English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Annamayya district: అన్నమయ్య జిల్లాలో హృదయ విదారక ఘటన.. కొడుకు కళ్ల ముందే కన్నతండ్రి దారుణ హత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

Father killed Infront of his son in Annamayya district: కళ్లేదుట తండ్రిని చిత్రహింసలకు  గురిచేసి మరీ దారుణంగా హతమార్చారు. అన్నమయ్య జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం ఏపీలో సంచలనంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 6, 2026, 08:28 PM IST
  • అన్నమయ్య జిల్లాలో ఘోరం..
  • విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు..

Trending Photos

Father brutally killed Infront of his son in annamayya district: సమాజంలో ఇటీవల దారుణ ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. కొన్ని వివాహేతర ఘటనలతో హత్యలు జరుగుతున్నాయి. మరికొన్ని  ఆస్తి తగాదాలతో హత్యలు జరుగుతున్నాయి.  ఈ క్రమంలో కొంత మంది తప్పతాగి గొడవలు పడి పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది.   అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరు నియోజకవర్గంలోని చౌడేపల్లి మండలంలో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. బోయకొండ అటవీ ప్రాంతంలో.. తమిళనాడులోని గుడియాత్తంకు చెందిన గాంధీ, తన ఐదేళ్ల కుమారుడితో పాటు మరికొందరితో కలిసి మద్యం సేవించడానికి బోయకొండ అడవికి వెళ్లాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

అక్కడ అందరు కలిసి ఫుల్ గా మద్యం తాగారు. ఆ తర్వాత వివాదం తలెత్తడంతో గాంధీని కత్తులతో పొడిచి చంపారు.  వారంతా అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. ఐదేళ్ల బాలుడు భయపడిపోయి అక్కడే తండ్రిని చూస్తు ఉండిపోయాడు. తండ్రి డెడ్ బాడీ పక్కన రాత్రంతా ఉండిపోయాడు. తెల్లారిన తర్వాత ధైర్యంతో సుమారు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల దూరం అడవిలో  నుంచి బైటకు వచ్చి దగ్గరలోని అంగన వాడీ కేంద్రంకు వెళ్లాడు. అక్కడ టీచర్ కు  జరిగిన ఘోరం చెప్పాడు.

తన తండ్రిని ఎవరో కొట్టారని, అప్పటి నుంచి లేవడం లేదని తన  అమాయకమైన తన మాటలతో చెప్పాడు. వెంటనే ఆమె అక్కడకు వెళ్లి చూడగా రక్తపు మడుగులో వ్యక్తి పడి ఉన్నాడు. పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. ఘటన స్థలంకు చేరుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన  మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. బాలుడ్ని ఘటన ఎలా జరిగిందని అడిగి తెలుసుకున్నారు.

ఈ ఘటన వివాహేతర సంబంధం నేపథ్యంలో జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఘటన తర్వాత  మృతుడి భార్య కూడా పరారీలో ఉండటంతో అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. కన్నతండ్రి హత్యకు గురైతే, ఆ శవం పక్కనే రాత్రంతా గడిపిన చిన్నారి పరిస్థితి తలచుకుని స్థానికులు చలించిపోతున్నారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Annamayya districtBoyakonda forest murderAP Crime NewsAndhra PradeshChowdepalle murder

Trending News