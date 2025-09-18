English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Festival Gift: కూటమి నాయకులకు చంద్రబాబు జాక్‌పాట్.. పలు దేవాలయాల కమిటీల నియామకం

Chandrababu Festival Gift To NDA Leaders AP Govt Nominated Posts: అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం పదవుల పందేరం చేపడుతోంది. ఏడాది పూర్తయిన ప్రభుత్వం సందర్భంగా చంద్రబాబు కూటమి నాయకులకు వరం ప్రకటించారు. వివిధ ఆలయాల పాలకమండళ్లకు కమిటీలను నియమించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 18, 2025, 06:53 PM IST

Festival Gift: కూటమి నాయకులకు చంద్రబాబు జాక్‌పాట్.. పలు దేవాలయాల కమిటీల నియామకం

AP Temple Chairman Posts: అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ప్రజలకు భారీ ప్రకటనలు, హామీలు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రజలకు కొత్త పథకాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలుచేస్తూనే తమ కూటమిలోని టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ నాయకులకు కూడా పదవులను కట్టబెడుతోంది. ఇప్పటికే చాలా నామినేటెడ్‌ పోస్టులు భర్తీ చేయగా.. తాజాగా రాష్ట్రంలోని కీలకమైన దేవాలయాలకు ఏపీ ప్రభుత్వం కమిటీలను నియమించింది. రాష్ట్రంలోని వివిధ దేవాలయాల బోర్డులకు చైర్మన్లను నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

టీటీడీ లోకల్ అడ్వైజరీ కమిటీలకు ప్రెసిడెంట్ల నియామకం చేపట్టింది. శ్రీశైలం, శ్రీకాళహస్తీ, కాణిపాకం దేవాలయం, వాడపల్లి ఆలయాలకు ధర్మకర్తల చైర్మన్‌లను ప్రభుత్వం నియమించగా.. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సలహాల కమిటీలకు చైర్మన్‌లను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ పదవుల నియామకంలో సామాజిక సమతుల్యత పాటించడంతోపాటు మూడు పార్టీల నాయకులకు అవకాశం కల్పించినట్లు తెలుస్తోంది. 

వివిధ దేవాలయాల బోర్డులకు చైర్మన్లు వీరే..!
భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానం, శ్రీశైలం: పోతుగుంట రమేశ్ నాయుడు
శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానం, శ్రీకాళహస్తి, తిరుపతి జిల్లా: కొట్టె సాయి ప్రసాద్
శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవస్థానం, కాణిపాకం: వి. సురేంద్ర బాబు (మణి నాయుడు)
శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం, ఇంద్రకీలాద్ (విజయవాడ): బొర్రా రాధాకృష్ణ (గాంధీ)
శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయం, వాడపల్లి: ముదునూరి వెంకట్రాజు

టీటీడీ స్థానిక సలహా కమిటీలకు ప్రెసిడెండ్లు వీరే!
టీటీడీ లోకల్ అడ్వైజరీ కమిటీ, జూబ్లీహిల్స్, హైదరాబాద్: ఏవీ రెడ్డి
టీటీడీ లోకల్ అడ్వైజరీ కమిటీ, హిమాయత్‌నగర్, హైదరాబాద్: నేమూరి శంకర్ గౌడ్
టీటీడీ లోకల్ అడ్వైజరీ కమిటీ, బెంగళూరు: వీరాంజనేయులు
టీటీడీ లోకల్ అడ్వైజరీ కమిటీ, ఢిల్లీ: ఎదుగుండ్ల సుమంత్ రెడ్డి
టీటీడీ లోకల్ అడ్వైజరీ కమిటీ, ముంబై: గౌతమ్ సింగానియా
టీటీడీ లోకల్ అడ్వైజరీ కమిటీ, విశాఖపట్నం: వెంకట పట్టాభిరామ్ చోడే

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

