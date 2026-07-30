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First Pulasa Fish: అరెవావ్.. మత్య్సకారుల వలలో చిక్కిన తొలి పులస చేప.. ధర ఎంతో తెలుసా..?

Ambedkar konaseema: మొదటి పులస చేప మత్య్సకారుల వలకు చిక్కడంతో యానం మార్కెట్ లో సందడి నెలకొంది. దీన్ని కొనుగొలు చేసేందుకు పోటీ పడ్డారు. ఈ క్రమంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వానలు దంచి కొడుతున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 30, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:50 PM IST
First Pulasa Fish: అరెవావ్.. మత్య్సకారుల వలలో చిక్కిన తొలి పులస చేప.. ధర ఎంతో తెలుసా..?
Image Credit: firstpulasachepayanam

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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First Pulasa Fish: అరెవావ్.. మత్య్సకారుల వలలో చిక్కిన తొలి పులస చెప.. ధర ఎంతో తెలుసా..?
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