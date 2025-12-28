Tirumala: తిరుమల భక్తులకు మరో శుభవార్త.. అలిపిరి మార్గంలో ఫస్ట్ ఎయిడ్ సేవల్ని ప్రారంభించిన టీటీడీ..

First Aid Center has been opened on Tirumala Alipiri steps route: తిరుమలలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్తుల రద్దీ భారీగా కన్పిస్తుంది. వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో ఉత్తర ద్వార దర్శనం గుండా స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు తండొపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టీటీడీ సైతం సామాన్య భక్తులే మొదటి ప్రయారిటీగా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. తిరుమలలో డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు ఉండనున్నాయి.
అయితే.. తిరుమలలో చాలా మంది నడక మార్గంకూడా స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. అయితే.. తిరుమలలో అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో టీటీడీ కొత్తగా 7వ మైలు వద్ద ప్రాథమిక చికిత్స కేంద్రాన్ని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ప్రారంభించారు.
ముఖ్యంగా.. శ్రీవారి దర్శనానికి మెట్లమార్గంలో వచ్చే భక్తుల ఆరోగ్య భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏర్పాటు చేసినట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. ఈ కేంద్రం ద్వారా భక్తులకు వైద్య సేవలు వేగవంతంగా లభిస్తాయన్నారు. ఎవరైన భక్తులు అనారోగ్యానికి గురై అత్యవసర పరిస్థితులు వచ్చినపుడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్ సేవలను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.
అదే విధంగా దీనిలో.. టీటీడీ, అపోలో వైద్యులతో పాటు శిక్షణ పొందిన పారామెడికల్ బృందం సేవలందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ ఈసీజీ యంత్రం, ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్, నెబ్యులైజర్తోపాటు పలు రకాల అత్యవసర మందులు అందుబాటులో ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరీ కూడా పాల్గొన్నారు. మరోవైపు మెల్గ మార్గంలో ప్రథక చికిత్స కేంద్ర ఏర్పాటుపై శ్రీవారి భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
