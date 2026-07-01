/ఏరువాక పౌర్ణమి రోజు తుంగభద్ర నదిలో కాడెడ్లు మృతి.. గుండెలవిసేలా రైతుల రోదన

Farmer Couple Heart Break: ఏరువాక పండుగ అంటే రైతులు చేసుకునేది. తమకు ఎల్లప్పుడూ వ్యవసాయ పనుల్లో సహాయం చేస్తున్న పశుపక్ష్యాదులతో ఆనందంగా గడిపే పండుగ ఏరువాక పౌర్ణమి. ఈ పండుగ రోజే తీవ్ర విషాద సంఘటన ఏర్పడింది. తుంగభద్ర నదీ తీరంలో వెళ్తున్న రెండు కాడెడ్లు పొరపాటున నీటిలో పడిపోయాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన రైతు దంపతులు వాటిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించగా.. అయితే కాడెడ్లు అప్పటికే నీటిలో మునిగిపోయి మృతి చెందాయి. ఈ సంఘటన ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. అయితే ఈ సంఘటనపై టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కర్నూలు జిల్లా మంచాలకు చెందిన కురవ సురేష్ వ్యవసాయం చేస్తుంటాడు. వ్యవసాయ పనుల కోసం రెండు కాడెడ్లు ఉన్నాయి. వాటిని ఎంతో అపురూపంగా.. ప్రేమగా చూసుకునేవారు. ఆలనా పాలనా చూసుకుంటూ కాడెడ్లను కుటుంబసభ్యుల్లా చూసుకుంటున్నారు. ఎడ్లకు సంబంధించిన పండుగ ఏరువాక పౌర్ణమి కావడంతో మంగళవారం పండుగ చేసుకుందామని భావించారు. అయితే తుంగభద్ర నదీ తీరంలో ఈ రెండు కాడెడ్లు నీటిలో పడిపోయాయి. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే నీటిలో మునిగి అవి మరణించాయి. కాడెడ్లు మృతి చెందడంతో సురేశ్ దంపతులు గుండెలవిసేలా రోదించారు. కుటుంబసభ్యుల్లా ఉన్న ఎడ్లు మృతి చెందడంతో ఆ రైతు దంపతులు రోదించిన విధానం అందరినీ ఆవేదనకు గురి చేస్తోంది. ఈ సంఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు.
'పశువులను సంపదగా భావిస్తాం. రైతన్నకు వెన్నుదన్నుగా ఉండేవి కాడెద్దులు. కుటుంబసభ్యుల్లా భావించే రెండు ఎద్దులు తుంగభద్ర నదిలో ప్రమాదవశాత్తూ చనిపోవడం ఎంతో బాధ కలిగించింది' అని సీఎం చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు. అన్నదాతకు పవిత్రమైన రోజైన ఏరువాక పౌర్ణమి నాడు ఇవి మృతి చెందడం, ఆ యజమాని కుటుంబం ఆవేదనతో విలపించడం తనన్నెంతో కలిచివేసిందని తెలిపారు. ఎడ్లు లేని లోటు పూడ్చలేనిదైనప్పటికీ వాటి యజమాని కుటుంబానికి ప్రభుత్వం తరపున పరిహారం అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్కు ఇప్పటికే ఆదేశించినట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రాణంలా చూసుకునే ఎడ్లను కోల్పోయిన ఆ కుటుంబానికి కొంత సాయంగా నిలవాలని సూచించినట్లు చెప్పారు.
నేడు సత్యవేడులో పర్యటన
తిరుపతి జిల్లా సత్యవేడు నియోజకవర్గంలో సీఎం చంద్రబాబు నేడు పర్యటించనున్నారు. మాదనపాలెం సమీపంలోని హీరో మోటోకార్ప్ రెండో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్కు నేడు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఏపీఐఐసీ పరిధిలో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుకు భూమిపూజ జరగనుంది. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు, హెలిపాడ్, వేదిక, రాకపోకల మార్గాలను జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్, ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు పరిశీలించారు. నెల్లూరు పర్యటన అనంతరం సాయంత్రం 4:20 గంటలకు హీరో మోటోకార్ప్ హెలిపాడ్కు సీఎం రానున్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికేందుకు సిద్ధమయ్యారు. శంకుస్థాపన అనంతరం హీరో మోటోకార్ప్ ప్లాంట్ను ముఖ్యమంత్రి సందర్శించనున్నారు. రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీ సిటీ గెస్ట్ హౌస్కు చేరుకుని అక్కడే బస చేయనున్నారు.
పశువులను సంపదగా భావిస్తాం. రైతన్నకు వెన్నుదన్నుగా ఉండేవి కాడెద్దులు. కుటుంబ సభ్యుల్లా భావించే రెండు ఎద్దులు తుంగభద్ర నదిలో ప్రమాదవశాత్తూ చనిపోవడం ఎంతో బాధ కలిగించింది. అన్నదాతకు పవిత్రమైన రోజైన ఏరువాక పౌర్ణమి నాడు ఇవి మృతి చెందడం, ఆ యజమాని కుటుంబం ఆవేదనతో విలపించడం నన్నెంతో… pic.twitter.com/ivz4SXAfrU