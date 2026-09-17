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Kurnool: ఆదోని గణపయ్య మండపంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. మంటల్లో చిక్కుకున్న వినాయకుడు.. వీడియో..

Fire accident in adoni ganesh mandapam: ఆదోని పట్టణంలో ఉన్న తిరుమల నగర్‌లోని గణేష్ మండపంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కొద్ది నిముషాల్లోనే మంటలు మండపం అంతటా వ్యాపించాయి. కర్నూల్ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనతో అందరు షాక్ అయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 17, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:57 AM IST
Kurnool: ఆదోని గణపయ్య మండపంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. మంటల్లో చిక్కుకున్న వినాయకుడు.. వీడియో..
Image Credit: ganeshmandapamfireaccidentinadoni

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kurnool: ఆదోని గణపయ్య మండపంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. మంటల్లో చిక్కుకున్న వినాయకుడు.. వీడియో..
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