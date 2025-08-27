Video Viral: ఏపీలో గణపయ్య వేడుకల్లో అపశృతి.. క్షణాల్లో మండపం పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతి.. వీడియో వైరల్. ..

Fire accident in ganesh mandap in pileru annamayya district: ఊరువాడ, పల్లెపట్నం అని తేడా లేకుండా గల్లీ నుంచి మహా నగరం వరకు గణపయ్య ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. చిన్నా, పెద్ద అని తేడాలేకుండా గణేష్ విగ్రహాల్ని తమ ఇంట్లో ప్రతిష్టాపన చేసుకుని మరీ ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఒక వైపు వరుణుడు కుండపోతగా వానలు కురిపిస్తున్న కూడా భక్తులు మాత్రం ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఏకదంతుడికి ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో గణపయ్య పూజా కార్యక్రమంలో అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది. అన్నమయ్య జిల్లా పీలేరు వినాయక మండపంలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది.
అన్నమయ్య జిల్లా పీలేరు వినాయక మండపంలో అగ్నిప్రమాదం
వినాయక మండపంలో వెలిగించిన దీపం ప్రమాదవశాత్తు అంటుకొని మంటలు.
క్షణాల్లో మండపం పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతి... తృటిలో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. pic.twitter.com/TSeapboFh7
ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లాలో కూడా వినాయక చవితి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే..పీలేరులో వినాయకుడ్ని ప్రతిష్టాపన చేసిన మండపంలో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. గణపయ్య దగ్గర వెలిగించిన దీపం ప్రమాదవశాత్తు అంటుకొని మంటలు వ్యాపించాయి. చుట్టు అంతా తడకలు ఉండటంతో మంటలు స్పీడ్ గా వ్యాపించాయి. .
మరోవైపు గాలి కూడా వీస్తుండటంతో మంటలు వేగంగా అంటుకున్నాయి. దీంతో మండపంలో ఉన్న భక్తులు బైటకు పరుగులు పెట్టారు. చూస్తుండనే మండపం అంతా అగ్నికి పూర్తిగా ఆహుతిగా మారింది. మరోవైపు తృటిలో పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని భక్తులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ అగ్ని ప్రమాదంకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
