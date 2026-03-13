Fee Reimbursement Latest News: కాలేజీ విద్యార్థులకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపికబురు..ఎట్టకేలకు అకౌంట్లోకి డబ్బులు జమ చేశారు!

AP Fee Reimbursement Latest News: కాలేజీ విద్యార్థులకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కూటమి ప్రభుత్వం తీపికబురును అందించింది. ఎట్టకేలకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నిధులను విడుదల చేస్తూనే అందులో ఎలాంటి కోతలు ఉండవని స్పష్టం చేసింది. ఎన్నో రోజులుగా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నిధులు ప్రభుత్వం విడుదల చేయకపోవడం వల్ల ఉన్నత విద్యామండలిపై విమర్శలు తారాస్థాయికి చేరాయి. తాజాగా ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయడంతో కాలేజీ యాజమాన్యాలతో పాటు విద్యార్థులు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
తొలుత ఈ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేసే ప్రక్రియలో వడ్డీ మినహాయింపు కారణంగా నెల రోజులుగా ఆలస్యం అయినట్లు తెలిసిన విషయమే. ఇదే విషయమైన కాలేజీ మేనేజ్మెంట్స్ యూనియన్ కలిసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై సీఎం స్పందిస్తూ విద్యార్థులకు ఎలాంటి కోత విధించకుండా నిధులు విడుదల చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. దీంతో ఎన్నో రోజులగా ఎదురుచూపులకు ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చేసింది.
ఏం జరిగిందంటే?
2024-25 ఏడాదికి సంబంధించిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు రూ.1,200 కోట్ల మేర విడుదల చేసినట్లు సమాచారం. విడుదలైన నిధులు వెంటనే తమ బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అవుతాయని కాలేజీ యాజమాన్యాలు భావించాయి. అయితే అంతలోనే ఉన్నత విద్యామండలి ఇందులో ట్విస్ట్ ఇచ్చింది.
గవర్నమెంట్ వద్ద నిధులు లేకపోయినా రుణాలు తెచ్చిమరీ బకాయిలు ఇస్తున్నందున అందుకు సంబంధించిన రుణంపై 7.5 శాతం వడ్డీని కట్టాలని ప్రతిపాదించారు. ఇదే అంశంలో కాలేజీ యాజమాన్యాలతో ఉన్నత విద్యామండలి సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపింది. అయినా వడ్డీ కట్టేందుకు కాలేజీ యాజమాన్యాలు అందుకు ససేమీరా అన్నాయి. దీంతో నిధుల విడుదలను నిలిపేస్తూ విద్యామండలి నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కు సంబంధించిన రూ.1,200 కోట్లపై వడ్డీ చెల్లిస్తే తాము రూ.90 కోట్ల మేర నష్టపోవాల్సి వస్తుందని కాలేజీ యాజమాన్యాలు వాపోయాయి. ఇదే విషయమై సీఎం చంద్రబాబు వద్దకు వెళ్లారు. ఏకంగా 250 మెయిల్స్ ద్వారా సమస్యను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి కాలేజీ మేనేజ్మెంట్స్ తీసుకెళ్లాయి. కాలేజీలకు రావాల్సిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను అడిగితే వడ్డీ కట్టమని అంటున్నారని, ఇదేమి న్యాయం అని యాజమాన్యాలు తమ గోడును వెళ్లబోసుకున్నాయి.
ఈ సమస్యపై తీవ్రంగా స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు, వడ్డీ ప్రతిపాదన విషయంలో ఉన్నత విద్యామండలి అధికారుల తీరును ఆయన తప్పుబట్టారు. మరోవైపు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదలకు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో నిధుల విడుదలకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. తొలుత రూ.300 కోట్లను బీసీ-డి కేటగిరీ విద్యార్ధుల ఫీజును విడుదల చేయగా.. ఉగాది నాటికి మిగిలిన రూ.900 కోట్లను కాలేజీ యాజమాన్యాల అకౌంట్లలో జమ చేస్తామని తెలియజేశారు. ఈ విధంగా ప్రభుత్వం హామీ ఇవ్వడం వల్ల కాలేజీ యాజమాన్యాలు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశాయి. ఈ క్రమంలో మిగిలిన బకాయిలు అతి త్వరలోనే కాలేజీ బ్యాంకు అకౌంట్లలో జమకానున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
