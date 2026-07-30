/First Pulasa Fish: అరెవావ్.. మత్య్సకారుల వలలో చిక్కిన తొలి పులస చేప.. ధర ఎంతో తెలుసా..?

Pulasa fish found in Yanam Andhra Pradesh: కొన్ని రోజులుగా ఎల్ నినో ప్రభావంతో ముఖం చాటేసిన వానలు ప్రస్తుతం రెండు తెలుగురాష్ట్రాల్లో తమ ప్రతాపం చూపిస్తున్నాయి. రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాల వల్ల నదులు, జలపాతాలు, ప్రాజెక్టులు పొంగిపోర్లు తున్నాయి. ముఖ్యంగా రైతన్నలు మాత్రం పండగ చేసుకుంటున్నారు. అయితే.. ముఖ్యంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో గోదావరి జిల్లాలో వర్షాలు పడుతున్నాయంటే.. పులస చేపల కోసం మత్స్యకారులు ఎదురు చూస్తుంటారు. ఈ సారి అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా యానంలో తొలి పులస చేప మత్య్స కారుల వలలో చిక్కింది.
ప్రతి ఏడాది మాదిరి ఈసారి కూడా గోదావరికి ఎర్రనీరు చేరడంతో ఎదురీదుతూ పులస చేపలు బైటికొస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇవి సంతానోత్పత్తి కోసం సముద్రపు ఉప్పు నీటి నుండి గోదావరి నదిలోకి ప్రయాణిస్తాయి.అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా యానంలో తొలి పులస చేప మత్స్యకారుల వలకు చిక్కింది. దీని బరువు 1.250 కేజీలు. దీంతో యానంలో మత్య్సకార దంపతులు ఫుల్ ఖుషీ అయ్యారు.
ఈ చేపను యానం మార్కెట్ లో వేలంపాట వేశారు. అయితే.. ఈ తొలి పులసను.. మత్స్యకార దంపతులు పోనమండ భద్రం, రత్నం 14 వేల రూపాయలకు దక్కించుకుని ఆ తర్వాత.. మరో రూ.500 లాభంతో అదే పులసను రూ.14,500కు మరో మత్స్యకారుడికి అమ్మారు. సీజన్లో తొలి పులస కావడంతో చాలా మంది దీన్ని దక్కించుకొవడానికి పోటీ పడ్డారు.
అనాదీగా పుస్తలమ్మైన పులస చేపల్ని తినాలని నానుడి ప్రచారంలో ఉంది. మరోవైపు పులసలో ఆరోగ్యంకు మేలు చేసే అనేక గుణాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఎన్ని పులసలు తమ వలలో చిక్కుతాయో అని మత్య్సకారుల సంబర పడుతున్నారు.
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