Prakasam: వీడు తండ్రి కాదు.. మానవ మృగం.. కన్నకూతురినే కాటేసిన కసాయి.. ఏపీలో ఘటన..

Father molested his daughter in prakasam district: ఇటీవల కామాంధులు మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారు. బైటవాళ్లే కాకుండా ఇంట్లో కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన సోదరులు, కన్నవారు సైతం కొన్ని చోట్ల దారుణలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న దారుణ ఘటన సభ్య సమాజంను తలదించుకునేలా చేసిందని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రకాశం జిల్లాలో కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన కన్న తండ్రి కూతుర్నికాటేశాడు. భార్య ఇంట్లో లేనప్పుడు తన పెద్దకూతురిపై అత్యాచారం చేశాడు. ప్రకాశం జిల్లా, తాళ్లూరు మండలంలోని గ్రామంలో ఈ ఘోరం చోటు చేసుకుంది.
ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉండగా.. పెద్ద కుమార్తెపై నీచుడు అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడు. తన భార్యఇంట్లో లేనప్పుడు ఈ ఘోరం చేశాడు. ఆ తర్వాత కూతురు తన తల్లికి జరిగిన ఘోరం చెప్పింది. ఈ విషయం భార్యకు తెలియడంతో భర్తను నిలదీయగా.. ఇద్దరి మధ్య ఘర్షణ జరిగింది.
దీంతో ఇద్దరు కుమార్తెలను తీసుకుని మహిళ తన పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. రెండ్రోజుల క్రితం బాలికకు కడుపునొప్పి రావడంతో బంధువులు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వైద్యులు ప్రశ్నించగా ఈవిషయం చెప్పింది. దీంతో బంధువులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అతగాడిపై కఠిన చట్టాల కింద కేసులను నమోదు చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
