు.  కొంత మంది మాత్రం.. ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలతో సిఫారసు లేఖల్ని కూడా తీసుకుని స్వామివారి దర్శనం కోసం వస్తారు. ఇదంతా మనం రొటీన్ గా చూస్తుంటాం. అయితే.. ఇటీవల తిరుమలలో అనేక మోసాలు జరుగుతున్నాయి. తిరుమల లడ్డు వివాదం ప్రస్తుతం పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే.

అంతే కాకుండా కొంత మంది తిరుమలలో రాజకీయాలు మాట్లాడటం, పవిత్రమైన తిరుమల కొండ మీద మద్యం, మాంసాహారంలను తినడనం, అన్యమత ప్రచారం చేయడం వంటివి  చేస్తున్నారు. పవిత్రమైన తిరుమల కొండపైన అపవిత్రమైన పనులు చేస్తున్నారు. టీటీడీ  ఎన్నిచర్యలు తీసుకున్న కేటుగాళ్లు మాత్రం తమ ప్రవర్తన మార్చుకొవడంలేదు.   ఇటీవల తిరుమలలో కొత్త తరహా మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. అది కూడా ఏకంగా.. ఏపీ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ పేరు మీదుగా నకిలీ సిఫారసులేటర్లు వస్తుండటంను టీటీడీ అధికారులు గుర్తించారు. కేటుగాళ్లు మంత్రి పేరుతో లెటర్ ను క్రియేట్ చేసి సంతాకాలుకూడా ఫోర్జరీ చేశారు.

కొంత మంది భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వచ్చిన వారు ఈ సిఫారసుల్ని తీసుకుని వచ్చారు. టీటీడీ సిబ్బంది వీటిని గుర్తించగా పొంతనలేనిసమాధానం చెప్పారు.

Read more: Tirumala: శ్రీవారు స్వయంగా అడిగారని.!. బంగారం, వజ్రాలతో చేసిన యజ్ఞోపవీతం కానుకగా సమర్పణ.. ఎవరు సమర్పించారంటే..?

దీంతోటీటీడీ లోతుగా విచారణ చేపట్టగా ఈ మోసం బైటపడింది. దీనిపై మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ సీరియస్ అయ్యారు. దీంతో మంత్రి పీఏ విజయవాడలోని కమిషనర్ ఆఫీసులో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇలాంటి ఫెక్ లెటర్లలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని టీటీడీ కీలక హెచ్చరికల్నిజారీచేసింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

tirumalaTirumala templeMinister satya kumar yadavAP govtTirupati

