/Kurnool: ఆదోని గణపయ్య మండపంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. మంటల్లో చిక్కుకున్న వినాయకుడు.. వీడియో..

Fire breakout at ganesh mandapam adoni town: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలను భక్తి, శ్రద్దలతో నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు చోట్ల గణపయ్య విగ్రహంను భక్తి శ్రద్దలతో నిమజ్జనాలుకూడా చేస్తున్నారు. ఇక గణేష్ ఉత్సవాల నేపథ్యంలో అధికారులుకూడా ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కర్నూల్ జిల్లాలో గణపయ్యమండపంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.
ఫైర్ ఇంజిన్ 🚒 కూడా పని చేయడం
లేదా అసలు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఏమీ జరుగుతుంది?
కర్నూలు జిల్లా, ఆదోనిలో తిరుమల నగర్లో
వినాయక మండపంలో అగ్ని ప్రమాదం,
షార్ట్ సర్క్యూట్ అని సమాచారం!
వినాయక మండపంలో ఒక్కసారిగా
మంటలు చెలరేగడంతో స్థానికుల్లో ఆందోళన pic.twitter.com/YC2rOkHTPM
— Andhra Now 📰 (@AndhraXpress) September 17, 2026
కర్నూలు జిల్లా ఆదోనీ పట్టణంలో గణపయ్య మండపంలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. తిరుమల నగర్లోని గణేష్ మండపంలో బుధవారం అర్దరాత్రి ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. మండపం అంతా తడకలు, క్లాత్ తో నిర్మించడం వల్ల మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయి. దీంతో అక్కడున్న భక్తులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. వెంటనే ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.
రంగంలోకి దిగిన ఫైర్ అధికారులు మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
కానీ అప్పటికే వినాయక మండపం మంటలకు పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయ్యింది. గణపయ్య విగ్రహం సైతం మండలకు నల్లగా మారిపోయింది. ఒకవైపు స్థానికులు మరోవైపు ఫైర్ సిబ్బంది కష్టపడటంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లైంది.
ఘటనకు గల కారణాలపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. మండపంలో మంటలు వ్యాపించడం పట్ల స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనలకు గురౌతున్నారు. స్థానికఅధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు పెద్ద ఎత్తున గణపయ్య మండపం వద్దకు చేరుకుని సహాయక చర్యలను దగ్గరుండి చూసుకున్నారు.
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