AP Govt Employees: ఎన్నికల సమయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎన్నో హామీలు.. వరాలు ప్రకటించిన చంద్రబాబు నాయుడు తాజాగా వాటిని నెరవేర్చే పనిలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే కరువు భత్యానికి సంబంధించిన బకాయిలను ఏపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. డీఏ బకాయిలు విడుదల చేస్తూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు అందించింది. అయితే మొదటి విడత బకాయిలు మాత్రమే విడుదల చేయడం గమనార్హం. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. మొదటి విడత డీఏ బకాయిలు విడుదల చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. డీఏ బకాయిలు విడుదలపై ఏపీ సచివాలయ సీపీఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం హర్షం వ్యక్తం చేసింది. సీపీఎస్ ఉద్యోగుల డీఏ ఏరియర్స్ ఏపీ సెక్రటేరియట్ సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు జమ చేసింది. త్వరలోనే మిగిలిన సీపీఎస్ ఉద్యోగులందరికీ 90 శాతం బకాయిలు నగదుగా చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని సమాచారం.
చెల్లించాల్సిన బకాయిలు సుమారు ఆరు విడతలుగా చెల్లించాలని ప్రభుత్వం చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.40 వేలు నుంచి రూ.70 వేల వరకు సోమవారం బ్యాంకు ఖాతాలకు ప్రభుత్వం జమ చేసింది. మిగిలిన వారికి 6 విడతల్లో ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.2 నుంచి రూ.4 లక్షల వరకూ బకాయిలు చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. అయితే ఈ ప్రక్రియ మరికొంత ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం దసరా, దీపావళి పండుగలు వస్తుండడంతో ప్రభుత్వం ఈ మేరకు కొన్ని బకాయిలు చెల్లించింది. కొద్ది మొత్తంలో బకాయిలు చెల్లించడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కొంత అసహనంతో ఉన్నారు.
చెల్లించాల్సిన బకాయిలు కొండంత ఉండగా.. చెల్లించింది గోరంత అని అసంతృప్తిలో ఉన్నారు. ఇప్పటివకే వేతన సవరణ సంఘం, జీతాల పెంపు, భారీ ఎత్తున డీఏలు పెండింగ్లో ఉండడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సీఎం చంద్రబాబుపై ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. వారి ఆగ్రహాన్ని చల్లార్చేందుకు ప్రభుత్వం ఈ బకాయిలు విడుదల చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దసరా, దీపావళి పండుగ వరకు మొత్తం బకాయిలు చెల్లించాలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
