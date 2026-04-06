Annamayya district: అన్నమయ్య జిల్లాలో హృదయ విదారక ఘటన.. కొడుకు కళ్ల ముందే కన్నతండ్రి దారుణ హత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

Father brutally killed Infront of his son in annamayya district: సమాజంలో ఇటీవల దారుణ ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. కొన్ని వివాహేతర ఘటనలతో హత్యలు జరుగుతున్నాయి. మరికొన్ని ఆస్తి తగాదాలతో హత్యలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొంత మంది తప్పతాగి గొడవలు పడి పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరు నియోజకవర్గంలోని చౌడేపల్లి మండలంలో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. బోయకొండ అటవీ ప్రాంతంలో.. తమిళనాడులోని గుడియాత్తంకు చెందిన గాంధీ, తన ఐదేళ్ల కుమారుడితో పాటు మరికొందరితో కలిసి మద్యం సేవించడానికి బోయకొండ అడవికి వెళ్లాడు.
అక్కడ అందరు కలిసి ఫుల్ గా మద్యం తాగారు. ఆ తర్వాత వివాదం తలెత్తడంతో గాంధీని కత్తులతో పొడిచి చంపారు. వారంతా అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. ఐదేళ్ల బాలుడు భయపడిపోయి అక్కడే తండ్రిని చూస్తు ఉండిపోయాడు. తండ్రి డెడ్ బాడీ పక్కన రాత్రంతా ఉండిపోయాడు. తెల్లారిన తర్వాత ధైర్యంతో సుమారు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల దూరం అడవిలో నుంచి బైటకు వచ్చి దగ్గరలోని అంగన వాడీ కేంద్రంకు వెళ్లాడు. అక్కడ టీచర్ కు జరిగిన ఘోరం చెప్పాడు.
తన తండ్రిని ఎవరో కొట్టారని, అప్పటి నుంచి లేవడం లేదని తన అమాయకమైన తన మాటలతో చెప్పాడు. వెంటనే ఆమె అక్కడకు వెళ్లి చూడగా రక్తపు మడుగులో వ్యక్తి పడి ఉన్నాడు. పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. ఘటన స్థలంకు చేరుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. బాలుడ్ని ఘటన ఎలా జరిగిందని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఈ ఘటన వివాహేతర సంబంధం నేపథ్యంలో జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఘటన తర్వాత మృతుడి భార్య కూడా పరారీలో ఉండటంతో అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. కన్నతండ్రి హత్యకు గురైతే, ఆ శవం పక్కనే రాత్రంతా గడిపిన చిన్నారి పరిస్థితి తలచుకుని స్థానికులు చలించిపోతున్నారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
