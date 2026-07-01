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ఏరువాక పౌర్ణమి రోజు తుంగభద్ర నదిలో కాడెడ్లు మృతి.. గుండెలవిసేలా రైతుల రోదన

Yoke Oxen Falldown In Tungabhadra River At Kurnool: పశుపక్ష్యాదులతో రైతులు చేసుకునే గొప్ప పండుగ ఏరువాక పండుగ. ఈ పండుగ రోజే తీవ్ర విషాద సంఘటన చోటుచేసుకుంది. తుంగభద్ర నదిలో పొరపాటున రెండు కాడెడ్లు పడి మృత్యువాత పడ్డాయి. వాటిని చూసిన రైతులు గుండెలవిసేలా రోదించారు. ఈ సంఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర విషాదం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 01, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:51 AM IST
ఏరువాక పౌర్ణమి రోజు తుంగభద్ర నదిలో కాడెడ్లు మృతి.. గుండెలవిసేలా రైతుల రోదన
Image Credit: Yoke Oxen Falldown In Tungabhadra RiverSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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